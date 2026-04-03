春季養生｜氣血不足致脫髮失眠　中醫推4好物補氣血1茶飲改善臉黃

春回大地，萬物生發。都說一年之計在於春，養生也是一樣。春天正是調理氣血、為一整年健康打下好底子的黃金時期。氣血足，則面色紅潤、精神飽滿、睡眠安穩；氣血虛，則容易疲憊、臉色差、手腳冰涼。



這篇從自查、避坑到食補，幫你一站式養好氣血，輕鬆擁有好氣色好狀態。

4樣好物補出好氣色👇👇👇

春季養氣血， 認準這4樣好物（AI生成圖片；01製圖）

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簡單辨別自己的氣血是否充足

平時總覺得累、容易犯困、脫髮、臉上長斑等。

簡單判斷：下眼瞼和指甲顏色變淺、睡眠不好、多夢、記憶力差。



四件小事最耗氣血

1. 三餐不規律

比如，經常不吃早餐或吃夜宵；常吃外賣，暴飲暴食，用零食點心代替正餐。

2. 久坐不動

中醫認為「久卧傷氣、久坐傷肉」。下班回家在沙發上一躺數小時，周末久躺不動，其實都很傷氣血。

3. 貪涼吃太多

長期吃太多生冷寒涼的食物，容易損傷脾陽，影響脾胃運化，阻礙氣血化生。吃撐後會增加胃腸負擔，損傷脾胃，脾胃差了，自然容易氣血不足。

4. 長時間使用電子產品

中醫認為「久視傷血」，會出現肝血虛的情況，表現為眼睛乾澀、視力模糊等。

春季養氣血，認準這4樣好物

1. 紅棗

紅棗性温味甘，是傳統的補氣養血佳品，具有健脾益氣、養血安神之效，適用於脾胃虛弱、氣血不足、倦怠乏力、納少便溏、心慌失眠的女性。

推薦吃法

泡茶、煮粥、燉湯、製作糕點時均可加入幾顆。

温馨提醒

每日3~5顆為宜，不超過10顆。血糖偏高或容易便秘的女性應適量食用。

2. 桂圓

桂圓又稱龍眼肉，甘甜温潤，能補心安神、益脾養血。特別適合因思慮過度、精神壓力大導致心神不寧、失眠健忘的女性。

推薦吃法

可與銀耳、紅棗一同燉煮甜湯，或直接用於熬粥。建議每日食用5~10粒。

温馨提醒

桂圓易上火，血糖高的朋友需慎用。

3. 枸杞

春季與肝相應，最宜養肝血。枸杞入肝腎經，能補腎益精、養肝明目，還可以起到抗衰老、防止卵巢功能衰退的作用。

推薦吃法

可直接幹嚼、泡水或加入湯羹中。

4. 當歸

當歸味甘、辛，性温，歸肝經、心經、脾經，有補血活血、調經止痛、潤腸通便的功效。常用於治療氣血虧虛、女性痛經、月經不規律等。

一款代茶飲養肝血

長期氣血不足可能導致面色晦暗、睡眠不佳、宮寒，甚至影響內分泌，導致更年期提前。

醫生推薦「女人四大寶」。取桂圓肉5~10粒、當歸10~15克、大棗5粒、枸杞子15~20克，代茶飲用。

一碗五紅湯，氣血補到位

鍋中放入5個去核大棗、紅皮花生20克、紅豆20克、枸杞子20克、1塊紅糖、適量清水，一起煮至食材軟爛。

養生小貼士

1.五紅湯可連喝1周，有助於補氣血。

2.糖尿病患者不宜食用。



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