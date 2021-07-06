高血壓｜2021家用血壓計推介及比較！3分鐘教你正確測量血壓方法

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撰文： 小甘 最後更新日期： 2021-07-06 17:40

都市人生活忙碌，工作壓力大，時常缺乏運動，嚴重影響身體健康。尤其是飲食習慣這部份，不僅三餐不定時，而且習慣吃外賣，每天都把高油、高脂和高鹽的食物吃下肚，久而久之便拉近了與疾病之間的距離，而其中最典型的一種疾病，正正就是——高血壓！

高血壓併發症可威脅生命安全

高血壓在香港相當普遍，根據衞生署的人口健康調查顯示，15歲及以上人士高血壓的患病率為27％，而65至84歲人士年每二十名就有十三名患有高血壓。倘若未能有效控制血壓，嚴重甚至會引致一系列的併發症，包括中風、冠心病、心臟衰竭、慢性腎病等，威脅生命安全，後果不容小覷。

然而，最大的問題是，高血壓一般沒有病徵，大部分的高血壓患者對自己的病情都懵然不知，往往是在做身體例行檢查時才發現異常；有的人甚至是在出現併發症後才驚覺病情，導致延誤了治療的最佳時機。

世衞強烈建議：成年人需定期量度血壓

由於大部分的患者都不知道自己有高血壓，世界衞生組織就非常建議成年人可以透過定期量度血壓來監察健康狀況。正因如此，家裡常備一台血壓計就顯得尤為重要，一來可以隨時測量血壓水平，以及時發現血壓異樣；二來亦能省去經常跑醫院的麻煩，也方便我們照顧家中需要每天測量血壓的長者，這對於家人及自己都能起到很好的防治作用，大大避免併發症的發生，邁向健康人生。

隨著科技的進步，市面上的家用血壓計選擇越來越多，面對琳瑯滿目的產品，如何能從中選出最合適的？下文將會奉上家用電子血壓計推薦清單，兼且教你正確的測量血壓方法。大家不妨可藉此機會，認真考慮是否需要購入一台血壓計。

開始選購之前，需要知道的是，一款好用的家用血壓計必須具備這兩點：第一，能提供精確的測量結果；第二，誰都能夠輕鬆操作，即使一人在家也做到正確測量。

為此，接下來會介紹3款來自日本專業電子設備製造廠商——「Omron」的家用血壓計。之所以會挑選這個品牌，是因為Omron始於1973年，擁有悠長的歷史與經驗，一直以來都以提高＂測量精確＂和＂使用便捷＂為目標去作研究。因此不僅僅在日本，在全球都獲得了高度的評價和信賴，更獲得許多醫生推薦，突破全球2億台的驚人銷售量，實屬家用血壓計的首選品牌！

▼ 家用電子血壓計推薦 ▼

【1】入門款！精準度與CP值兼具：OMRON - HEM-7121 手臂式電子血壓計 (中國版)$288（原價$427）

一般的家用血壓計分為手臂式或手腕式，一般人選用任何一種都是沒有問題的。​不過，由於手臂式血壓計的測量位置較接近心臟，因此其測量結果亦會較手腕式血壓計更加準確。

至於OMRON HEM-7121，正正屬於手臂式血壓儀，它還應用了Omron獨有的核心生物傳感技術，通過了上萬次大規模的臨床數據採集和半個世紀的血壓數據調研，使其算法可以匹配各種類型的人群，適應性強，測量結果更加準確。

除了有準確的技術，HEM-7121的操作亦特別簡單，只需一個按鈕就可以開始或停止。加上精簡小巧的外型，配合極大的高清顯示屏和突出的數字，非常清晰及容易閱讀，尤其適合中年人、老人使用。

為了降低測量時的不適感，HEM-7121特別採用了智能加壓技術，能根據測量者的血壓情況自動調節加壓的壓力值，從而縮短測量時間，避免了因加壓過高而帶來的不適感，更確保測量出確切的結果。

與此同時，HEM-7121的扇形臂帶亦經過重新改良，設計更符合人體結構，佩戴方便之餘，亦能夠靈活對應不同粗細的手臂，輕鬆捲緊，適用於臂周為22 ~ 32cm的人群使用，這個尺寸基本上已經滿足大多數人的臂圍要求了。

更重要的是，如果發現測量者的高壓值或低壓值高於標準血壓，HEM-7121在顯示測量結果時，會立即發出「高血壓警示」，屆時屏幕上的心跳圖標將會不停閃爍，自動提醒測量者要注意身體健康。

另外，HEM-712還支援血壓記錄功能，可連續記錄之前14次的血壓結果，讓測量者對自己一段時間內的血壓值情況暸如指掌，隨時查看周期血壓變化，方便管理身體健康。

【2】升級版！新增3大進階功能：OMRON HEM-7126 上臂式電子血壓計 (平行進口)$320（原價$478）

OMRON HEM-7126作為HEM-7121的升級型號，新增了三大與別不同的進階功能，帶來了更好的測量體驗。

眾所周之，如果臂帶佩戴得不正確，測量出來的血壓值很容易會產生誤差，譬如臂帶綁得過鬆，便會導致測量後的血壓值偏高，相反過緊就會使血壓值偏低。HEM-7126為改善這個問題，加入了「臂帶佩戴自檢功能」，當測量者測量血壓時，它會自動檢測臂帶佩戴的鬆緊情況，當屏幕顯示「OK」標識，即可安心測量血壓，反之則需重新調整後再測量。

除了臂帶佩戴正確與否，姿勢不標準亦會影響測量結果。所以，HEM-7122會在血壓測量過程中，持續監視著測量者的動作，一旦發現不妥便會立即以圖標形式告知，直到測量者的姿勢正確才會恢復測量，以此及時糾正錯誤使用，避免數據出錯。

HEM-7126與入門款的HEM-7121一樣，會提供高血壓警示；但不同的是，HEM-7126還有HEM-7121不具備的「不規則脈波」檢測功能。當系統檢測到測量者的瞬間心跳節奏超過平均心跳節奏±25%，屏幕便會出現不規則脈波的圖標提示，這是心血管發出的預兆信號，建議測量者應儘早到醫防接受進一步檢查。

【3】加強版！全面守護家人健康：OMRON手臂式電子血壓計 HEM-7136(平行進口)$598（原價$758）

簡單來說，HEM-7136屬於上述型號HEM-7126的加強版，所以整體功能可說是如出一轍，同樣涵蓋：智能加壓技術、臂帶佩戴自檢功能、誤動作提示、血壓警示、不規則脈波檢測。那HEM-7136到底強在哪？

答案就是，HEM-713可以連續紀錄前90次的測量結果，讓測量者可以隨時查看和了解血壓的周期變化，猶如私人健康顧問一樣，助於管理身體健康。另一方面，也方便照顧者能清楚地掌握家中長者的血壓情況，全面地守護家人的健康，實屬一項十分有用的功能。

如何正确使用上手臂式家用血壓計？按下圖看教學示範及產品使用說明：

+ 6 + 6 + 6

OMRON 的血壓計勝在準確性高，而且操作方式非常簡易，人人都可以對自己的血壓進行測量，即使是老人家都可以做到一學便會，絕對是一台靠譜的家用護理設備。

如欲購買，可以按上面藍色連結或「立即購買」按鈕前往產品頁面。

（產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/06/16）

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