2025立秋養生｜立秋4習俗咬秋防秋燥？潤肺養陰宜吃白色+6款湯水

2025立秋養生｜立秋是24節氣中的第13個節氣，也是秋季的第一個節氣，一般在8月7日-8日，2025年立秋在8月7日。雖然天氣持續高溫，天天下雨仍攝氏三十多度，但中醫建議這段期間要開始養肺潤燥，適量配搭溫補食材，增強肺部功能迎接秋天來臨。傳統立秋習俗還會在言「咬秋」、「曬秋」。



立秋意思｜立秋習俗

立秋的到來，代表秋季已正式開始，不過氣候上仍炎熱，民間有「秋老虎」的說法，就是指立秋後，短期內還會反覆有高溫的日子，令你措手不及。

立秋習俗1：咬秋

又稱「啃秋」即在立秋當天吃西瓜，因吃西瓜可預防秋燥，避免轉季生病。也有部分地方會吃秋桃，象徵長壽健康，還會留下桃核，到除夕時丟入火爐燒掉，寓意避過災疫。



立秋習俗2：曬秋

有些地方農民會將收成的辣椒、粟米等放在屋前的空地或簷篷晾曬，象徵穀物豐收，亦祈求來年順景收穫豐盛。



立秋習俗3：貼秋膘

膘（音標）是指動物身上的脂肪肥肉，過去的夏天炎熱高溫，令人食慾不振、以致體重減輕，立秋後便要開始補充營養、增強體質，以吃肉攝取蛋白質，迎接氣溫逐漸下降的日子。



立秋習俗4：祭秋社

古時視立秋為重要的節氣，會進行「秋社」，祭祀土地神、穀神等，感恩豐收、也祈求來年風調雨順。



立秋養生｜宜吃６大白色食物

立秋是轉換季節的關鍵節氣，由夏天濕熱的天氣轉為秋天乾燥的日子，「秋主燥，燥易傷肺」，肺易被秋天乾燥氣候所傷，呼吸系統疾病容易復發或加重，因此，中醫認為秋季要靠食療養肺。食物也有五行，相應的五種顏色之中，白色食物能入肺和大腸，白色蔬果如雪梨、雪耳、山藥、白蘿蔔、蓮藕、百合等，也包括白色的米、麵等澱粉類，皆有助滋陰潤肺。

1. 雪耳：雪耳是「菌中之冠」，性平，味甘，比雪梨更，滋補溫潤，適合體寒或腸胃差的人。雪耳加雪梨煲、燉湯或糖水也相當不錯。

2. 山藥：山藥含有黏蛋白，具補肺、健脾、養胃等作用。

3. 白蘿蔔：白蘿蔔當中的的芥子油可止咳化痰，牛奶燉蘿蔔湯是很好的滋補清肺湯水。

4. 蓮藕：味甘、溫。可生食也可做菜。可以健脾開胃，清熱潤肺。

5. 雪梨：雪梨水分多，屬性略寒。對肺有保養功效，可生津潤燥、清熱化痰。

6. 百合：性微寒，味甘、微苦，無毒，有助清心安神、養陰潤肺、通利二便；但風寒咳嗽、虛寒出血、脾胃不佳者忌吃。

百合功效｜養陰潤肺新鮮乾貨功效食用5不同！3類人不宜+選靚貨3招

立秋養生｜養肺最佳時間︰上午7至9點

上午7至9時：是人體肺功能最強的時間，養肺最佳。此時可進行一些慢跑、快走等有氧運動，有利強健肺部功能。

晚上9至11時：是肺功能最弱的時間，建議在晚餐後，口腔內含一片雪梨，到睡前刷牙時吐掉，有助滋養肺部。

立秋６款湯水食譜

腐竹蘿蔔粟米瘦肉湯、老黃瓜赤小豆扁豆湯、沙參杏仁海竹瘦肉湯、無花果紅蘿蔔粟米薏仁湯、鮮百合淮山無花果黃豆湯、



立秋湯水食譜1：腐竹蘿蔔粟米瘦肉湯

秋天湯水食譜】腐竹蘿蔔粟米瘦肉湯全家啱飲 立秋前後潤肺去濕

腐竹蘿蔔粟米瘦肉湯食譜

立秋湯水食譜２：老黃瓜赤小豆扁豆湯

健康湯水食譜】老黃瓜赤小豆扁豆湯 立秋養肺消暑清熱利濕

老黃瓜赤小豆扁豆湯食譜

立秋湯水食譜3：沙參杏仁海竹瘦肉湯

健康湯水食譜｜沙參杏仁海竹瘦肉湯養陰潤燥 南北沙參功效有別？

沙參杏仁海竹瘦肉食譜

立秋湯水食譜4：無花果紅蘿蔔粟米薏仁湯

健康湯水食譜】無花果紅蘿蔔粟米薏仁湯 清熱解毒健脾開胃

無花果紅蘿蔔粟米薏仁湯食譜

立秋湯水食譜5：鮮百合淮山無花果黃豆湯

健康湯水食譜】鮮百合淮山無花果黃豆湯 養陰生津助安眠

鮮百合淮山無花果黃豆湯食譜

立秋湯水食譜6：淮山海底椰無花果湯

健康湯水食譜】淮山海底椰無花果湯 秋老虎湯水保濕潤肺潤腸