新冠肺炎．最新｜菲傭帶變種病毒入社區　海怡半島10座解封零確診

新冠肺炎於本港仍未回穩，昨日（23日）新增9宗確診個案，源頭不明患者居於海怡半島第10座，昨晚封廈強檢，截至凌晨二時，約950名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案，而大廈已於今早7時半解封，有居民隨即離開趕往試場應考今屆文憑試。根據資料，今日考試科目為化學（一）及（二）/ 組合科學（化學）。
昨日亦有兩宗1初步確診個案，其中上月來港的外傭，她入住指定檢疫酒店西營盤華美達酒店檢疫，21日後到堅尼地道8號Kennedy Terrace僱主家中後發病，初步發現帶變種病毒N501Y，全幢大廈居民昨晚撤離檢疫21日。另一初步確診者為居於將軍澳坑口顯明苑的西貢民政處政府司機，他與日前確診的幼稚園女教師都是坑口厚德邨TKO Gateway 2樓舒適堡顧客。該舒適堡分店等共25處納入強制檢測名單。
▼4.23海怡半島第10座居民封區檢測▼
▼4月24日強制檢測名單▼
【09:31】本港新冠肺炎疫情反覆，或再有變種病毒流入社區。衞生防護中心昨日（23日）表示，其中一名初步確診者是帶有變種病毒的菲律賓外傭，她於西營盤華美達酒店檢疫完畢後，居於中環堅尼地道8號豪宅Kennedy Terrace的僱主家中，令人憂慮變種病毒再入社區。
新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅今日（24日）指，初步相信該外傭帶南非變種病毒株，有機會是在西營盤華美達海景酒店接受檢疫期間染疫。他又稱，數據顯示復必泰疫苗（BioNTech）對南非變種病毒株仍可以產生高中和抗體，保護率亦達90%，故認為接種疫苗是最有效應對變種病毒的措施。
封區強檢 ｜海怡半島10座950居民檢測0確診 訪330戶30戶沒人應門
【08:30】港府昨晚在海怡半島第10座（怡麗閣）突襲封區，港府發言人指，自今日上午約7時30起，「受限區域」內已進行檢測的人士，如能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環，證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。截至今日凌晨二時，約950名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。政府亦在「受限區域」內派員到訪約330戶，當中約30戶在過程中沒人應門。
25處強制檢測｜染變種病毒菲傭曾到 灣仔入境大樓上榜今暫停服務
【02:43】政府今日（24日）凌晨就強制檢測公告刊憲，25處所上榜。有新增一宗或以上初步確診個案的一個住宅（將軍澳顯明苑）以及一個工作場所（葵涌KC100的5樓新尚网有限公司）需進行強制檢測。另外確診者曾身處的五個地方也被納入強制檢測公告，包括西營盤華美達海景酒店、中環萬邦行、灣仔入境事務大樓、中環錦安大廈、將軍澳坑口厚德邨TKO Gateway 舒適堡，前四個地方與初步確診感染變種病毒菲傭個案相關。入境事務處今日凌晨宣布，總部各辦事處將於今日暫停服務。
灣仔入境事務大樓納入強制檢大廈，今日停止服務。（資料圖片 / 梁鵬威攝）
另外因應早前另一宗涉變種病毒株個案，政府要求於指定期間曾身處10個指明地方的人士進行第二次檢測。另外8間學校爆發上呼吸道感染個案，由於徵狀與新冠病毒相似，為謹慎起見，8校亦被納入強制檢測公告。
迦南幼稚園黃埔花園分校須強制檢測。（迦南幼稚園網頁圖片）
▼4.23堅尼地道8號豪宅Kennedy Terrace撤離檢疫▼
▼西營盤華美達景酒店▼
政府4月23日晚上8時30日起限制在鴨脷洲指明「受限區域」——海怡半島第10座（怡麗閣）居民要強制檢測。（政府新聞處圖片）
▼4月23日源頭不明個案曾到訪處所▼
▼4月23日DSE 2021首日開考▼
《2021年DSE試場疫情預防措施》
▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼
昨日總覽：新冠肺炎．4.23｜居海怡半島女確診無源頭 染變種病毒菲傭入社區
變種病毒再現社區 菲傭西營盤華美達檢疫 回家後初確診帶N501Y
增1宗本地無源頭 23歲女居海怡半島 到又一城行街太古廣場用膳
民政處司機初確診 與確診綠茵幼園主任 曾同時到訪將軍澳舒適堡
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