名古屋酒店18間推介｜1分鐘到車站+購物區／免費溫泉／人均$141起

名古屋酒店推薦！名古屋是日本熱門旅遊城市之一，除了有繁華購物百貨及美食，亦可以遊覽人氣景點如名古屋城、白川鄉合掌村等。今次整理18間名古屋酒店，不但極近名古屋附近車站，更涵蓋不少新酒店及溫泉酒店，最平人均$141起。



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名古屋酒店推介【1】名古屋錦日航都市酒店（Hotel JAL City Nagoya Nishiki）

記者今次直擊位於伏見站步行約7分鐘的名古屋錦日航都市酒店，鄰近有不少食店及便利店，方便大家逛完街回去時可以再買宵夜補給。酒店於2019年全新開幕，共有216間客房，而且房間寬敞，可以開到兩個大行李箱，放滿戰利品也沒問題。浴室很闊落，乾濕分離，亦有大浴缸可以浸浴。另外，住客可於大堂拿取咖啡及茶包、入浴劑與洗面乳等備品。

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名古屋錦日航都市酒店（Hotel JAL City Nagoya Nishiki）

房價：人均HK$275起（簡約大床房）

地址：460-0003 名古屋市中區錦一丁目16番36號

交通：伏見站步行7分鐘

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名古屋酒店推介【2】三井花園酒店名古屋普米爾（Mitsui Garden Hotel Nagoya Premier）

記者亦直擊了鄰近名古屋站的三井花園酒店名古屋普米爾。酒店樓下就有便利店、夾公仔店，另有不少居酒屋、餐廳在附近。另外，由酒店大堂落到地面後，亦有升降機可以直達名古屋站地下街，十分方便。酒店共有295間客房，均位於19至25樓的高樓層，視野開闊，可飽覽名古屋城市天際線與璀璨夜景。而在18樓亦設有大浴場，在凌晨時段也開放，適合逛完一整日街想放鬆一下的大家。客房內有一張長沙發，可以坐在窗前觀賞美景。

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三井花園酒店名古屋普米爾（Mitsui Garden Hotel Nagoya Premier）

房價：人均HK$364起（標準雙人房）

地址：愛知縣名古屋市中村區名站 4-11-27

交通：名鐵名古屋站步行5分鐘

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名古屋酒店推介【3】犬山有樂苑花園英迪格酒店（Hotel Indigo Inuyama Urakuen Garden）

犬山有樂苑花園英迪格酒店（Hotel Indigo Inuyama Urakuen Garden）坐落在犬山城邊，距離名古屋搭乘名鐵電車只需大約30分鐘車程，地理位置尚算方便。酒店於2022年開幕，提供156間房，均設有露台、沙發、浴缸或淋浴間等。酒店附設溫泉、桑拿、健身室、公共浴池等設施，並提供免費停車場。

犬山有樂苑花園英迪格酒店（Hotel Indigo Inuyama Urakuen Garden）

房價：人均HK$491起（標準間）

地址：愛知縣犬山市犬山北古券103−1

交通：犬山遊園站步行12分鐘

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名古屋酒店推介【4】天然温泉名古屋皇冠酒店（Nagoya Crown Hotel）

天然温泉名古屋皇冠酒店（Nagoya Crown Hotel）坐落在中區，鄰近名古屋市美術館、白川公園、伏見地下街、大須觀音等景點。酒店擁有444間房，房間設計簡約但設備齊全，配備暖氣及浴缸。酒店亦設有公共浴池、溫泉、洗衣間等設施及服務。

天然温泉名古屋皇冠酒店（Nagoya Crown Hotel）

房價：人均HK$163起（經濟單人房）

地址：名古屋市中區榮1-8-33

交通：伏見站步行10分鐘

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名古屋酒店推介【5】名古屋The Strings酒店（The Strings Hotel Nagoya）

名古屋The Strings酒店（The Strings Hotel Nagoya）位於名古屋中心，距離名古屋站僅需步行11分鐘，交通非常方便，不想走路的話也有接駁車可以前往車站。鄰近亦有購物商場及地下街，更有許多便利店及餐廳，吃喝玩樂一應俱全！酒店附設了哥德式建築白色大教堂，有如置身歐洲，特別之餘打卡更是一流！酒店提供客房及套房房型，部分房間亦可看到大教堂景觀，客房設計簡約舒適，浴室設有浴缸及智能坐廁，床頭部分亦有提供插座，CP值相當高！

名古屋The Strings酒店（The Strings Hotel Nagoya）

房價：人均HKD$342起（智能雙床房）

地址：愛知縣名古屋市中村區平池町4-60-7

交通：名古屋站步行11分鐘

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名古屋酒店推介【6】名古屋站前拉斐恩蒙寶蘭酒店（Montblanc Hotel Raffine Nagoyaekimae）

名古屋站前拉斐恩蒙寶蘭酒店（Montblanc Hotel Raffine Nagoyaekimae）的地理位置極佳，位處在JR名古屋站的正對面，步行3分鐘便到車站，鄰近亦有多家大型商場、商店街及地下街，距離名古屋Sky Promenade及Noritake Garden亦只需12分鐘，可以打卡巨大書牆！酒店設計非常簡約，客房內的木系元素搭配白色及灰色傢俱亦增添日系感。酒店客房採用乾濕分離，洗手盆則設在浴室外，洗漱非常方便亦不怕要「爭廁所」！此外，酒店床頭部分亦設有插頭及閱讀燈，非常貼心！

名古屋站前拉斐恩蒙寶蘭酒店（Montblanc Hotel Raffine Nagoyaekimae）

房價：人均HKD$318起（雙人房（禁煙））

地址：愛知縣名古屋市中村區名站3-13-27

交通：名古屋站步行3分鐘

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名古屋酒店推介【7】名古屋阿克賽斯洛伊斯酒店（ACCESS by LOISIR HOTEL Nagoya）

名古屋阿克賽斯洛伊斯酒店（ACCESS by LOISIR HOTEL Nagoya）於2021年開幕，距離名古屋地鐵大站榮站步行5分鐘，坐落在綠洲21對面，這間名古屋酒店附近有數間便利商店，同時是購物及美食集中地，步行15分鐘就可以前往榮町鬧區，非常方便。酒店環境尚算寬敞，而且簡約雅致，每間客房均配備雪櫃，而且提供免費自行車租借服務，方便住客遊覽名古屋，另外有自助早餐供應，食物種類豐富，房價不貴，甚受旅客歡迎！

名古屋阿克賽斯洛伊斯酒店（ACCESS by LOISIR HOTEL Nagoya）

房價：人均$141起（標準雙人房）

地址：日本愛知縣,名古屋市東區東櫻1-9-22

交通：地鐵榮站步行5分鐘 、久屋大通站步行6分鐘

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名古屋酒店推介【8】名古屋塔酒店（THE TOWER HOTEL NAGOYA）

提到名古屋酒店，不得不提於2020年開業的新酒店THE TOWER HOTEL NAGOYA！酒店位於名古屋知名的電視塔內，坐落在4至5樓，同時連接地鐵大站榮站或久屋大通站，步行數分鐘就可到達，而且鄰近不少美食餐廳及購物街等，地理位置優越。這間名古屋酒店裝潢極具濃厚的藝術氣息，日本工業風設計，客房內部更保留了電視塔的原始鋼鐵結構，採用高質感家具之餘，亦配備超大浴室、浴缸，環境乾淨舒適，而且住客可以從酒店進入城市上方的觀景台，從高空欣賞名古屋景色，非常難得！

名古屋塔酒店（THE TOWER HOTEL NAGOYA）

房價：人均$1048起（標準雙床房）

地址：日本愛知縣, 名古屋, Naka-ku Nishiki 3-6-15

交通：地鐵久屋大通站步行4分鐘、大站榮站步行6分鐘

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名古屋酒店推介【9】西鐵酒店Croom名古屋 （Nishitetsu Hotel Croom Nagoya）

名古屋住宿林立，近年更有不少新名古屋酒店！西鐵酒店Croom名古屋（Nishitetsu Hotel Croom Nagoya）於2019年開幕，距離久屋大通地鐵站僅步行3分鐘，更可以步行購物街、DONKI等，樓下有便利店，非常方便。這間名古屋酒店設計時尚簡約，並附有室內温泉、澡堂等，隨時泡走旅行疲憊。於Trip.com獲得4.6/5的評分，有人指最近酒店的鐵路站出口沒有電梯，對於有行李的旅客可能有不方便，不過酒店步行2-3分鐘即到達名古屋塔和購物區，因為購物及生活配套理想，而且附近亦有不少餐廳，最適合旅遊流連的地方。

西鐵酒店Croom名古屋 （Nishitetsu Hotel Croom Nagoya）

價錢：人均$261起（雙人床房）

地址：日本愛知縣, 名古屋, Naka-ku Nishiki 3-4-3

交通：地鐵久屋大通站步行3分鐘

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名古屋酒店推介【10】Vessel Inn榮站前 （Vessel Inn Sakae Ekimae）

Vessel Inn榮站前（Vessel Inn Sakae Ekimae）坐落在繁華的榮町商圈內，位置及交通都相當方便，距離地鐵榮站僅2分鐘步程，樓下有便利店，附近更有名古屋電視塔、商店購物街等，晚上可以隨時尋覓居酒屋大歎夜宵。這間名古屋酒店於今年4月經過翻新，環境設備新穎，客房整潔舒適，早餐會供應名古屋特產，性價比超高！於Trip.com獲得4.5/5的評分，不少旅客都認為酒店的位置一流，而且附近餐廳林立。附近亦有便利店、超市等。酒店為旅客更設有免費飲料，值得向其他人推薦。

Vessel Inn榮站前 （Vessel Inn Sakae Ekimae）

房價：人均$142起（標準單人房）

地址：日本愛知縣名古屋, Nishiki 3-14-13

交通：地鐵榮站步行2分鐘

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名古屋酒店推介【11】京阪名古屋酒店（Hotel Keihan Nagoya）

京阪名古屋酒店開業於2020年，鄰近名古屋鐵路丸之內站，步行4分鐘即可到達，交通十分方便。酒店亦附有不少餐廳酒吧，方便喜歡夜生活的旅客，而酒店附近就是屋久大通，最適合喜歡購物的人到訪。於Trip.com獲得86%的推薦度，不少人都表示，酒店房間的衞生程度佳，而且就近鐵路站和便利店。酒店職員亦提供24小時的接待服務，適合夜機到達的旅客。

京阪名古屋酒店（Hotel Keihan Nagoya）

房價：人均HKD$193起（雙人床房）

地址：Nishiki 3-2-1, 460-0003, 中區, 名古屋, 愛知縣, 日本

交通：於屋久大通站步行5分鐘；於丸之內站步行4分鐘

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名古屋酒店推介【12】三井花園酒店名古屋普米爾（Mitsui Garden Hotel Nagoya Premier）

三井花園飯店名古屋普米爾（Mitsui Garden Hotel Nagoya Premier）位處名古屋市中心，步行至鐵路站只需要數分鐘的路程。酒店的設計時尚，大量採用落地大玻璃，引進大量陽光，令客房光猛之餘亦可以欣賞名古屋市的景致。酒店內更設有浴場，適合旅客玩完之後在酒店內放鬆身心。周邊配套方面，酒店附近有不少便利店、超市及餐廳，亦有大量購物中心，方便旅客購物的需要。酒店於旅遊平台Trip.com中獲得4.5/5的評分，而且更獲得88%的推薦度，不少旅客都欣賞酒店位置的方便程度，而且房價便宜，是性價比高的酒店之一！

三井花園酒店名古屋普米爾（Mitsui Garden Hotel Nagoya Premier）

房價：人均HKD$380起（中等雙人床房）

地址：Meieki 4-11-27, 450-0002, 中村區, 名古屋, 愛知縣, 日本

交通：近鐵名古屋站步行5分鐘

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名古屋酒店推介【13】名古屋JR門塔酒店 （Nagoya JR Gate Tower Hotel）

名古屋JR門塔酒店（Nagoya JR Gate Tower Hotel）位於名古屋車站上方，地理位置優越，鄰近JR、地鐵、名鐵、巴士站等，方便前往各大名古屋景點，例如去名古屋城約10分鐘車程，前往大須觀音寺、名古屋巨蛋等亦約為半小時，交通便利。酒店客房環境舒適，空間感十足，且這間名古屋酒店每間房均配備大大個玻璃窗，可以遠眺名古屋風景。

名古屋JR門塔酒店 （Nagoya JR Gate Tower Hotel）

房價：人均$441起（中型雙人房）

地址：Meieki 1-1-3, 450-6660, 中村區, 名古屋, 愛知縣, 日本

交通：JR名古屋站步行4分鐘

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名古屋酒店推介【14】Dormy Inn高階酒店 - 名古屋榮天然溫泉錦鯱之湯 （Dormy Inn Premium Nagoya Sakae Natural Hot Spring）

如果想浸溫泉，這間知名酒店亦是不錯選擇。Dormy Inn高階酒店 - 名古屋榮天然溫泉錦鯱之湯 （Dormy Inn Premium Nagoya Sakae Natural Hot Spring）向來備受好評，距離地鐵大站榮站及伏見站僅需步行約4分鐘，附近設有不少便利商店及餐廳，同時距離名古屋城僅需約10分鐘車程，飯店亦提供免費接駁車前往名古屋車站東口。這間名古屋酒店主打簡約溫馨裝潢，設備齊全，內部亦附有3大溫泉澡堂，是市中心難得有大浴場的酒店，最棒的是會提供免費咖啡、雪條、乳酸飲品等，指定時段更加有宵夜拉麵供應，超級豐富，性價比極高！

Dormy Inn高階酒店 - 名古屋榮天然溫泉錦鯱之湯（Dormy Inn Premium Nagoya Sakae Natural Hot Spring）

房價：人均$332起（雙人床客房）

地址：日本愛知縣, 名古屋, Naka-ku Nishiki 2-20-1

交通：地鐵大站榮站、伏見站步行約4分鐘

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名古屋酒店推介【15】名鐵格蘭飯店（Meitetsu Grand Hotel）

名鐵格蘭飯店 （Meitetsu Grand Hotel）絕對是最方便的名古屋酒店，樓下已經可以直達地鐵、名鐵及JR，距離名古屋站僅需步行1分鐘，隨時可以遊覽其他地區，最正是附近更有往高山的昇龍道高速巴士，方便前往合掌村的朋友！ 這間名古屋酒店裝潢設計復古味濃，環境寬敞，甚具空間感，更可以從窗戶欣賞名古屋景色。於Trip.com獲得4.2/5的評分，不少網民都欣賞酒店的地理位置鄰近近鐵名古屋站，而且客房普遍都乾淨衞生。

名鐵格蘭飯店（Meitetsu Grand Hotel）

房價：人均$219起（標準雙人房）

地址：Meieki 1-2-4, 450-0002, 中村區, 名古屋, 愛知縣, 日本

交通：近鐵名古屋站步行1分鐘

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名古屋酒店推介【16】名鐵Inn名古屋站新幹線口（Meitetsu Inn Nagoyaeki Shinkansenguchi）

名鐵Inn名古屋站新幹線口（Meitetsu Inn Nagoyaeki Shinkansenguchi）距離名古屋車站非常近，步行約5分鐘就可以抵達，乘搭JR或機場巴士同樣方便，交通便利，一樓設有便利店，附近亦有高島屋百貨、Big Camera、藥妝店等。這間名古屋酒店設計簡約，高樓層更可以飽覽名古屋風景，舒適又溫馨！於Trip.com獲得4.5/5的評分，很多旅客都認為酒店就近名古屋鐵路站是個加分位，而且從客房看出窗外的景色優美，於名古屋市內其中一個可俯瞰區內景致的地方。

名鐵Inn名古屋站新幹線口（Meitetsu Inn Nagoyaeki Shinkansenguchi）

房價：人均$215起（高級雙人床房）

地址：日本愛知縣名古屋, Nakamura-ku, Noritake 1-6-3

交通：名古屋站步行5分鐘

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名古屋酒店推介【17】大和ROYNET酒店名古屋太閤通 （Daiwa Roynet Hotel Nagoya Taiko dori Side）

大和ROYNET酒店名古屋太閤通 （Daiwa Roynet Hotel Nagoya Taiko dori Side）位於鬧市中心地段，距離名古屋站步行約5分鐘就可到達，1樓更設有便利店及餐廳，附近亦有許多美食及購物街，地理位置相當方便！這間名古屋酒店設計簡約，附有現代時尚的家具設備，部分客房附有浴缸，並設有投幣式自助洗衣店、飲料自動販賣機等設施！於Trip.com亦獲得不俗的4.5/5的評分，網民表示酒店樓下有便利店及超市、配套尚算方便，而且地理位置方便，步行5分鐘即到達名古屋站，房間空間大而且清潔衞生，性價比高。

大和ROYNET酒店名古屋太閤通 （Daiwa Roynet Hotel Nagoya Taiko dori Side）

房價：人均$250起（中等雙人房）

地址：日本愛知縣, 名古屋, Nakamura-ku Tsubaki-cho 18-10

交通：地鐵名古屋站步行5分鐘

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名古屋酒店推介【18】名古屋美居酒店（The Cypress Mercure Hotel Nagoya）

名古屋美居酒店位處市中心，交通便利，只需要步行數分鐘就可到達名古屋火車站，而且周邊配套充足，不止有便利店、超市，而且餐廳林立。至於酒店方面，客房的採光度充足，室外的陽光令房間十分光猛。酒店設有餐廳，旅客可以自行選擇於酒店享用早餐。旅遊網站Trip.com中獲得4.2/5的評價，旅客欣賞酒店的地理位置之外，而且酒店職員的服務態度好，衞生程度理想。惟距離上次酒店進行大翻新約有10年時間，有網友認為酒店的裝潢舊，不過訂房價錢低，都可以彌補這方面的不足。

名古屋美居酒店（The Cypress Mercure Hotel Nagoya）

房價：人均HKD$261起（標準雙人床房）

地址：Meieki 2-43-6, 450-0002, 中村區, 名古屋, 愛知縣, 日本

交通：於JR名古屋站步行3分鐘

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