深圳賞花地圖｜美人樹賞花10景點　上木古村最搶眼 打卡最佳時間?

撰文：深圳微時光
出版：更新：

「深圳那棵樹火了！」
「哪棵？」
「蓮花山那棵、荔香公園那棵、太古城那棵……」

那一棵，但又不止一棵。

就像是一個遊擊高手，說不準潛伏在哪個街頭轉角，綻放出無與倫比的美麗，猝不及防地給路過的人一發直擊心臟的「子彈」，讓人慢下原本匆忙的步伐，學會停下來，駐足度過幾分鐘安靜觀賞的「奢侈」時光。

深圳的花，不只有花海，「一棵樹」也能獨秀。👇👇👇

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11月的深圳，真的格外浪漫。一轉角，一回眸，一抬頭，不期而遇的美妙。有在馬路邊的一枝獨秀，有在公園萬綠從中的一點紅，孤單且熱烈，像極了深圳人。不管男女老少，走過都會停下腳步，舉起手機，抬頭拍花。

沒錯，深圳的美麗異木棉（又稱絲木棉、美人樹）開了，而且很火！

但要說今年最搶眼的，當屬龍崗區上木古村的這棵，燦爛盛開，有花無葉。有人稱它為「異木棉的天花板」，一度刷爆了無數人的朋友圈，甚至還有人從外地來深圳出差，抽空過來觀賞。

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深圳的秋天，如同是倒放的春天。

在龍崗區華為旁邊的「張衡路」與龍華區龍騰學校的「望輝路」，粉色花朵開得夢幻迷人。美得讓人難以拒絕，美得讓人走不動路。👇👇👇

+1

深圳的異木棉多數集中在龍華區，除了上述的兩條花路之外，龍華區還有「永順街」和「上芬小學路」規模較大，推薦在12月開花後再去。

至於眾所周知的觀瀾河沿岸，有這麼浪漫的粉色花海，「花」心的人又怎能錯過呢？

習慣了負重前行的人啊，別隻看腳下的路了，抬頭看看那一樹繁花吧。

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深圳美人樹（美麗異木棉、絲木棉）賞花地圖

龍崗區上木古村
交通：深圳地鐵10號線木古站

南山區荔香公園
交通：深圳地鐵1/12號線桃園站

南山區海月地鐵站
交通：深圳地鐵2號線海月站

南山區僑城東路
交通：深圳地鐵1號線僑城東站

福田區蓮花山公園
交通：深圳地鐵3/4號線少年宮站，3號線蓮花村站，4號線蓮花北站，2號線蓮花西站

龍崗區張衡路
交通：深圳地鐵10號線崗頭站

龍華區望輝路
交通：深圳地鐵4號線白石龍站

龍華區觀瀾河沿岸
交通：深圳地鐵4號線清湖北站

龍華區永順街
交通：深圳地鐵4號線竹村站

龍華區上芬小學路
交通：深圳地鐵4號線上塘站

注意事項：
1. 美麗異木棉的花期有限，關於文中推薦點位，建議在一周內前往觀賞，上木古村的點位越早越好。
2. 關於賞花時間，推薦是在上午8-11點或者下午3-5點，順光或是側光最為好打卡。

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【本文獲「深圳微時光」授權轉載，微信公眾號：szdays】

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