最新疫情｜周四重開泳池　堂食放寬至每枱8人　5.19酒吧可復業

本港第五波疫情持續緩和，昨日（2日）新增283宗確診，為2月4日以來首次跌穿300宗水平。隨着各方復常，1,900間幼稚園及中學今起分階段復課，前者最多三分一學生可回校，後者則可半數學生回校；4月21日復課的小學，今起可全校學生回校上課。所有學生早上回校前，都必須在家先進行快速病毒測試，陰性才准回校。



醫管局今天（3日）起恢復10間普通科門診服務，之後會陸續恢復其他曾暫停服務的普通科門診，但23間診治新冠病人的指定診所仍維持服務。



昨日疫情報道總覽：



▼疫苗通行證一覽▼



【09:57】行政長官林鄭月娥表示，基於疫情穩定，會提早執行3項第二階段放寬社交距離措施，包括由周四（5日）凌晨開始，提早重開泳池、沙灘及水上運動中心；第二，於戶外進行劇烈運動及到郊野公園時可以不用戴口罩；第三，食肆每枱人數上限由4人增至8人。

【09:50】行政長官林鄭月娥宣布第二階段社交距離措施於5.19落實，包括重開599F所有表列處所，涵蓋酒吧、夜總會、派對房間及麻雀館等娛樂場所；食肆每枱人數上限由4人增至8人，宴會人數上限由20人增至120人；戲院人數上限增至85%，可以在場內飲食；重開泳池、沙灘及水上樂園；於室內及室外進行運動不用配載口罩。

【09:30】一名中港跨境司機早前被發現在深圳皇崗口岸查車台等候期間於車上猝死。貨櫃運輸業職工總會執委鄧志偉今日表示，本港跨境司機與內地司機交接前，最長要在車上逗留超過20小時，認為安排不人性，冀爭取香港司機點對點到內地裝卸貨。

▼5月3日DSE經濟科開考兼中學復課▼



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【08:31】將軍澳怡心園第四座解封，圍封期間約790名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現兩宗陽性檢測個案和一宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

【02:56】去年獲選「亞洲50最佳餐廳2021」第一位、香港米芝蓮一星食肆中環「大班樓」The Chairman，違反防疫規例，遭食環署罰停晚市堂食14日，由4月24日至本月7日為止，期間日間營業時間也最多只能二人一枱，下午6時後不能設堂食。

社交距離措施上月22日放寬，食肆准許恢復晚市堂食至晚上10時，每枱最多人數倍增至四人。罰停晚市的制度由被發現違規的翌日開始，即大班樓疫後只做了兩晚堂食又要停，料大批數月前訂枱的老饕因而是押後品嚐該店名菜，未知大班樓違反哪些防疫規定，而罰停晚市堂食14日為最嚴重處分。

「大班樓」The Chairman去年榮登「亞洲50最佳餐廳2021」第一位，今年則跌至第五。（大班樓Facebook圖片）

▼4月19日 荃灣商會學校復課首日情況▼



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▼5月1日 非香港居民准入境▼



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▼5月1日 李家超到訪天水圍天恩街市▼



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▼4月21日起強制檢測公告上榜大廈▼

