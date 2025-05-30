南丫海難死因｜驗船主任看情況驗水密裝置　問何種情況答：唔知㗎

39死南丫海難死因研訊今（30日）踏入第19日，前高級驗船督察黃鑑清出庭作供，黃曾因驗船時訛稱「南丫四號」有足夠小童救生衣，被裁定作假證供罪成入獄15個月。他今作供時提到1996及2012年曾檢驗「南丫四號」，被問到是否需到甲板下的水密裝置檢查，黃說看情況，被追問何種情況時，黃說：「唔知㗎。」黃又指，他不是檢驗船體方面，答不到兩艙之間有通道口是否正常。



南丫海難・專頁

前高級驗船督察黃鑑清說看情形而決定是否檢驗水密裝置，被問何種情況時答：「唔知架。」(陳曉欣攝)

黃鑑清曾在1996及2012年檢查過港燈船隻「南丫四號」。(Getty Images)

有理工高級文憑但沒讀過船舶課程

前高級驗船督察黃鑑清交代其背景時稱，他持理工學院的輪機工程高級文憑，沒有讀過船舶相關課程。他在1981年加入海事處任助理驗船督察，隸屬本地船舶安全組的機器科，其後晉升為驗船督察和高級驗船督察，忘記在哪一年退休。

曾兩度檢驗南丫四號

黃曾在1996年2月1日及2012年5月8日檢驗「南丫四號」，1996年是新船，2012年是最後檢查（final inspection）。1996年檢驗的3個項目為二氧化碳管道、防火系統和排水系統，他曾進入船艙檢查積水，檢查過機房的水密裝置，但忘記有否檢查其他艙。

沒有印象艙壁之間有通道口

黃稱他忘記了96年那次怎樣進入船艙，研訊主任問他有沒有印象艙壁之間有一個足以讓人經過的通道口，並問黃會否曾經使用通道口往其他船艙？黃說，對通道口沒有印象，指他不一定會經過通道，因為有些通道需要跨過去，他或會擒上甲板再進入其他船艙。

視乎情況而驗水密裝置

就2012年的檢驗，研訊主任問黃其中一個檢驗項目是否水密關閉裝置？黃說甲板上的水密裝置必須檢查，機房的裝置由船面延伸至甲板下。研訊主任續問，甲板下的是否水密裝置都要驗？黃稱視乎情況。被問到哪種情況，黃答：「唔知㗎。」研訊主任再問黃有否進入過機房以外的船艙檢查？黃說：「睇情況囉要。」但被問到哪種情況，黃就指「記唔起啦」。

1996年驗船有帶部份圖則

黃稱，他相信在1996年檢船新船時曾攜帶船隻管道圖則，否則不會在驗船清單上寫上備註，但沒有帶「總布置圖」，因為其檢驗項目不用參照該圖。

有遺漏項目財利會落簿

家屬關注，黃會否檢查「南丫四號」先前的遺留項目？黃說如果有遺留漏項目的話，財利會「落簿」要求。被問到如果見到舵機房的開孔，屬於正常抑或罕見時，黃說他不是檢驗船體方面，答不到。

驗船督察梁榮輝稱，若事後孔明會認為年驗也要如驗新船一樣。(陳曉欣攝)

「閱」印章自盤古初開已使用

另一名前首席驗船主任梁榮輝作供，研訊主任問及，海事處在財多份穩定計算書封面蓋上「閱」的印章的用意。梁指印章可能「盤古初開」便這樣用，他不肯定有無批核之意，惟相信同事不會「望兩望」便完成工作，單用「閱」未必很全面，字面或解作：「望完之後冇咩特別評語。」

新船檢驗須確保按圖則

針對海事處末發現「消失的水密門」議題，梁指新船初期檢驗時須確保船隻按圖則建造，之後的定期檢驗主要檢查船隻現有狀況。

梁同意如果船廠之間只有通道口，沒有改動跡象，很多時會依賴初次驗船的結果，因定期驗船只是檢驗鏽蝕情況等，未必會注意位置有否安裝水密門。

事後孔明認為驗船要如驗新船一樣

研訊主任問及，當海事處守則未有寫明水密裝置的檢驗方法，應否亦檢查水密艙壁，確保有安裝水密門？梁稱，如果他事後孔明地說，定期驗船亦要如新船檢驗一樣。

南丫海難死因在西九龍法院進研訊。(資料圖片)

9名遇難者：區曉霖、鄔寶甜、張月媚、許嘉偉、李瑞蘭、郭亮瑩、蘇貴媛、林日、司徒英、伍彩霞、郭文曦、張頌軒、徐蓮好、王惠娥、林基玉、比索志豪、梁頌彩、Ie Hwie Wendy 、黃麗珍、黎翠玉、徐志偉、陳敏盈、陳榮基、鄭燕蘭、劉靜嵐、梁家杰、李詠梅、甄子祈、古文昌、趙少琼、林蔚懿、胡毓芬、傅玉靈、林嘉敏、劉文麗、陳巧鑾、鄭先鑫、何黃佩蘭、徐凱盈。

本次研訊共7名難屬參與，他們由大律師譚俊傑和李峰琦代表，其中2名家屬趙炳全及梁家杰的姐夫列席。研訊的利害關係方包括海事處、經營「海泰號」的港九小輪控股有限公司、建造兩艘船的財利船廠及香港電燈有限公司。

案件編號：CCDI-1075-1113/2012

海事處驗船督察證供

船廠高層稱早已敲定不裝水密門

製圖及驗船數據早有出入

倖存者憶述意外情況