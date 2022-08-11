疫情．最新︱社交距離措施延續兩周　安心出行黃碼禁入美食博覽

本港昨（10日）增加4,593宗確診，多4人死亡；累積1,516名確診新冠病人在公院留醫，包括201名新入院病人，其中23人危殆，25人嚴重。學校呈報277宗個案，4間學校爆疫有班級要停課。



現行社交距離措施今起（11日）延續兩周至8月24日，配合檢疫酒店「3+4」的安心出行「紅黃碼」制度也實施，持黃碼進行家居醫學監察的人士雖可外出，但禁止進入需主動核查的表列處所，因此黃碼人士無法到今日開鑼的香港美食博覽購物。



昨日疫情報道總覽：



▼8月10日 香港美食博覽2022展商預展▼



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政府宣布從海外及台灣抵港人士檢疫安排，由7日酒店檢疫，改為3日酒店檢疫隔離及4日家居醫學監測。

▼8月8日 政府公布「3+4」隔離酒店檢疫安排▼



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▼8月10日 香港電腦通訊節預告有筍貨賣▼



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【07:00】港府早前推出失業支援金，最終有約35萬名申請者獲批1萬元資助。不過，其「先批後審」機制惹來爭議。《香港01》接獲多名曾停工逾月的馬會投注站員工求助，表明近日突被政府通知不符資格，要求退還資助全額；另有申請者經覆檢後成功獲批，惟「袋錢」未「足月」已旋即被要求「回水」。

政府回覆指，為盡快發放資助，不會在審批時核實自我申述資料真確性，但會在發放資助後進行事後覆核，近日發現約520名申請人不符資格，包括約350名馬會投注站員工，已陸續發出繳款單，要求退還資助，意味政府庫房將有望收回約520萬元。有馬會員工質疑機制草率「馬虎」，「明明係你覆檢完先批，轉個頭又話收返，真係好擾民。」

▼3月23日 市民登記政府臨時失業支援計劃▼



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▼疫情下香港機場人流大減▼



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▼8月1日起強制檢測公告▼

