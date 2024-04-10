東華三院馬振玉紀念中學　全方位推動STEAM教育

鑑證科學不只是戲劇的題材，現實生活中，鑑證工作尤其重要，相關人員將證據碎片拼湊成完整圖像，當中涉及多項技術和理論。東華三院馬振玉紀念中學早前舉辦「Forensic Hunter」香港學界鑑證比賽2024，結合劇本殺與鑑證科學元素，讓來自30所中學逾百名學生化身專業鑑證人員，走進兇案現場，親身體驗鑑證科學的奧妙。

攝影：黃寶瑩



將學校佈置成兇案及搜證現場。

參賽者在凶案現場搜證，作進一步化驗分析。

參賽者在拘留室內「審問」疑犯。

鑑證科學糅合國安教育 讓科學走進生活

「Forensic Hunter」香港學界鑑證比賽由東華三院撥款籌辦，吸引超過200所中、小學報名參與，讓學界更關注鑑證科學的發展。今屆賽事更特別加入與國家安全教育及價值觀教育等相關學習元素，如在教授DNA過程中，加入國安教育的「生物安全」知識；在剖析案情後，分析各主角的行為與不同價值觀的關係，藉此推廣鑑證科學及宣揚證據為本的精神，培養學生成為有識見、具誠信、能守法的良好公民。

參賽者於比賽中需完成DNA鑑定、藥物分析、指紋辨識、衣物纖維鑑定和數碼解密等程序，配合專業化驗儀器，如高效液相色譜儀、紅外光譜儀、凝膠電泳及離心機等，把案情抽絲剝繭，抽出案件背後的兇手。

參賽者使用專業化驗儀器，分析現場證據，揭露隱藏的事實真相。

探究專業領域 啟發職涯規劃

大會特別邀請香港高等教育科技學院檢測和認證課程主任林偉恩教授介紹鑑證科學的發展以及相關的升學就業出路，以助學生為未來的生涯規劃做好準備。陳妙霞校長亦在典禮中分享，學校緊貼STEAM教育發展趨勢，增設各種先進儀器並成立「鑑證實驗室」，以助學生全方位發展，並期望與其他學校共享資源，在學界進一步推廣鑑證科學。

「Forensic Hunter」香港學界鑑證比賽2024動員大量師生，比賽案件的劇本及實驗由學生構思，而擔任Forensic Hunter工作人員的中三生黃嘉輝與中五生余梓楊，分別設計指紋辨識與藥物分析關卡。他們不約而同地表示，對於能參與學校舉辦的全港性大型比賽感到非常自豪。二人同時是小學組賽前鑑證知識工作坊的導師，負責向參賽的小學生講解各種鑑證知識及操作儀器技巧。黃同學指，主持過百觀眾參與的公開課堂機會十分珍貴，大大提升了他的溝通技巧與演講能力，相信會為他未來從事科研工作和就業帶來更大的優勢。二人更組成隊伍以此參加「第26屆香港青少年科技創新大賽」，獲得STEAM活動項目二等獎。此外，學校於上一年安排同學到美國聖荷西大學的鑑證科學系交流，與當地大學生進行不同鑑證實驗，互相學習。余同學受此啟發，立志將來投身教育行業，繼續在學界推廣鑑證科學。

擔任工作人員的中三生黃嘉輝（左）與中五生余梓楊（右）從中汲取經驗，並為升學訂立明確目標。

學生以籌辦小學鑑證比賽的項目於「第26屆香港青少年科技創新大賽」STEAM活動項目獲得二等獎。

參賽者正分析現場遺留的指紋。

參賽者正處理血液樣本。

學生學以致用 促進全人發展

場地負責人林慧聰老師對於由學生創作的比賽劇本讚譽有加。學生不但要構思一個完整的故事大綱，還要琢磨當中細節，如故事背景、兇手動機、作案方法等，更要思考如何在偵查過程中加入鑑證元素。當中要求學生有穩固的科學知識基礎，亦考驗了學生的共通能力，例如寫作能力、創作能力、解難能力及組織能力等，有效促進學生全人發展。

鑑證科學計劃負責人林嘉駿老師指，今年的小學組比賽由中一至中五的Forensic Helper規劃。過程中，學生體會到舉辦一個大型賽事不是一件易事，需要兼顧多個方面及處理大量行政工作。在實驗設計時，學生需調整實驗難度以切合小學生程度，考慮實驗內容以配合案情。學生更要為比賽流程安排、實驗場地佈置、鑑證手冊設計而費心，籌備過程雖然辛苦，但他們也獲得了寶貴的經驗，相信有助學生勇於面對將來各種挑戰和困難，培養堅忍不拔的處事態度。

教務主任羅培嘉老師表示在校本課程中加入鑑證科學元素，內容結合日常生活，提升學生的學習興趣。同時，學校又推廣跨學科學習，將鑑證科學融入各科課程，並與中文科、英文科、科學科、視藝科及電腦科等進行跨科協作，讓學生在不同的學習情景之中實踐所學。

由東華三院馬振玉紀念中學STEAM組老師統籌，帶領全校師生舉辦全港學界鑑證比賽。

得獎學校師生齊讚賞 經驗難忘且富趣味

獲得中學組冠軍的中華基金中學隊伍對鑑證科學充滿熱誠，更驚嘆大會的精心佈置，而初次使用專業檢測儀器搜證的經驗更是難忘。他們笑言，參賽的其中一個目的為從中偷師，希望汲取這次經歷，在自己就讀的學校推廣鑑證科學。勝出小學組比賽的博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校隊伍初次接觸鑑證科學，感覺新鮮富趣味。獲得國家安全教育專項獎的聖公會靈愛小學隊伍則指活動有助進一步加強他們的守法意識。

得獎名單（中學組）

得獎名單（小學組）

（資料由學校提供）