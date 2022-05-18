最新疫情｜即時繁殖率破1存爆發風險　樂華北邨秉華樓解封揪3確診

新冠病毒確診宗數趨勢止跌回升，本港昨日（17日）新增328宗確診，重上300宗水平，創本月新高。五個群組中，有三個仍在爆疫，其中觀塘御善私房菜極為嚴重，43名在5月9日到訪的顧客中，有19人檢測呈陽性，連同一名染疫員工，總計共20人中招，爆疫謎底最終揭盅，有患者承認當日有慶功及試食會，涉嫌違規。新增的東涌富東商場譚仔雲南米線群組，有三宗確診個案，而需檢測食客多達200人，未知會否再有新患者。



第六波疫情是否爆發？港大醫學院編制的「本地個案的即時有效繁殖率」，昨晚深夜最新數值突破1，升至1.0159，代表一名患者會傳染多於一人，未來確診人數將會上升，是3月5日以來首次失守疫情受控防線。



第二階段放寬社交防疫措施今晚午夜後生效，酒吧、卡啦OK、麻雀館可以重開，在室內體育場館如健身室做體動，可不戴口罩。



昨日疫情報道總覽：

最新疫情｜富東譚仔三食客5.11光顧後確診 同日約200食客須強檢

5月起爆發的五個群組情況。

【09:45】疫苗通行證第三階段本月底開始，惟有不少市民仍未接種第三針，而近日專家對於疫苗通行證亦出現分歧。公務員事務局局長聶德權今早（18日）於電台節目《千禧年代》表示，市民要考慮即使年輕人感染後症狀輕微，都會有後遺症，即長新冠，強調生活要復常、早日達通關，高接種率為必須：「要走出疫境打齊三針走不了。」

【08:32】觀塘樂華北邨秉華樓解封，圍封其間 1001人接受檢測，當中發現三宗陽性檢測個案和兩宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼5月16日 金鐘站東鐵線及荃灣線放工人潮▼



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【07:00】第五波疫情爆發後，嚴重打擊物流運輸業，本港各行各業均受到影響，太古可口可樂公司亦不例外。太古可口可樂董事兼總經理楊小慧透露，第五波曾有過百員工確診或檢疫，因晚市禁堂食，食肆相關銷量曾下跌逾三成，當時更為可能發生的封城，制定應變方案。幸好疫情其後緩和，本港經濟逐步復蘇，她對未來抱樂觀態度︰「因為我哋對香港未來飲品市場係有信心，仲有好多空間發展。」

▼太古可口可樂沙田廠房及辦公室▼



港大醫學院周二（17日）更新「即時有效繁殖率」，數值終升破1，代表疫情仍然擴展。

【00:56】進入第六波新冠病毒疫情？酒吧、卡拉OK重開等第二階段社交距離措施放寬前夕，本港疫情在周二（17日）現「雙失」，一方面單日新增328宗確診個案，令維持十日單日少於300宗關口失守，創本月單日新高；港大醫學院編制的「本地個案的即時有效繁殖率」，周二深夜最新數值突破1，升至1.0159，代表一名患者會傳染多於一人，未來確診人數將會上升，是3月5日以來首次失守疫情受控防線。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮在周二疫情記者會亦指，現時即時繁殖率大槪為1；但若再上升，表示會有更多社區傳播，或有爆發風險，故市民仍要小心。

▼5月15日 觀塘工廈「御善私房菜」爆疫▼



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▼疫苗通行證一覽▼



▼5月11日起強制檢測公告上榜大廈▼



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▼4月14日 特首林鄭月娥打第四劑科興疫苗▼

