長壽｜飢餓感延緩衰老　營養師揭這6基本原則　每日吃5種顏色蔬果

一直以來，不少科學家都在努力延長人類壽命，長壽的秘訣是什麼呢？一項發表於《Science》的最新研究發現，飢餓感能幫助延長果蠅的壽命、減緩老化的速度。



美國密歇根大學（University of Michigan）的科學家，分別用了2種方法來誘導果蠅產生飢餓感：

第一種是限制果蠅飲食中支鏈胺基酸(BCAA)攝取量，尤其是異白胺酸(Isoleucine)，然後讓果蠅吃自由地吃酵母或含糖食物。結果發現，相較於高BCAA組，低BCAA組的果蠅偏愛吃酵母，而這是用來衡量飢餓感的指標，當果蠅一輩子吃低BCAA飲食時，壽命明顯較高。

第二種是用特殊的技術，讓果蠅暴露在紅光下，活化控制飢餓相關的神經元，導致食慾提升2倍，壽命比對照組的果蠅長得多。



有趣的是，研究表明，飢餓感可以延長果蠅的壽命，一開始食物攝取量會增加，但長時間的饑餓，似乎會降低果蠅的食慾設定點。

簡單來說，這項研究證實了，只要夠餓，就算沒有少吃，也能活得久，單純地「飢餓感」本身就能影響果蠅大腦中特定基因的表現，進而調節進食行為、延緩老化速度。

對此，台灣Heho營養師劉思妤說，人與人之間都有差異了，更何況是不同物種？儘管不斷創造飢餓感，足以讓果蠅的壽命延長，但同樣地結果不能直接套用在我們身上，人類的大腦和進食行為複雜許多，需要更多的研究來確認飢餓感、飲食與壽命的關聯。

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抗衰老食物有哪些？多吃「這8種」抗氧化營養素

有沒有什麼方法可以減緩衰老這個過程呢？劉思妤營養師表示，我們沒有辦法阻止老化，但至少可以慢慢地、健康地變老。

先從每天的三餐開始調整，均衡攝取六大類食物，吃好，不要吃太多，也不要吃太少，再輔以抗氧化營養素，是決定老化速度的關鍵。

抗氧化營養素包括，維生素（維他命）C、維生素E、類胡蘿蔔素、茄紅素、銅、鋅、硒、鐵等，確保飲食中有足夠的抗氧化營養素，有助於清除體內過多的自由基，達到抗衰老的效果。

食物來源

維生素C：芭樂（番石榴）、奇異果、橘子、聖女番茄、柳丁（橙）。

維生素E：大豆油、玉米油、黑芝麻油、杏仁。

類胡蘿蔔素：紅蘿蔔、南瓜、青花菜、玉米、甜椒。

茄紅素：蕃茄、紅西瓜、葡萄柚。

銅：堅果、豆類、香菇。

鋅：牡蠣、貝類、肝臟、南瓜子。

硒：海鮮、雞蛋、菇類、腰果。

鐵：肝臟、牛肉、豬血、鴨血。

抗老化飲食原則

營養師提供人們大方向的基本原則，來設計每日的菜色內容，差不多就是以下幾個重點：

1. 每天至少要有1/3以上來自未精緻的澱粉類食物，例如：早餐吃白吐司，午、晚餐的主食可以選擇糙米飯或地瓜，用粗食代替精緻澱粉。

2. 每天都要吃5種顏色的蔬果，紅、黃、綠、黑、白，不同顏色的蔬果，含有不同的植化素。

3. 每週至少吃2次富含Omega-3脂肪酸的魚類，像是鯖魚、秋刀魚、鮭魚。

4. 烹調用油選擇不飽和脂肪酸含量高(>85%)的植物油，包括大豆油、芥花油、葵花油、橄欖油、葡萄籽油等。

5. 使用抗發炎的天然辛香料，取代鹽、精緻糖的添加，蔥、薑、蒜、薑黃、九層塔、肉桂、辣椒都是好選擇。

6. 少吃容易促發炎、加速老化的加工食物，如熱狗、麵包、薯條、蛋糕等。

相信大家若能做到上面這幾點，搭配健康的生活方式，不抽煙、不飲酒、少熬夜，再也不必花大錢買各種抗老保養品，就能保持年輕的身體！

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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