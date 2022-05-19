疫情．最新｜西環邨西苑臺一周兩度圍封　今早解封僅發現一宗陽性

第二階段社交距離措施今日（19日）放寬，酒吧、麻雀館、卡拉OK准恢復營業；食肆可以堂食至午夜12時；在室內體育場館如健身室做體動，可不戴口罩。



不過同時確診宗數趨勢止跌回升，昨日（18日）新增329宗確診，連續兩日上升至逾300宗水平，並多4名病人離世，連續兩日「零死亡」告終。同時，本月31日起亦開始實施第三階段「疫苗通行證」，未接種足夠「針數」人士想屆時仍能進入食肆及重開的處所，剩餘最後兩周時間打針。根據「疫苗通行證」要求，屆時所有12歲或以上市民，必須按政府要求接種三劑新冠疫苗，方能符合「疫苗通行證」的處所要求；又或者，取得醫學豁免證明書或「康復紀錄二維碼」的康復者，半年內可仍可憑該證明出入相關場所。



▼5月18日 中環酒吧準備19日起重開▼



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昨日疫情報道總覽：

▼5月18日 中環酒吧準備5月19日起重開▼



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▼5.18派對房間重開準備▼



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【10:08】港人最愛旅遊地日本日前宣布，率先允許四個國家的小型旅行團入境，且必須接種三劑新冠疫苗等規定，但認可疫苗不包括科興疫苗。旅遊業議會主席徐王美倫今日（19日）表示，業界接獲好多顧客查詢，但因香港不包括在首輪名單當中，故登記日本旅行團的旅行社不多，但業界已做好準備。她稱旅議會正約日本觀光協會商談，如成功約談則最快下周可進行交流，旅議會將表達多個意願，如希望第二輪名單可包括香港，以及認可科興疫苗等，又預料小型團費將較一般團費高10%。

【09:48】本港新冠疫情持續，多個食肆爆發群組感染，其中上環星月樓至昨日（18日）多達70宗個案，衞生防護中心認為通風情況不理想。食肆換氣量規定工作小組主席源栢樑今（19日）表示，留意到不少食肆在疫情嚴重期間要暫時關閉或局部營業，空調機組可能有損毀或開不足，故通風情況未達理想。若食肆食枱太密或太貼牆角，有機會造成「死角位」，小組未來會就星月樓群組開會，檢視當局收集的數據，並考慮是否需要檢視現時每小時6次的換氣量規定，以及國際有無相關新標準。

▼5月13日 衞生署到上環星月樓視察▼



【09:04】堅尼地城西環邨西苑臺一周內兩度被圍封強檢，今早完成第二次圍封，共有約270人接受了檢測，當中共發現一宗陽性檢測個案，當局亦曾派員到訪約110戶，當中五戶在過程中沒人應門。另外，粉嶺嘉盛苑嘉耀閣今早亦解封，其間約1415人士接受檢測，當中發現三宗陽性檢測個案和七宗檢測結果為不確定的個案。此外，觀塘安泰邨景泰樓亦於上午9時半完成圍封強檢，共有約2210人接受了檢測，當中發現兩宗陽性檢測個案及兩宗檢測結果為不確定的個案。

【07:00】10,000元消費券第一期5,000元4月7日派發，不少人關注第二期5,000元何時派發。據了解，當局計劃6月中開放申請，屆時合資格居民可同時決定是否「轉會」，即改用另一平台收取，預計最快7月初可收到款項，暫未知「轉會」會否較遲才收到錢。

▼4月7日 市民凌晨拍八達通卡領取消費券▼



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▼5.17 麻雀館準備重開▼



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5月起爆發的五個群組情況。

▼5月18日 西環邨西苑臺一周內第二度圍封檢測▼



▼5月18日 觀塘安泰邨景泰樓圍封檢測▼



▼5月11日起強制檢測公告上榜大廈▼



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▼5月15日 觀塘工廈「御善私房菜」爆疫▼

