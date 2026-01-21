深圳特色酒店10間推介｜私人星空泡池／房內健身器材／人均$239起

深圳特色酒店推介2026｜深圳的酒店除了便宜之外，更有許多有特色、高CP值或奢華的酒店選擇。《香港01》「好食玩飛」整合10間深圳特色酒店推介，有酒店提供免費電吉他及黑膠唱片租借、有客房配備私人星空洞穴泡池、更有酒店提供專屬管家服務，人均只需$239起！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

深圳特色酒店推介【1】深圳無印良品酒店（Muji Hotel Shenzhen）

深圳無印良品酒店（Muji Hotel Shenzhen）是全球第一家無印良品酒店，於2018年開業，坐落於深業上城商圈（UPPERHILLS）內。酒店設計別具特色，家具皆出自無印良品，以廢舊船木作為裝飾，貫徹其環保及簡約理念，部分房間的牆上還有經典設計的壁掛式CD播放器！酒店亦設有餐廳、酒吧、咖啡店及閱讀空間！

深圳無印良品酒店（Muji Hotel Shenzhen）

房價：人均HK$470起（A房型大床房）

地址：深圳福田區皇崗路5001號深業上城

交通：冬瓜嶺站步行15分鐘

深圳無印良品酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Klook

深圳特色酒店推介【2】深圳硬石酒店（Hard Rock Hotel Shenzhen）

深圳硬石酒店（Hard Rock Hotel Shenzhen）坐落於觀瀾湖，內有海洋世界、冰雪體驗館、高爾夫球場等。酒店客房巧妙融匯音樂創意裝潢和摩登中國元素，空間寬敞舒適。酒店亦提供超過160件來自全球知名藝人和音樂偶像的音樂收藏品及Fender電吉他或黑膠唱片機免費租借，更提供親子同樂空間，有不少工作坊及體驗班可以參與！

深圳硬石酒店（Hard Rock Hotel Shenzhen）

房價：人均HK$375起（豪華大床房；包Magic體驗、Fender電吉他或黑膠唱片機免費租借服務、音樂藏品之旅打卡）

地址：深圳龍華區觀瀾高爾夫大道9號

交通：福田口岸乘坐地鐵4號線到觀瀾湖站下車步轉乘免費穿梭巴士

深圳硬石酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

深圳特色酒店推介【3】深圳濱河時代薩和酒店（SAVHE Hotel Binhe Times Shenzhen）

深圳濱河時代薩和酒店（SAVHE Hotel Binhe Times Shenzhen）是亞朵集團旗下全新酒店品牌，於2025年開幕，以閱讀與攝影為主題，共有189間客房。酒店客房用色沉實穩重，配有高端品牌的床品、洗護用品及免費迷你吧，更提供薩和管家服務、選香入房及扶光冥想等特色體驗。酒店同時提供健身室、圖書館、洗衣間、餐廳、免費停車場等設施。

深圳濱河時代薩和酒店（SAVHE Hotel Binhe Times Shenzhen）

房價：人均HK$492起（豪華大床房；包雙人自助下午茶、雙人自助明檔夜宵、選香入房、扶光冥想體驗、薩和管家服務、迎賓水果）

地址：深圳福田區濱河大道9289號京基濱河時代大廈B座

交通：下沙站步行2分鐘

深圳濱河時代薩和酒店搶先預訂優惠👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

深圳特色酒店推介【4】深圳後海木棉花酒店（The Mumian Hotel）

深圳後海木棉花酒店（The Mumian Hotel）位於南山，鄰近太古城購物中心。酒店提供281間房，房間均配備大面積的衞生間及浴缸、免費迷你吧、智能系統等，部分房型坐擁海景。公寓另設完善的廚電設施。酒店亦設有餐廳、健身房、圖書館等設施，古典風格、30層高的垂直圖書館超打卡able！

深圳後海木棉花酒店（The Mumian Hotel）

房價：人均HK$429起（豪華大床房）

地址：深圳南山區岸灣三街5號

交通：海月站步行5分鐘

深圳後海木棉花酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

深圳特色酒店推介【5】深圳美高梅酒店（MGM Shenzhen）

深圳美高梅酒店（MGM Shenzhen）於2024年開幕，是以海洋為主題的度假村，提供專屬海灘區、2個室外游泳池、空中庭院、健身室、生態之旅、燒烤、晚間M秀、主題派對等許多玩樂設施及活動。酒店提供321間客房及套房，均配備海景露台、圓形大浴缸、音響設備等，最小的房型也有50平方米，空間超級寬敞！

深圳美高梅酒店（MGM Shenzhen）

房價：人均HK$1,728起（豪華海景大床房；包晚間M秀或晚間主題派對、無限次進出小梅沙海濱樂園、專業旅拍）

地址：深圳鹽田區鹽梅路33號

交通：小梅沙地鐵站步行7分鐘

深圳美高梅酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Klook

深圳特色酒店推介【6】深圳國際會展中心皇冠假日酒店（Crowne Plaza Shenzhen World Exhibition and Convention Center）

深圳國際會展中心皇冠假日酒店（Crowne Plaza Shenzhen World Exhibition and Convention Center）坐落於寶安區，鄰近地鐵站及福海河，可以免費租借帳篷、自行車、手持泡泡機等多款露營器具前往露營及野餐，十分有趣。酒店亦附設室內泳池、模擬高爾夫球、兒童遊樂場、健身室等休閒設施，更有室外高空透明泳池等你盡情打卡！

深圳國際會展中心皇冠假日酒店（Crowne Plaza Shenzhen World Exhibition and Convention Center）

房價：人均HK$239起（高級大床房）

地址：深圳寶安區展雲路8號

交通：國展南站步行4分鐘

深圳國際會展中心皇冠假日酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Booking.com｜Klook

深圳特色酒店推介【7】深圳大梅沙京基洲際度假酒店（InterContinental Shenzhen Dameisha Resort）

深圳大梅沙京基洲際度假酒店（InterContinental Shenzhen Dameisha Resort）面朝南海，三面環山，步出酒店即到金色沙灘。酒店客房坐擁迷人海景及庭園景色，設有露台及浴缸。酒店亦有提供6個室內及户外游泳池隨心暢泳，當中更有無邊際游泳池！小童游泳池則設有水上滑梯和水上娛樂設施。酒店另外亦有專屬海灘區、餐廳、酒廊等休閑設施。

深圳大梅沙京基洲際度假酒店（InterContinental Shenzhen Dameisha Resort）

房價：人均HK$547起（豪華海景房；包納維斯旅拍服務）

地址：深圳鹽田區鹽葵路9號

交通：羅湖口岸約35分鐘車程

深圳大梅沙京基洲際度假酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

深圳特色酒店推介【8】深圳NOA諾岸酒店（萬象食家招商中環店）（NOA HOTEL SHENZHEN LUOHU）

深圳NOA諾岸酒店（萬象食家招商中環店）（NOA HOTEL SHENZHEN LUOHU）的設計靈感來自挪亞方舟，運用熱帶植物及水泥牆，營造出沙漠綠洲的感覺。公共區域經常舉辦快閃展覽、黑膠市集或獨立畫展。客房大部分傢俱都是自家設計，部分房型更設有健身魔鏡，可以在房間內做運動！酒店另設餐廳、咖啡店、酒吧、免費停車場等設施。

深圳NOA諾岸酒店（萬象食家招商中環店）（NOA HOTEL SHENZHEN LUOHU）

房價：人均HK$292起（域 - 妙趣雙床房；包甲板DECK歡迎酒、FLOW靜謐放鬆空間）

地址：深圳市羅湖區寶崗路5號

交通：筍崗站步行6分鐘

深圳NOA諾岸酒店（萬象食家招商中環店）搶先預訂優惠👉🏻Trip.com｜Booking.com｜Klook

深圳特色酒店推介【9】深圳松善·SENSEA山海度假區（Shenzhen Songshan · SENSEA Mountain and Sea Resort）

深圳松善·SENSEA山海度假區（Shenzhen Songshan · SENSEA Mountain and Sea Resort）於2025年開幕，僅提供14間客房。酒店客房以紀念碑谷與聖托里尼為設計靈感，以磚紅、珊瑚粉與純白撞色，均配備海景露台及大浴缸，其中一間客房更設有海景花園星空洞穴泡池！酒店另提供室外游泳池、私人懸崖泡池、餐廳、咖啡室等設施。

深圳松善·SENSEA山海度假區（Shenzhen Songshan · SENSEA Mountain and Sea Resort）

房價：人均HK$1,989起（松善海景雙床房；包早餐、精美下午茶套餐、歡迎水果、30分鐘旅拍體驗、尊享懸崖泡池、私人管家服務、入住禮包）

地址：深圳龍崗區葵涌街道溪涌社區深葵路1091號

交通：溪涌站步行28分鐘

深圳松善·SENSEA山海度假區搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Klook

深圳特色酒店推介【10】熹遇·見島私藏度假美宿（Hey Island•Peninsula Holiday）

熹遇·見島私藏度假美宿（Hey Island•Peninsula Holiday）位於深圳龍崗區玫瑰海岸，於2023年開業，僅提供2間客房。酒店客房以沙漠綠洲為概念，房間設計融入自然元素，坐擁至少180度海景，配備私湯、陽台、免費迷你吧等設施，非常精緻！不少住過這裏的網民都大讚民宿內的接待熱情，房價更包含雙人浪漫晚餐及沙灘騎馬代金券，超適合打卡！

熹遇·見島私藏度假美宿（Hey Island•Peninsula Holiday）

房價：人均HK$743起（浪漫私湯圓床房；包早餐、沙漠綠洲雙人浪漫晚餐、沙灘騎馬代金券、日本名湯温泉包）

地址：深圳龍崗區玫瑰海岸西門西南200米

交通：小梅沙站車程15分鐘

熹遇·見島私藏度假美宿搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com

