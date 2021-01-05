飲食熱話｜網民最愛15大送飯菜式　肉餅番茄蛋入三甲竟被冠軍拋離

撰文：鄧穎琪
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要數送飯一流的食品，非中式家常小菜莫屬！近日有網民在討論區開Post，提名送飯必備的菜式，結果引起熱議。記者發現最受歡迎的小菜都有共通點，其後再整理出頭15位最受歡迎的小菜，發現蒸肉餅、蒸水蛋這些最經典的送飯菜式，都只屈居第3、4名，被冠軍大幅拋離。網民最愛的菜式，又與你心目中的選擇一樣嗎？
不知道大家愛用甚麼菜式送飯呢？近日連登討論區有人開Post，以豆豉鯪魚油麥菜來拋磚引玉，請其他人提名自己心中的「送飯一流」菜式。有人笑言「電視送飯」最開心，但撇除這些「玩膠」的例子，芸芸上榜菜當中，都以多汁類中菜為主，如：蒜蓉粉絲汁、蝦醬汁、豉汁等，如網民所說：「蒸肉餅個汁真係超送飯！」「蒸水蛋低成本送飯一流！」不過，這些菜式通通被排第一的煲仔菜擊敗！網民對它的評價更高：「深夜聽到個名都流口水！」「有佢，真係食10碗飯都得！」究竟是哪種餸菜如此厲害？馬上揭曉！
請按下圖睇網民最愛的15種送飯小菜：
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相信大家睇完都立即食指大動，其實要自己煮這些餸菜都不是太難。若果你都想在家煮幾味來送飯，不妨參考以下15款食譜。
粟米魚柳食譜
豆豉鯪魚炒油麥菜食譜
薑蔥大蝦炒粉絲食譜
蒜蓉粉絲蒸扇貝食譜
西檸雞食譜
【豉汁蒸鯧魚食譜】黃立鯧營養豐富 自調豉汁更惹味只需一個步驟
豉汁蒸鯧魚食譜
麻婆豆腐食譜
蝦醬蒸豬頸肉食譜
沙嗲肥牛粉絲食譜
【椒鹽鮮魷食譜】15分鐘大牌檔爽脆小炒 香辣椒鹽只需4樣材料
椒鹽鮮魷食譜
三色蒸水蛋食譜
梅菜蒸肉餅食譜
魚香茄子食譜
資料來源：連登討論區