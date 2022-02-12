疫情．最新｜馬會明午6時起關閉跑馬地、沙田及雙魚河會所兩星期

新冠病毒疫情不受控，本港昨日（11日）新增1,325宗確診創單日新高，累計個案突破2萬宗；昨初確診個案亦達1,500宗，今日（12日）勢必再創單日新高，醫療設施不足，致大批患者滯留社區多日未能入院，甚至出現入院一日即可出院。政務司司長李家超率領多名局長今日在深圳與內地急商「救港」方案，料會商討急增「方艙醫院」及增派檢測人員來港。



另隨着疫情惡化及染疫長者人數增加，連續三日有長者死亡；元朗一名4歲男童發曉多日，昨日凌晨在家嘔吐昏迷不醒，送院急救後猝逝，其樣本對新冠病毒呈初步陽性，且病毒量高，或成為本港兩年來離世的最年輕患者。



▼2月11日 蘇屋邨海棠樓圍封檢測▼



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【09:45】香港賽馬會表示，因應香港的新冠疫情急速惡化，為保障員工及會員的健康及安全起見，決定由明日(13日)下午六時起暫時關閉位於跑馬地、沙田及雙魚河的所有會所，以及非賽馬日時跑馬地馬場的餐飲場所，為期兩週至2月27日。

疫情｜料下月達高峰 許樹昌：家居隔離戴口罩、延長接種中心時間

【09:38】第五波疫情嚴峻，亦接連有長者死亡個案。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日在商台節目《政經星期六》指出，下月疫情料會達最高峰，建議延長疫苗中心營運時間或縮短打針後休息時間，實行家居隔離時，明白到不是所有家庭環境適合，呼籲甚至可考慮在家中可戴口罩，分開確診者及家人。

港珠澳大橋往返珠海今重啟 港人要到中山江門珠海隔離

【05:00】本港新冠病毒疫情大爆發，本月起每月有逾千市民湧到深圳灣大橋，北上內地避疫，以致深圳隔離酒店爆滿。港珠澳大橋雙向「金巴」停運三周後，今日（12日）起恢復雙向運行。北上市民可多一個途徑，但要注意在珠海口岸入境後，會被安排往中山、 江門、 珠海的隔離酒店檢疫21日。

疫苗｜港大學苑報道：未打兩針4月底起不能進入校園

【00:56】第五波新冠病毒疫情嚴重，政府2月24日起實施「疫苗通行證」，香港大學《學苑》周五報道，校方今（2月11日）向師生發電郵指，因應港府宣佈擴大疫苗通行證適用場所至大學校園，逐步禁止未打齊疫苗人士進入大學，4月底起只限打齊兩針人士進入，訪客都不例外。

另外，今日打針人數再創單日新高，共有92,610人接種，當中約42%打首劑，12歲或以上居民的接種率升至82.4%。

▼2月11日強制檢測公告▼



強制檢制｜增16處 慈雲山最多涉3屋苑 天水圍慧景軒3座上榜

【00:42】本港昨日（11日）新增1325宗新冠肺炎確診個案。政府修改大廈強制檢測的準則後，昨日有16個初步陽性檢測個案或陽性檢測個案曾到訪的地點被納入強檢名單，遠較以往少。

上榜地點以慈雲山較多，有4個；沙田和馬鞍山各佔2個。其餘地點分佈在九龍和新界，如天水圍慧景軒3座和葵涌浩景臺1座等。

沙田第一城第十三座、第十四座有住戶居家檢疫。(資料圖片）

【00:42】第五波疫情持續嚴峻，患者密切接觸者要居家檢疫，即「居安抗疫」計劃。衞生署衞生防護中心周五（11日）晚上公布的家居檢友大廈名單，共有855幢大廈上榜，元朗區依然佔最多，有121幢；其次是沙田及屯門區，分別有106幢及68幢，離島區佔最少數，有11幢。



檢疫大廈名單中，不乏豪宅如寶馬山花園17座，沙田第一城第十三座、第十四座也有住戶居家檢疫；亦新增多間紀律部隊宿舍，包括青衣已婚警察宿舍Ａ座、將軍澳魷魚灣海關人員宿舍、觀塘順利紀律部隊宿舍第一、二、五、七座。

港版新方艙醫院何處建？ 地產界向政府提3選址 一個極近深圳

【00:01】本港第五波疫情失控，近日每日新增千宗，但仍未到頂，食物及衛生局長陳肇始表示，正與內地商討建設新「港版方艙醫院」，特首林鄭月娥已指示發展局覓地。《香港01》早前已獲悉，就設立新的臨時隔離及治療設施，據了解，研究選址包括鄰近鄰近北大嶼山醫院香港感染控制中心（即臨時醫院）和亞洲博覽館的空地，以及或竹篙灣。

據了解，有地產界人士近日向政府提供加建「港版方艙醫院」的方案，建議除了機場島及竹篙灣，也包括落馬洲河套區，推算可增2萬張床位。

有地產界人士近日向政府提供加建「港版方艙醫院」的方案，涉及三個地方。

▼2月11日 元州邨元盛樓圍封檢測▼



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▼2月11日污水樣本呈陽性大廈範圍▼



▼2月11日 禮頓中心衛星社區疫苗接種開始運作▼



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▼2月11日 新增有確診者居住大廈▼



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昨日總覽：疫情．2.11｜1325宗確診、1500宗初陽 醫管局擬酒店安置病人

01獨家｜元朗4歲童凌晨嘔吐後猝逝 消息：對新冠病毒呈陽性

01消息：覓地建港版火神山研鄰近亞博或竹篙灣 將重啟亞博1、2館

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疫情｜醫療系統超負荷 初確診逾1500宗 社區或有近5000患者滯留

確診數兩年首破兩萬 張竹君：手上有1500宗初陽 顯然疫情未到頂

強制檢測｜政府突改標準：大廈只一宗、收安心出行提示均毋須檢測

2名老翁染疫亡 第五波累計5人死 再多40醫護初確診

封區｜元朗洪福邨洪樂樓污水呈陽性 1450居民強檢揪9宗初陽個案

5區污水呈陽性 涉元州邨、秀茂坪紀律部隊宿舍 僅派快速檢測包

封區｜蘇屋邨海棠樓、元州邨元盛樓污水陽性 今晚圍封強制檢測

滙豐、中銀、中信銀行均有職員確診 部份分行即日停業清潔消毒

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沙田街市與確診個案相關 周六及周日關閉清潔 下周一重開

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