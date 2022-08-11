疫情．最新︱社交距離措施延續兩周 安心出行黃碼禁入美食博覽
撰文：王潔恩 林穎嫺 陳淑霞 歐陽德浩 黃金棋 孔繁栩 曾鳳婷 江麗盈 何瑞芬 葉泳心 蕭博禧 麥鍵瀧
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本港昨（10日）增加4,593宗確診，多4人死亡；累積1,516名確診新冠病人在公院留醫，包括201名新入院病人，其中23人危殆，25人嚴重。學校呈報277宗個案，4間學校爆疫有班級要停課。
現行社交距離措施今起（11日）延續兩周至8月24日，配合檢疫酒店「3+4」的安心出行「紅黃碼」制度也實施，持黃碼進行家居醫學監察的人士雖可外出，但禁止進入需主動核查的表列處所，因此黃碼人士無法到今日開鑼的香港美食博覽購物。
昨日疫情報道總覽：
▼8月10日 香港美食博覽2022展商預展▼
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▼8月8日 政府公布「3+4」隔離酒店檢疫安排▼
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▼8月10日 香港電腦通訊節預告有筍貨賣▼
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【07:00】港府早前推出失業支援金，最終有約35萬名申請者獲批1萬元資助。不過，其「先批後審」機制惹來爭議。《香港01》接獲多名曾停工逾月的馬會投注站員工求助，表明近日突被政府通知不符資格，要求退還資助全額；另有申請者經覆檢後成功獲批，惟「袋錢」未「足月」已旋即被要求「回水」。
政府回覆指，為盡快發放資助，不會在審批時核實自我申述資料真確性，但會在發放資助後進行事後覆核，近日發現約520名申請人不符資格，包括約350名馬會投注站員工，已陸續發出繳款單，要求退還資助，意味政府庫房將有望收回約520萬元。有馬會員工質疑機制草率「馬虎」，「明明係你覆檢完先批，轉個頭又話收返，真係好擾民。」
▼3月23日 市民登記政府臨時失業支援計劃▼
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增277師生染疫 李兆強小學等4校有班別停課 兒童醫院4醫護確診疫情｜增4593宗多4死 87歲婦腸臟破裂腹膜炎惡化不治 已打三針秘書快測陽性周二仍有上班 財庫局局長許正宇快測呈陰性未染疫學生無用安心出行 校方難識別「黃碼」身份 冀教育局予清晰指引抵港外傭周五起「3+4」檢疫 四日醫學監察可在僱主家中工作紅黃碼｜兩日1.3萬人提早離開檢疫酒店 張竹君：原則是先入先出資科辦收一宗「轉錯碼」查詢 黃志光：顏色出錯靠市民主動查詢外傭「3+4」料省5000元住宿費 業界倡列明外傭醫學監察地址日期3+4隔離｜縱橫遊接逾百查詢 料9月起日本團增4倍 機票價待回落工業總會料「3+4」吸引7成專才來港 倡疫情穩定免酒店檢疫
▼疫情下香港機場人流大減▼
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美食博覽｜周四開鑼安記推$1鮑魚入籃 展商：二千蚊消費券吸引弱電腦節2022｜8.19開鑼推1蚊Router吸客 拒黃碼人士進場強制檢測｜增55幢大廈 太古城、君傲灣等上榜 觀塘區續重災確診大廈｜增2150幢涉陽明山莊等 李家超居住大廈帝庭園又上榜黃大仙豪苑、大埔新達廣場等逾23處污水陽性 三區派27萬套快測包蓮香樓結業︱積金局指去年已接獲違規情況 正繼續為約40僱員追討機場快綫推優惠 8.12至9月底即日來回亞博館只需47元
▼8月1日起強制檢測公告▼
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