新冠肺炎・最新｜今增3宗確診全屬輸入個案　本地維持「零確診」

撰文： 袁澍 李恩慈 黃偉倫 朱海棋 梁煥敏 最後更新日期： 2021-07-08 14:24

新冠肺炎疫情趨平穩，今日（8日）新增３宗輸入個案，患者分別由俄羅斯、菲律賓及英國抵港。衞生署昨收到澳洲衞生當局通報一宗於澳洲確診涉及Delta變異病毒株的個案，確診男病人6月26日離港移民，6月29日在當地確診。 港府昨晚對其離港前居住的大角咀中美樓進行封區檢測。截至今日凌晨一時，約1,200名居民接受檢測，沒有發現確診個案。「受限區域」內有約570戶，當中約100戶沒人應門。

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▼7月8日起，「疫苗氣泡」框架下大致維持社交距離措施▼

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▼7月7日強制檢測名單▼

▼7.7大角咀中美樓封區檢測▼

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【14:21】衞生署衞生防護中心公布，截至7月8日零時，本港新增3宗確診個案，至今本港個案累計11,949宗確診。新增個案均為輸入個案，涉及3名15歲至51歲男子，分別由俄羅斯、菲律賓及英國抵港。過去14天（6月24日至7月7日）本港累計報告47宗個案，包括44宗輸入個案和3宗與輸入個案有流行病學關連個案。

新加坡拒認科興 市民如常到接種中心打針︰已預計要「補針」

【13:44】新加坡政府日前表示，不會將接種中國科興新冠疫苗的人，計入官方疫苗接種人數。今日（8日）提供科興疫苗的官涌體育館疫苗接種中心，依然有不少市民前往打針。



不過部分人對新加坡最新消息不知情，有已完成接種兩劑科興的市民表示，因要前往內地選擇打科興，本身對科興不太有信心，坦言若一早知道新加坡消息或會取消預約。不過，亦有市民稱復必泰的副作用較大，因未有打算出境故仍會選擇科興，而所有疫苗的效用均有期限，已預料日後需要「補針」。

新冠疫苗｜運輸署鼓勵的士小巴業打針 7月15日起為司機免費驗身

【12:58】為鼓勵公共交通業界接種新冠肺炎疫苗，運輸署今日公布，將於下周四（15日）至8月14日期間，為的士及公共小巴司機提供一次身體檢查服務，讓他們了解自己的身體狀況，以助考慮是否適合接種疫苗。運輸署強調，檢查屬自願性質，費用全免，服務名額有限，先到先得。

【12:40】消息指，今日本港未有源頭不明個案，下午不設疫情記者會。

封區強檢｜大角咀中美樓解封無人確診 7人違強檢令共罰3.5萬元

【11:55】一名早前移民澳洲的港人，抵達澳洲後確診新冠肺炎，且涉Delta變種病毒。該人士移民前居住在大角咀中美樓，涉事大廈須封區強制檢測。政府今日（8日）表示，早上完成圍封檢測行動後，隨即執法，確認相關人士的陰性檢測證明，共檢查約680名受檢人士的報告，發現有7人未進行強制檢測，已向他們處定額罰款5,000元及發出強制檢測令。

張宇人：料飲食業半年可吸200億元消費券生意 助生意增長5%至8%

【10:14】疫情下社交距離措施持續，飲食業界發起由下周四（15日）起至8月31日，推岀「7月7折」優惠活動。牽頭的立法會飲食界議員張宇人今日（8日）於港台節目《千禧年代》中表示，活動網站顯示有超過500間餐廳響應，而實際上仍有餐廳陸續加入，相信會有過千間餐廳於下周的活動開始時參與其中。

張宇人預計，政府以350億元推行電子消費券，飲食業界將可吸納其中的150億至200億元，以半年消費期限計，每月會多超過20億元生意，相當於業界的5%至8%生意。

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新冠疫苗｜復必泰可存於藥物雪櫃 劉澤星：正商討9月後診所接種

【09:55】疫苗接種計劃由二月至今，已有超過247萬市民接種，近日接種的人數有所增加，每日平均有約5萬人，到不同的接種中心或處所打針。港府早前表示，將於9月關閉部分疫苗接種中心，市民擔心將不能接種復必泰疫苗。



新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星今日（8日）於港台節目《千禧年代》中表示，歐洲等地已確認，未稀釋的復必泰疫苗可於一般藥物雪櫃、即攝氏2至8度儲存一個月，專家小組與港府正研究，9月後安排市民到私家診所接種的可能性，相信會於短時間內有結果及公布。

圍封檢測｜大角咀中美樓完成強檢 1200居民接受檢測 無人確診

【07:10】一名早前移民澳洲的港人抵澳洲後確診新冠肺炎，且涉Delta變種病毒。該人士移民前居住在大角咀，所在大廈須強制檢測。



政府清晨發聲明，指已完成大角咀指明「受限區域」（即油尖旺大角咀道149-157號中美樓）強制檢測行動，截至凌晨一時，約1200名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。此外，政府又派員到訪約570戶，約100戶沒人應門。

強制檢測｜15地納強檢通告 移民澳洲後確診男子曾踏足14處

【00:10】再來離港居民在外國確診，一名52歲男子上月26日啟程移民澳洲，到29日確診並帶Delta變異病毒株。港府周三晚（7日）對他離港前的住所進行封區檢測，他工作的葵涌九龍貿易中心1座21樓亦被納入強檢名單，而他在潛伏期及傳染期到訪過的地點亦須納入強制檢測公告。



食物及衞生局周三深夜公布強制檢測公告，共有15個地方上榜，14個涉移民澳洲男子，當中多達10處為食肆，由平民大排檔至高級扒房都有，包括灣仔 Wooloomooloo Steakhouse、旺角朗豪坊火車頭越南餐室、K11 Musea鏞鏞．藝嚐館、以及石硤尾大排檔愛文生等，疑以搞歡送聚餐。在指定時間曾在場人士，須於本周五（9日）或之前前往檢測，由於涉及變種病毒株，已打兩劑疫苗人士也要強檢。

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昨日總覽：新冠肺炎・7.7｜移民澳洲男抵步後確診帶Delta病毒 曾到14處強檢

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