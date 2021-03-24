新冠肺炎．最新｜消息︰今增約10宗確診　聶德權認叫停疫苗有混亂

撰文： 王潔恩 孔繁栩 黃詠榆 鄭翠碧 鄭秋玲 胡家欣 朱海棋 麥凱茵 歐陽德浩 黃金棋 最後更新日期： 2021-03-24 15:40

新冠肺炎疫情未息，本港周二（23日）新增12宗確診個案，當中有4宗為本地感染個案，3人屬Ursus健身中心群組，無源頭個案則有1宗，患者為居於藍田平田邨平善樓的88歲老翁。患者在3月8日起，曾連續一周到啟田商場「潮褔龍蝦專門店」飲茶，該食肆近期先後有3名食客確診，相關個案是否有關仍需調查。當局籲3月8日後曾到該食肆的食客應做檢測。消息指，今日新增約10宗確診。 公務員事務局局長聶德權昨稱，會盡快放寬可以接種疫苗的優先群組，包括全港30歲以下市民。今日最新消息，港府公布暫停BioNTech復必泰疫苗接種，廠方稱涉及藥瓶封蓋有關的包裝瑕疵（有效期至2021年6月批次），據悉有瓶塞少許傾斜。衞生署與復星醫藥緊急開會。科興疫苗的接種安排則未受影響。

復星復必泰停接種｜已打第一針、預約市民5個須知 更改預約限期

【15:36】新冠肺炎疫苗注射2月底開始，其中BioNTech復必泰疫苗3月10日正式為市民接。惟政府今日（24日）上午10時宣布，今早收到復星實業（香港）有限公司書面通知，由於注意到與批號為210102的復必泰疫苗藥瓶封蓋有關的包裝瑕疵，BioNTech和復星醫藥已就有關包裝瑕疵問題的原因進行調查。港府指，為謹慎起見，現階段在調查期間須即時暫停復必泰接種。《香港01》整合資料講解五個須知，了解叫停打針原因，以及已預約、已接種第一針的市民如何應對。

現時本港為市民所注射的復必泰疫苗，全部為批號為210102。

復星復必泰暫停｜15萬人已接種第一劑 何栢良︰最遲42日打第二劑

【15:24】本港截至昨晚（23日），已有約150,200人接種第一劑復必泰疫苗。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良表示，按現有資料事故為包裝瑕疵，而非藥物品質或安全問題，相信不會對已接種復必泰疫苗的人士，構成任何影響。另外，按外國臨床數據，在接種第一劑復必泰後，最遲要在第6周即42天完成接種第二劑。

▼3月24日復必泰疫苗暫停接種 界限街體育館接種中心有市民摸門釘▼

【15:21】消息指，今日新增約10宗確診。

聶德權承認今早叫停接種復必泰疫苗時有混亂，感「唔好意思」。（歐嘉樂攝）

【15:09】聶德權被問到為何港府早已發現復必泰疫苗包裝有瑕疵，為何要等藥廠叫停才公布。聶解釋，疫苗在中央儲存地方，會視接種中心預約情況安排解凍，一盒盒運到疫苗接種中心，中途未打開。於中心使用期間，需於2至8度雪櫃打開使用，再稀釋及抽5針。中心人員會檢視樽情況，如有瑕疵會棄置不會使用，瑕疵問題於到港前或後出現，需要再調查，不能斷言是抵港後的情況。

而截至下午1時，復必泰疫苗有1080劑已接種。

【14:45】目前有兩批次復必泰供港，聶德權對今早宣布停打針過程有混亂感「唔好意思」。聶說，今早市民打的仍是涉事的批次，但強調目前疫苗未有安全問題。被問到為何慢澳門逾1小時才發出通知，他說，同事已第一時間作出安排，在10時發出新聞稿，在廠方緊迫通知下，已最快作出通知，而供港涉兩批次，亦花一些時間了解情況。科興疫苗的接種安排則未受影響。

陳肇始說，現時藥廠無發現任何理由顯示疫苗安全有問題，至於之前發現瓶蓋有鬆或其他問題的疫苗，當局已銷毀，未有為市民注射。

聶德權對今早宣布停打針過程有混亂感「唔好意思」。（歐嘉樂攝）

復必泰｜復星BioNTech疫苗有藥瓶現裂痕、鬆開 已打15萬劑

【14:30】公務員事務局局長聶德權、食物及衞生局局長陳肇始及衞生署署長陳漢儀，交代疫苗接種計劃最新安排。聶指，政府已向預約今日接種人士發出通知，至於更改預約安排另行公布。

陳漢儀指，本港有兩批復必泰疫苗，2月28日批次210102有58.5萬劑來港，批次210104於3月7日抵港，有75.8萬劑。目前已注射的全為批次210102，已接種15萬劑。她指，醫護及藥劑小心使用藥物，期間因包網上有裂痕，稀釋後注射壓力大，曾有22次出現噴出來情況；藥瓶蓋鬆開有16宗，已要求生產商跟進。

陳漢儀續指，今早接獲復星書面通知事件，批次201012雖看不到與安全有問題，但要有全面調查。至於部份人最快本周六要打第二針，港府已要求廠方盡快提交報告，說明供港批次能否應用，否則就要提供其他批次。如未能在周六前恢復打第二針，當局參考科學委員會的建議，要在21日之後打。如參考復必泰第3期數據，則可在第19至42日打第二針。如超出期限都係盡快打，當有疫苗到快打，不需重新打第一針。

復必泰疫苗｜陳肇始不知受影響人數 鄭松泰轟：你係咪想嚇死市民

【14:12】德國BioNTech疫苗「復必泰疫苗」藥瓶封蓋包裝出現瑕疵，港府今早（24日）緊急叫停接種，但食物及衞生局局長陳肇始被問到，有多少市民已接種有問題批次時，卻未能回答該數字。立法會議員鄭松泰炮轟陳肇始公布的資訊少，令市民擔驚受怕，質疑「你係咪想嚇死啲市民？」鄭要求港府盡快交代有多少市民受影響；以及現時已打第一針、等待第二針的市民應如何應對。

陳肇始稱，現時衞生署正與內地復星召開緊急會議，有資料時會盡快交代。 （立法會會議截圖）

強制檢測大廈｜突擊查嘉兆臺1座、寶慶大廈 10人未檢遭發強檢令

【14:10】中西區羅便臣道10號嘉兆臺第1座及上環普慶坊2-8號寶慶大廈，早前納入強制檢測公告，港府執法人員在兩廈採取突擊行動，在兩幢大廈共檢查約560名居民的檢測報告，共有10人違反強制檢測公告，政府再向他們發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測，不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處罰款25,000元及監禁六個月。

▼3月13日西半山羅便臣道封區檢測▼

+ 24 + 24 + 24

復必泰｜批次包裝現瑕疵港府突叫停 市民形容打唔到係最好彩

【14:05】新冠疫苗接種計劃正如火如荼之際，政府今日（24日）突然因批次包裝出現瑕疵，宣布暫停向市民接種復必泰疫苗。惟消息過於突然，大批市民到體育館的接種中心才發現摸門釘。

不過有到場才知停打復必泰消息的市民形容感到幸運，她質疑過去數日接種的批次可能亦有瑕疵，或出現不良反應，「如果今朝打唔到，係最好彩」。不過亦有市民對復必泰信心不減，指其有效率達九成，故不會考慮其他疫苗，「Rebook（重新預約）都會揀返呢款。」

復必泰｜煞停接種香港慢澳門逾1小時公布 消息：有瓶塞少許傾斜

【13:54】有消息表示，復必泰疫苗有一個鋁環箍著瓶塞，有藥瓶的鋁環變鬆，不過未見鬆脫，早前亦有相關情況，一發現都不會使用該藥瓶為市民注射，估計今次要暫停接種跟相關情況漸多有關。亦有消息指復必泰疫苗的瓶塞出現少許傾斜，未知是否與疫苗在解凍過程中，有溫度變化有關。

復必泰疫苗暫停｜市民摸門釘感失望 稱日後再預約：有信心

【12:18】港府暫停復必泰疫苗接種，食物及衞生局局長陳肇始表示，衞生署及復星醫療正開緊急會議，未出調查結果前，不會恢復為市民接種復必泰

▼復必泰疫苗接種中心流程▼

+ 21 + 21 + 21

復星醫藥：昨晚收到BioNTech書面通知 批次「210102」有瑕疵

【10:45】據了解，復必泰疫苗原須儲存攝氏零下70度，接種前才解凍。消息人士表示，有復必泰疫苗的瓶塞出現少許傾斜，未知是否與疫苗在解凍過程中有溫度變化有關，當局審慎起見暫停接種。

▼3月24日復必泰疫苗暫停接種 界限街體育館接種中心有市民摸門釘▼

復必泰｜港府叫停接種 今早有中心過百人已打針 澳門率先叫停

【10:02】政府今日（3月24日）早上收到復星實業（香港）有限公司的書面通知，由於注意到與批號為210102的Comirnaty（復必泰疫苗）（有效期至2021年6月）藥瓶封蓋有關的包裝瑕疵，BioNTech和復星醫藥已就有關包裝瑕疵問題的原因進行調查，為謹慎起見，現階段在調查期間須即時暫停接種。

另一批號為210104疫苗 亦須進行封存

到目前為止，BioNTech 和復星醫藥未有發現任何理由認為產品安全存在風險。然而為謹慎起見，在調查期間須暫停接種批號為210102的疫苗產品，直至有關調查結束。至於本港另一批號為210104的疫苗產品，亦須進行封存，暫時不予接種。此乃預防性措施，旨在持續確保疫苗接種安全。鑑於香港引進的復必泰疫苗屬於上述批次，各社區疫苗接種中心即日起暫停接種復必泰疫苗，直至另行通知。今日起已預約接種復必泰疫苗的人士無需前往接種中心接種。

▼科興、BioNTech/復星、阿斯利康疫苗保護率及副作用▼

+ 2 + 2 + 2

【09:20】據悉，香港社區疫苗接種中心即日叫停BioNTech復必泰疫苗接種，直至另行通知。政府將稍後公布詳情。

【09: 13】復必泰｜消息：港叫停BioNTech接種 澳門衛生局稱疫苗現包裝瑕疵

澳門衛生局收到復星實業(香港)公司的書面通知，由於近期注意到多個與批號為 210102 的德國BioNTech生產的mRNA新冠疫苗 Comirnaty®️（有效期至 2021 年 6 月）西林瓶封蓋有關的包裝瑕疵，BioNTech 和復星醫藥已發起對該問題的原因調查，須立即暫停接種。

到目前為止，BioNTech 和復星醫藥還沒有理由認為產品安全存在風險。但謹慎起見，在調查期間，必須暫停接種批號為 210102 的疫苗產品，直至本調查結束。此預防性措施旨在持續確保疫苗的接種安全。

澳門引進的mRNA疫苗全部屬於該批次，即日起暫停接種，直至另行通知。今日起已預約接種mRNA的市民無需前往接種站接種。

▼西營盤Ursus Fitness爆疫▼

《2021年DSE試場疫情預防措施》

+ 5 + 5 + 5

▼3月22日，特首林鄭月娥率司局長接種第二劑科興疫苗▼

+ 4 + 4 + 4

▼3月22日，特首、司局長、行會成員及立法會議員接種第二劑科興疫苗▼

+ 36 + 36 + 36

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

新冠疫苗｜20人接種後送院 打復必泰20歲女失知覺、28歲男昏厥

【00:08】本港新冠肺炎疫苗接種計劃於上月26日正式展開，踏入周二（23日）是第26日。政府公布截至周二晚上8時過去24小時，共約23, 400名市民接種了第一劑疫苗，累計約403,000名市民已接種第一劑疫苗。



周一（22日）共有20宗接種疫苗後送院個案，接種復必泰及科興疫苗分別有13宗及7宗，其中15宗已經出院，3宗留院觀察，2宗不遵從醫生勸告自行出院。其中一名20歲女子接種復必泰後失去知覺及感到腹痛，需留院觀察；一名28歲男接種復必泰後昏厥，經治療後已經出院。另有一名64歲女子接種科興後，右眼視野收窄約10分鐘，現已經出院。

▼3月21日 中環遮打道設流動檢測站 呼籲外傭檢測▼

+ 3 + 3 + 3

強制檢測大廈｜增八處強檢 寶盈花園2座、蕭旺李滿福幼兒園上榜

【00:01】政府周二晚上（23日）公布，再多8個地方需要強制檢測，其中位於香港仔的東華三院蕭旺李滿福幼兒園，由於爆發流感樣疾病個案，故該校亦被納入強制檢測公告。西營盤有4幢樓宇，污水樣本呈樣性亦「入圍」要強檢。



另外，根據衞生防護中心公布最新患者住所及行蹤，有2棟確診大廈上榜，分別是藍田平田邨平善樓及香港仔奧華‧時尚精品酒店‧南岸。

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