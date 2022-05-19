疫情．最新｜西環邨西苑臺一周兩度圍封　今早解封僅發現一宗陽性

撰文：王潔恩 林穎嫺 陳淑霞 黃偉倫 歐陽德浩 勞敏儀 黃金棋 孔繁栩 江麗盈 何瑞芬
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第二階段社交距離措施今日（19日）放寬，酒吧、麻雀館、卡拉OK准恢復營業；食肆可以堂食至午夜12時；在室內體育場館如健身室做體動，可不戴口罩。

不過同時確診宗數趨勢止跌回升，昨日（18日）新增329宗確診，連續兩日上升至逾300宗水平，並多4名病人離世，連續兩日「零死亡」告終。同時，本月31日起亦開始實施第三階段「疫苗通行證」，未接種足夠「針數」人士想屆時仍能進入食肆及重開的處所，剩餘最後兩周時間打針。根據「疫苗通行證」要求，屆時所有12歲或以上市民，必須按政府要求接種三劑新冠疫苗，方能符合「疫苗通行證」的處所要求；又或者，取得醫學豁免證明書或「康復紀錄二維碼」的康復者，半年內可仍可憑該證明出入相關場所。

▼5月18日　中環酒吧準備19日起重開▼

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昨日疫情報道總覽：

疫情．5.18｜再增逾300人確診　御善私房菜半數同場者染疫

▼5月18日　中環酒吧準備5月19日起重開▼

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▼5.18派對房間重開準備▼

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日本開關｜旅議會最快下周約談日本觀光協會　望香港納第二輪名單

【10:08】港人最愛旅遊地日本日前宣布，率先允許四個國家的小型旅行團入境，且必須接種三劑新冠疫苗等規定，但認可疫苗不包括科興疫苗。旅遊業議會主席徐王美倫今日（19日）表示，業界接獲好多顧客查詢，但因香港不包括在首輪名單當中，故登記日本旅行團的旅行社不多，但業界已做好準備。她稱旅議會正約日本觀光協會商談，如成功約談則最快下周可進行交流，旅議會將表達多個意願，如希望第二輪名單可包括香港，以及認可科興疫苗等，又預料小型團費將較一般團費高10%。

星月樓通風不理想　專家料食肆空調機組有損毀或冷氣不足

【09:48】本港新冠疫情持續，多個食肆爆發群組感染，其中上環星月樓至昨日（18日）多達70宗個案，衞生防護中心認為通風情況不理想。食肆換氣量規定工作小組主席源栢樑今（19日）表示，留意到不少食肆在疫情嚴重期間要暫時關閉或局部營業，空調機組可能有損毀或開不足，故通風情況未達理想。若食肆食枱太密或太貼牆角，有機會造成「死角位」，小組未來會就星月樓群組開會，檢視當局收集的數據，並考慮是否需要檢視現時每小時6次的換氣量規定，以及國際有無相關新標準。

▼5月13日　衞生署到上環星月樓視察▼

【09:04】堅尼地城西環邨西苑臺一周內兩度被圍封強檢，今早完成第二次圍封，共有約270人接受了檢測，當中共發現一宗陽性檢測個案，當局亦曾派員到訪約110戶，當中五戶在過程中沒人應門。另外，粉嶺嘉盛苑嘉耀閣今早亦解封，其間約1415人士接受檢測，當中發現三宗陽性檢測個案和七宗檢測結果為不確定的個案。此外，觀塘安泰邨景泰樓亦於上午9時半完成圍封強檢，共有約2210人接受了檢測，當中發現兩宗陽性檢測個案及兩宗檢測結果為不確定的個案。

01消息：消費券第二期最快6月中申請　7月初派發5000元

【07:00】10,000元消費券第一期5,000元4月7日派發，不少人關注第二期5,000元何時派發。據了解，當局計劃6月中開放申請，屆時合資格居民可同時決定是否「轉會」，即改用另一平台收取，預計最快7月初可收到款項，暫未知「轉會」會否較遲才收到錢。

▼4月7日　市民凌晨拍八達通卡領取消費券▼

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中環有酒吧午夜率先重開　負責人料生意跌90%：再停業或離港發展麻雀館提早一周大掃除迎重開　第三代傳人︰做到七成半生意要還神重開｜Party room周末達七成預約率　負責人：港人要一個放鬆地方

▼5.17　麻雀館準備重開▼

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御善私房菜群組增6宗確診　衞生署：懷疑有個案提供假資料或隱瞞爆疫御善私房菜疑違規　退休海關總關員任大股東　董事拒回應問題星月樓增至70人染疫　病毒基因與西苑臺高度相似　東涌譚仔增3宗疫情｜隔離病房個案兩日急增20%　徐樂堅指第六波有否爆要睇3指標DSE｜監考員見證黑仔考生兩度入竹篙灣　民安隊員窩心煮杯麵打氣疫情｜調查揭八成護老者第五波期間抑鬱　以老護老面對物資匱乏
5月起爆發的五個群組情況。
DSE｜監考員見證黑仔考生兩度入竹篙灣　民安隊員窩心煮杯麵打氣疫苗通行證｜100萬人到期未打第三針　聶德權：要復常三針走不了部份學校拒未打齊針學童參加畢業禮　兒童權利委員會籲教育局釐清院舍打針｜院舍長者首針接種率82%　較三月中急升27個百分點新冠疫苗｜71歲及92歲婦離世前曾打針　多三名少年針後疑心肌炎調查指第五波接種率升近60個百份點　學者：意願與打針冇必然關係

▼5月18日　西環邨西苑臺一周內第二度圍封檢測▼

▼5月18日　觀塘安泰邨景泰樓圍封檢測▼

強制檢測｜共40幢大廈　涉學生城大宿舍滙豐業昕堂、啟德煥然壹居確診大廈｜單日增199幢　黃大仙現崇山及海之戀．愛炫美上榜封區｜西環邨西苑臺一周內兩度圍封檢測　另封景泰樓、嘉耀閣華富邨、彩盈邨等56個屋邨及樓宇污水呈陽性　派17萬個快測包自檢

▼5月11日起強制檢測公告上榜大廈▼

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▼5月15日　觀塘工廈「御善私房菜」爆疫▼

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新冠肺炎
01 Video
Omicron變種病毒
社交距離措施
強制檢疫
酒吧
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