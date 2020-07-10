新冠肺炎・ 最新｜再增約20人確診　順豐司機及莎莎收銀員染疫

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，本港第三波爆發，今日新增38宗確診個案，其中32宗本地個案，11宗與沙田水泉澳邨明泉樓有關，9宗源頭不明，全港累計至1,404宗。 教育局局長楊潤雄宣布全港學校下周一起提早放暑假，小五呈分試可照考，DSE考生亦可補課。

【22:07】據了解，本港晚上再增約20宗確診個案，大部份是本地感染，包括8人經醫管局確診及3人由衞生署追蹤發現。

【22:00】有身穿保護衣的醫療輔助隊人員進入明泉樓，分別帶同一名長者及兩名年輕男子登車。該長者離開時指，「我無病都要隔離」，其中一位年輕男子則帶同行李篋。

【21:55】新冠肺炎疫情反彈，出現第3波社區爆發，今（10日）更新增38宗確診個案，11人是沙田水泉澳邨明泉樓居民；累計已有12名居民中招。有水泉澳邨街市檔主打算明天起休業避疫，亦有街坊多購數天食物份量「儲糧」，計劃足不出戶，以免不慎「中招」。

新冠肺炎｜水泉澳邨重災 街市檔主休業避疫 街坊趕買餸「儲糧」

【21:45】連鎖化妝品店莎莎再有員工確診新冠肺炎，該名員工在沙田中心任職收銀員，是繼馬鞍山新港城中心和油塘大本型分店各有一名收銀員昨晚（9日）確診，第三名收銀員確診，分店今起停業。沙田中心及馬鞍山患者兩日前一同吃飯。

新冠肺炎｜莎莎2日內三名收銀員確診 涉沙田、油塘、馬鞍山分店

【21:35】沙田凱悅酒店昨日（9日）接獲衞生防護中心報告，有顧客昨日確診新冠肺炎，該名顧客在本月5至6日入住酒店，退房三日後（9日）確診。酒店今晚證實有住客確診新冠肺炎，並承認由6日至9日期間有人入住同一房間。

新冠肺炎｜沙田凱悅住客退房3日後確診 中間曾有人住同一房間

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【20:15】網傳今日確診者中包括一名於新蒲崗工作的順豐速運司機確診。現場所見，順豐於新蒲崗雙喜街門市關閉未有營業，然而後門則有至少10名職員連忙將店內包裹運走，有職員確認確診者為一名兼職司機，平日負責派遞包裹至慈雲山一帶。

順豐速運確認一名外判司機初步確診，路線以慈雲山為主，因此該外判司機所隸屬的新蒲崗店舖暫時關閉進行徹底消毒。該店舖員工今日已接受病毒檢測，其後將自行家居隔離。

新冠肺炎｜新蒲崗順豐有司機確診 門市關閉職員運走包裹消毒

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【17:53】沙田水泉澳邨：再有救護車駛至明泉樓，身穿保護衣的救護員與3名住户落樓，包括1男1女及1名小童，他們自行行上救護車離開。

【17:00】張竹君表示，今日早上與環保署、房屋署專家到水泉澳邨視察，大廈的喉管獨立，並非連在一起。11宗個案其中2宗住同一單位，其他分散在不同樓層和座向，相信與喉管糞渠無關，可能與共用設施、升降機有關，已取環境樣本。

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【16:34】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君：截至今日4點，新增38宗確診，其中6宗輸入個案。

輸入個案：

#1367 印度回檢疫中心，12日留樣本。

#1369 男32歲，未肯定從哪裏回來，海員，搭KA734吉隆波轉機來港，證實確診時已經離港。

#1370 男32歲，乘搭KA734，未肯定哪裏來，因為電話錯，未能找到。

#1373 哈薩克機師，確診時已經飛了去美國。

#1392 菲律賓海員，CX906，7月8日回港，現已送院。

#1399 輸入性個案，與#1309密切接觸，7月6日到港，7月9日開始發燒。

本地確診個案中，有10宗與之前個案相關。

#1394，39歲女，去過彬記。

#1388，72歲男，去過彬記；#1389，72歲女，是#1388的太太。

#1391，以前是的士司機，與#1329（同是的士司機）有接觸，坐過車和聊天。#1391的家人：#1402，女15歲，讀陳瑞芝；#1403，女8歲，讀山景邨道教青松小學。

#1396，7月3、4日去過新發茶餐廳。

三人來自同一家庭：#1371，男16歲；#1374，女51歲，丈夫是的士司機，無病徵；#1398，男26歲。

11宗個，居於水泉澳邨明泉樓，部份人去過水泉澳邨的食肆、街市。未有其他座數的確診個案。明泉樓包括：

#1377、#1387是明泉樓職員；#1386是港鐵太和站助理。

#1378，7歲男，就讀保良局朱正賢小學。

#1380，於一間外傭公司工作。

#1387，就讀九龍城浸信會禧年（恩平）小學。

#1385、1378是家人。

護老院相關：

#1395，港泰護老中心老人家，瑪麗醫院住院。

#1404，男18歲，是護老中心確診者#1352的兒子，每周會接爸爸在附近走動，6月28日接爸爸回家慶祝父親節.

9宗源頭不明：

#1375，13歲女，德望中學讀書，與家人同住天晉一期，7月7日發燒流鼻水，上學之外有找老師補習和學畫畫。女生有幾個同學是密切接觸者，會送去檢疫中心。

#1368，40歲女，在油塘SASA工作。

#1400，40歲男，在火炭商業大廈修理鐵閘。

#1376，41歲女，太古城工作，住秀茂坪安德邨厚德樓，未找到高危因素。

#1393，89歲女，是#1365的太太，住安康閣。

#1397，40歲男，住彩雲邨星辰樓。

#1390，35歲男，開設教育中心「北角雋妍教育中心」，有幾位老師；與太太同住將軍澳晉海，找不到高危因素。

#1372，47歲女，住禾輋美禾樓，以之前個案不同樓層不同方向。新港城莎莎工作，密切接觸者會送檢疫中心。

#1401，住彩華樓 ，該屋邨有幾個案，其中有去彬記新發，此個案與之前確診單位不是太接近。

【16:05】據了解，由昨天疫情記者會之後，直至今早，本港新增48宗確診或初步確診個案，其中至少38宗屬於本地感染個案，比昨日34宗本地感染個案更多，或再創新高。48宗個案中，有近20宗來自檢疫中心或衞生署追蹤個案、逾10宗來自水泉澳邨。換言之，水泉澳邨已佔新個案的約四分之一。

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【15:44】有救護車到明泉樓，身穿保護衣的救護員帶同一名女子落樓。該名女子帶同多袋物品，自行行上救護車離開。清潔人員清潔明泉樓大堂的公眾位置，包括大門、信箱等，亦於行人路上噴灑消毒液。

新冠肺炎｜全港學校下周一起停課 小五呈分試可照考、DSE可補課

【14:20】楊潤雄：7月22日DSE放榜安排不變，同學回校領取成績，學校要做適當的衞生及安全措施。開學情況，今星期疫情打亂之前計劃，知道部分幼稚園及國際學校8月開學，盡快看疫情和聽專家意見，今日無補充。

校內活動如畢業禮、謝師宴等，要跟守則，此類重要活動可以問教育局意見。

明年DSE，教育局曾與考評局討論，但高中課程，每間學校中四中五教的進度不同，很難抽走部份，但有與考評局討論會否改，由考評局去決定，確保考試公平公正。

【14:15】楊潤雄：提前放暑假，是希望學生少些流動，對整個社會防疫工作更有幫助，亦不會大規模影響學習環境。小五呈分試影響中一派位容許有彈性。

知道中五升中六的學生要準備DSE考試，過去停課長時期，有學校本身在暑假有補課，我們覺得可以去做，但要做好防疫，學生健康始終係首要，為一兩級學生補課我們覺得無問題。

【14:00】教育局局長楊潤雄：

今年5月底復課至今，至今無在學校內受感染個案。但過去兩日本地感染個案急升，教育局考慮，全港中小學、幼稚園在下周一提早放暑假，考試按實際情況安排。

小五呈分試，若學校在下周呈分試，可按原定計劃考試。若選擇將呈分試延期至9月，可以延遲10月20日遞交呈分試日期。

中三選科、中五公開試，下星期13日至17日完成考試後放假。

Pre S1考試7月14日進行，中學可以自行決定，7月13日中午12時前回應教育局。

學校只可以用半日去考試，根據DSE經驗，考試是靜態活動，不會有太多交談。

學校未必完全能夠準備好，如派通告、暑期作業、徹實執行防疫措施。校舍要開放照顧學生。公布比較急，為學校及老師帶來不便，希望得到大家的諒解，教育局會提供協助。

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【13:44】沙田乙明區區議員丘文俊表示，水泉澳邨明泉樓66歲女住戶居於16室，她在前日確診，房屋署其後為全幢大廈16室單位檢查喉管，其中一個單位的喉管有小破洞，需要維修。但他強調，涉事單位住戶的深喉唾液檢測結果呈陰性，未有確診。

新冠肺炎｜水泉澳邨明泉樓多人確診 有喉管破損 居民自行撤離

【12:57】港鐵公司證實，一名兼職車站助理確診新型肺炎，今早曾於東鐵線太和站工作。據知該職助理住水泉澳邨。

新冠肺炎｜居水泉澳港鐵兼職車站助理確診 今早曾於太和站工作

【12:42】據悉，沙田水泉澳邨喜泉樓及河泉樓分別有居民確診，兩人均是輸入個案，從巴基斯坦回港，現於威爾斯親王醫院留醫。此外，早前已有明泉樓居民確診，有消息指不同樓層的同座居民都已初步確診。

新冠肺炎｜水泉澳邨明泉樓多人確診10救護車送院 設有復康中心

【12:38】據了解，今日新增至少30宗個案，其中逾10宗涉及沙田水泉澳邨居民。教育局局長楊潤雄今日（10日）下午2時在政府總部會見記者，預料會公布全港停課。

【12:00】因應疫情發展，據了解教育局將宣布全港學校停課。

新冠肺炎｜新界南警員曾光顧彬記粥麵店 獲安排家工作等檢測結果

【11:00】一名隸屬新界南總區重案組的警務人員曾光顧坪石邨彬記粥麵店，該人員沒有出現病徵，但已遞交檢測樣本予衞生防護中心，正等候檢測結果。

新冠肺炎｜粉嶺嘉福榮真小學老師家人確診急停課 老師曾接觸學生

當區區議員丘文俊證實，今天（10日）凌晨有10架救護車把明泉樓初步確診居民送院。（丘文俊FB圖片）

【10:32】綜合多個消息指，早前66歲確診女子居住的水泉澳邨明泉樓，再錄得初步確診個案。有消息人士透露，明泉樓有多宗初步確診，分別送往不同醫院。

而當區區議員丘文俊證實，今天（10日）凌晨有10架救護車把明泉樓初步確診居民送院。他稱，當局周三於該大廈派發深喉唾液樣本瓶，昨天約一半居民交回，該大廈約有500户。據他所知，初步確診個案分散於大廈不同樓層、不同單位。

【10:00】粉嶺嘉福邨聖公會嘉福榮真小學有教師的親屬確診新冠肺炎，校方宣布即時停課，家長可到校接子女回家。

【08:00】截至周五（10日）上午8時，全國確診病例85,443宗，累計死亡人數4,648人，疑似病例5宗，治癒病例80,249宗，累計境外輸入1,958宗；在湖北，累計68,135宗，死亡總數4,512人。

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