立冬三餸一湯︳糖醋地瓜+芋頭素雞煲+茶樹菇黑豆合桃湯+栗子糊

立冬進補，養生飲食要注意「防寒養腎」，容易手腳冰冷的人，吃栗子、淮山及杞子等有補腎功效，能夠為身體生熱及補暖，湯水不妨以茶樹菇黑豆合桃湯來調理身體。芋頭、番薯等粗糧澱粉類根莖食物有助暖胃、補脾，但要注意食用分量，若取之來代替部分白飯，控制餐後血糖波幅。



芋頭素雞煲

平日以芋頭做菜，先過油爆香，可以增加香味，使芋頭件定型，熟得較快，封住芋頭肉的甜味，並且令芋頭更易吸收湯汁入味。此道素食版的芋頭雞煲，30分鐘便有暖笠笠的家常菜。

芋頭素雞煲（詹郭敏攝）

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芋頭素雞煲食譜

糖醋地瓜

處理番薯時先用滾水氽燙，可縮短炸番薯的時間，亦使番薯的口感綿密。緊記用細火炸番薯，使番薯內外都炸透，當插入筷子時能順利穿透番薯方成。番薯也可作二次回炸，第一次用作炸熟，第二次用於逼出多餘的油分及上色更金黃。至於糖醋汁比例十分易記，4:3:2:1=水：意大利黑醋：楓糖漿：豉油，加2湯匙粟粉水埋芡，掛在酥炸甘香的番薯上。

糖醋地瓜（蕭文學攝）

食譜示範︰【番薯食譜】糖醋地瓜香甜鬆軟媲美糖醋骨 糖醋汁比例4321超易記

糖醋地瓜食譜

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茶樹菇黑豆合桃湯

茶樹菇黑豆合桃湯，以合桃代替豬肉，為湯水提甜味，茶樹菇為菇菌類有助提起湯水鮮味。另外，要將黑豆浸泡至軟腍才使用，有助於消化，可用溫水浸泡黑豆，時間相比用冷水快。註冊中醫師潘仲恆表示冬天宜進補，如腰酸痠膝冷，四肢冰冷，貧血頭暈，睡時下肢冷凍都適合飲用茶樹菇黑豆合桃湯。

茶樹菇黑豆合桃湯（尹嘉蔚攝）

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茶樹菇黑豆合桃湯食譜

潘仲恆中醫師對「茶樹菇黑豆合桃湯」食用建議︰

腰痠膝冷，四肢冰冷，貧血頭暈，睡時下肢冷凍都適合。

此湯水偏溫補，容易上火人士少飲，因有茶樹菇及黑豆，痛風人士不宜飲用。

如有疑問，請向中醫師諮詢。



栗子糊

香滑的栗子糊，甘甜暖胃，可按個人喜好將水份或奶類的份量增多或減少，薄為露；厚為糊。《本草網目》記載：「栗治腎虛，腰腿無力，能通腎益氣，厚腸胃也。」有補腎、益氣、健脾，厚補胃腸的作用。

栗子糊（張善滿攝）

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