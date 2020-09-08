【恐怖醫學】20歲台男陰莖180度反折！出事疑因一種高危性愛姿勢

性愛能讓情侶關係更加緊密，但「安全性」也必須兼顧，否則尷尬病史可能一秒變笑話！台灣一名20歲男子某天深夜衝到急診，向醫生表示下半身疼痛，脫下褲子一看生殖器「斷成色士風」的樣子，彎曲的模樣讓人看了好揪心。醫生詢問是否剛有性行為？男子矢口否認，表明「被磚塊砸到」，讓人哭笑不得。

台灣泌尿科醫生顧芳瑜在《醫師好辣》節目中分享，某天半夜急診室來了一名20歲男子，由女友陪同就醫，主訴下半身疼痛，讓人大感好奇，褲子一脫下驚見「色士風生殖器」，陰莖反折將近180度，也就是俗稱的「陰莖骨折」。由於陰莖外有層白膜，就像袋子將血箍在裡面使陰莖勃起變硬，一旦受到外力撞擊白膜破裂，使得海綿體血液滲出陰莖表皮，就會導致形狀彎曲變形。

台男陰莖180度反折，卻辯稱被磚塊打到？（點圖看故事▼▼▼）

+ 8 + 8 + 8

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

顧芳瑜解釋，該種情況在醫學上容易因「女上男下」的性愛姿勢所致，因此接著詢問男子「你剛剛是不是有發生性行為？」他斬釘截鐵地說沒有，只說「剛剛去巡工地，被磚塊打到」。醫師質疑，「如果他是真的撞到磚塊，應該是巡工地時下面是硬梆梆才有機會這樣。」女友則是在一旁尷尬的目睹問診過程。

顧芳瑜接著說，用肉眼即可知男子陰莖骨折的原因，經過手術修補隔天住院觀察，查房時看到他的媽媽前來照顧，為人母好奇地問：「沒事怎麼會有陰莖骨折這麼奇怪的病？」因此再次詢問他「到底受到什麼創傷？」得到的答案仍是「沒有，是巡工地的時候被磚塊打到。」醫師也只能摸摸鼻子回覆媽媽，受到外力撞擊即會造成這種狀況。

相關圖輯：台男做愛狂換姿勢「陰莖斷裂」 醫生揭更驚人真相：對手原來是…（點圖放大▼▼▼）

+ 3 + 3 + 3

邱鴻傑曾解釋，俗稱的「陰莖骨折」正確學名為「陰莖海綿體白膜破裂」，男性能勃起即為有白膜存在，使血液灌進海綿體使其充血，一旦不小心被坐斷，白膜破裂造成海綿體血液滲出至陰莖表皮，即會導致瘀青變色、形狀扭曲。男大生即為白膜破裂點血液狂滲出，導致陰莖變形，緊急手術進行修補，以避免患部纖維化造成日後勃起功能受損。

邱鴻傑提醒，小弟弟骨折把握「黃金時間」很重要，建議大家發生當下快速送醫，且一個月內應停止性行為，避免影響日後勃起功能。此外，他也分析2種床上姿勢「最容易出人命」，其一為女上男下，第二種則為男上女下的傳教士體位，因沒有對準、加上用力過度即容易造成陰莖骨折。他說，該種個案不常見，約一年一次，「有些醫師好幾年才遇到一次，是少見的案例」。

相關圖輯：台男玩性愛派對活塞火箭筒？ 「爆肛」噴血入院揭重口味性癖（點圖放大▼▼▼）

+ 9 + 9 + 9

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】