大阪暑假酒店10間｜新開幕／近車站／免費溫泉／人均$291起

撰文：陳映蓉
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大阪暑假酒店推介2025｜大阪每年夏天都會舉行天神祭、煙花大會、音樂節等，想體驗傳統日本文化就一定要趁夏天去一趟大阪！《香港01》「好食玩飛」整合10間適合暑假入住的大阪酒店，鄰近景點、購物中心及車站等設施，人均只需$291起！

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大阪暑假酒店推介【1】大阪梅田希爾頓開篷酒店（Canopy by Hilton Osaka Umeda）

大阪梅田希爾頓開篷酒店（Canopy by Hilton Osaka Umeda）於2024年開幕，位於大阪梅田，鄰近梅田藍天大廈、絹谷幸二天空美術館、HEP FIVE 摩天輪等景點。酒店擁有308間客房，房間配備許多高級設備，包括智能音箱、意式濃縮咖啡機、55寸大電視等，空間舒適寬敞，環境乾淨。酒店同時配備24小時健身中心、餐廳、酒吧等設施。

大阪梅田希爾頓開篷酒店（Canopy by Hilton Osaka Umeda）
房價：人均HK$658起（嘉悦裏客房（雙床））
地址：大阪府大阪市北區大深町6-38
交通：梅田站步行11分鐘
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大阪暑假酒店推介【2】大阪柏典酒店（Patina Osaka）

大阪柏典酒店（Patina Osaka）於2025年5月開幕，鄰近豐國神社、大阪歷史博物館、大阪城公園，來往車站亦只需步行11分鐘。酒店共有221間客房，配備智能電視、特大睡床、大面積景觀窗、奢華浴室設等，部分房間更坐擁大阪城景觀！酒店亦設有室內游泳池、健身室、水療中心、餐廳等，並提供免費自行車租借及穿梭巴士服務。

大阪柏典酒店（Patina Osaka）
房價：人均HK$1,519起（豪華大床客房；包早餐）
地址：大阪府大阪市中央區馬場町6-30
交通：JR森之宮站步行11分鐘
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大阪暑假酒店推介【3】大阪華爾道夫酒店（Waldorf Astoria Osaka）

大阪華爾道夫酒店（Waldorf Astoria Osaka）於2025年開幕，擁有252間客房，大部分面積為50平方米。Peacock Alley酒廊兼酒吧，內部的拱廊和圓柱形的中庭接待處值得打卡，另外還可以享受各種設施，包括餐廳、健身中心、水療中心、室內泳池、教堂、圖書館休息室和宴會廳。住客步行8分鐘就可以由GRAND GREEN OSAKA到達酒店啦！

大阪華爾道夫酒店（Waldorf Astoria Osaka）
房價：人均HK$1,837起（豪華特大床房）
地址：大阪站北大深西地區南街區
交通：GRAND GREEN OSAKA步行8分鐘
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大阪暑假酒店推介【4】阪急大阪格蘭龍仕柏（Hotel Hankyu Grand Respire Osaka）

阪急大阪格蘭龍仕柏（Hotel Hankyu Grand Respire Osaka）是阪急阪神酒店集團的新品牌，於2025年3月開業。酒店共有482間客房，大部分面積約23平方米，設有餐廳、酒吧、休息室、健身設施等。水療設施則位於較低樓層鄰近車站，設計師考慮舒適性及用戶在空間中的移動，非常體貼！由GRAND GREEN OSAKA步行至酒店只需1分鐘！

阪急大阪格蘭龍仕柏（Hotel Hankyu Grand Respire Osaka）
房價：人均HK$472起（標準雙人床房）
地址：大阪站北大深西地區南街區
交通：GRAND GREEN OSAKA步行1分鐘
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大阪暑假酒店推介【5】大阪難波凱悦嘉薈酒店（Caption by Hyatt Namba Osaka）

大阪難波凱悦嘉薈酒店（Caption by Hyatt Namba Osaka）於2024年6月開幕。酒店位於大阪日本橋，黑門市場、商店街、道頓堀、車站等地方均在10分鐘步程內可抵達。酒店採用全自助智能服務，提供167間客房，只要利用智能手機作房間鑰匙便可入住。酒店亦附設24小時健身中心及「Talk Shop」，是結合餐廳、咖啡廳和酒吧的開放空間。

大阪難波凱悦嘉薈酒店（Caption by Hyatt Namba Osaka）
房價：人均HK$497起（雙床房）
地址：大阪中央區日本橋2-7-5
交通：日本橋站步行5分鐘
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大阪暑假酒店推介【6】大阪塔樓光芒酒店（Candeo Hotels Osaka the Tower）

大阪塔樓光芒酒店（Candeo Hotels Osaka the Tower）於2024年開業，位於大阪北區，附近有露天神社、中之島公園、東洋陶瓷美術館、大阪天滿宮等景點。酒店提供548間客房，房內配備大面積景觀窗、半開放浴室等設施，空間感十足且乾淨。酒店同時設有健身室、桑拿、露天無邊際溫泉浴池、餐廳及酒吧等設施。

大阪塔樓光芒酒店（Candeo Hotels Osaka the Tower）
房價：人均HK$663起（豪華雙床房）
地址：大阪府大阪市北區堂島浜1-1-27
交通：澱屋橋站步行6分鐘
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大阪暑假酒店推介【7】大阪心齋橋光芒酒店（Candeo Hotels Osaka Shinsaibashi）

大阪心齋橋光芒酒店（Candeo Hotels Osaka Shinsaibashi）於2023年開幕，步行5分鐘便可抵達心齋橋、道頓堀及車站，地理位置極佳！酒店客方採用無印風格的簡約設計，房間景觀開揚，空間寬敞。酒店最大特色是設有寺廟，足不出戶都可以祈福，沉浸式體驗日本文化！酒店亦設有頂樓露天溫泉、室內溫泉及桑拿房等設施。

大阪心齋橋光芒酒店（Candeo Hotels Osaka Shinsaibashi）
房價：人均HK$635起（特大床房）
地址：大阪府大阪市中央區心齋橋筋2丁目7-12
交通：心齋橋站步行7分鐘
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大阪暑假酒店推介【8】大阪盛泰瀾酒店（Centara Grand Hotel Osaka）

大阪盛泰瀾酒店（Centara Grand Hotel Osaka）於2023年開幕，是泰國盛泰樂酒店集團在日本的首間酒店品牌。酒店樓高33層，分為三種房型，可透過落地窗飽覽大阪醉人景色。酒店亦設有咖啡店、泰國美食、高空酒吧、泰式按摩等。從酒店空中花園走廊步行約4分鐘便可抵達南海難波車站，觀光出行或往返機場同樣非常方便！

大阪盛泰瀾酒店（Centara Grand Hotel Osaka）
房價：人均HK$536起（高級大床房）
地址：大阪府大阪市浪速區難波中2丁目11−50
交通方法：難波站步行4分鐘
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大阪暑假酒店推介【9】大阪格蘭貝爾酒店（GRANBELL HOTEL OSAKA）

大阪格蘭貝爾酒店（GRANBELL HOTEL OSAKA）距離心齋橋站只需5分鐘，地理位置極佳！酒店設有免費男女浴場，並有不同風味的早餐供應。酒店客房設計簡約，雖然空間不算太大，但勝在窗外景色優美，而且酒店公共空間亦有遊戲可以遊玩，還有露台餐廳，晚上可以在空中酒吧飽覽大阪街景，超級寫意！

大阪格蘭貝爾酒店（GRANBELL HOTEL OSAKA）
房價：人均HK$291起（客房（雙床））
地址：大阪心齋橋北久宝寺町2-6-7
交通：心齋橋站步行5分鐘
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大阪暑假酒店推介【10】大阪城希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Osaka Castle）

大阪城希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Osaka Castle）於2024年5月開幕，坐落在大川旁、海濱地區開發的綜合大樓6樓至20樓，步行6分鐘即可抵達大阪城及車站，地理位置優越。酒店設有373間客房及套房，均配備乾濕分離浴室、浴缸、落地景觀窗、冷氣及暖氣等設施。酒店亦附設24小時開放的健身中心、室內游泳池、餐廳等。

大阪城希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Osaka Castle）
房價：人均HK$543起（河景特大床房）
地址：大阪府大阪市中央大手前1丁目1番1號
交通：天滿橋站步行6分鐘
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