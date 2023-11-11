深圳龍崗好去處｜尋找隱世「小眾玻璃海」　順訪廢墟風藝術園區

「等一個自然而然的晴天，我想要帶你去海邊。」

花一天時間，到深圳與兩片小眾玻璃海相擁，逛逛彩色漁村、創意園，再邂逅一場絕美的海邊日落。



去深圳官湖沙灘 看小眾藍寶石海

人們總愛看海。但如果玩膩了東西涌和較場尾，不妨將腳步挪來這裏。

擁有4.5公里海岸線的官湖沙灘，未經過度開發，遊客不多，但景色不遜色其他熱門海灘。

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泛着閃光的藍色玻璃海、銀白柔軟的沙灘、自然雕琢的礁石……這裏的一切似乎都和浪漫劃上了等號。

尋個晴好天，邂逅一片玻璃海

海面遼闊，海水湛藍澄澈，遠遠望去彷彿一顆鑲嵌在天地間的藍寶石。

天空和大海逐漸過渡，呈現不同深淺的藍色。這裏美得不真實，是不用加濾鏡可以原圖直出的程度。

礁石層疊，抓魚、望海、戲浪

未經人工雕琢的礁石群，是浪花的歸宿。自帶細閃星光的海浪翻騰，接連不斷地拍打在礁石上，這是屬於大海的美妙樂章。

如果帶上工具在石縫中翻找，還能撿到不少小魚小蝦和蛤蜊。

官湖海灘，一切美好都能發生

衝着這片湛藍玻璃海，就值得專程來一趟。關於海邊的一切美好想象都可以實現，游泳、划船、衝浪、撿貝殼……想不到比這更理想的度過周末的方式了。

在彩色官湖村 慢慢溜達

官湖海灘邊的小漁村「官湖村」，三四年前火過一陣，很多人對它都不陌生。它依然保留着漁村原始、質樸的樣貌，整個村不大，一條官湖路貫穿，半個鐘足以逛完。

幾年前大火的海邊路口悄悄變了樣。因為這個拐角，官湖村當時被許多人稱為深圳「小鎌倉」。但改造後圍成了海邊棧道，與以往相比，失去了幾分味道。

彩虹色樓房，闖入日漫小巷

官湖村多是密集的彩色獨棟民宿，塗鴉牆、爬山虎、別緻小庭院……串連樓房的小巷有幾分驚喜，轉角自有風景，有些角落還能望見海邊，倒是有點日漫小巷的意思。

但整體來說，官湖村稱不上好逛，除了幾家餐廳和便利店，幾乎沒有歇腳遊玩的地方，更建議大家直奔海灘玩耍。

搭上巴士 逛廢墟風創意園

B956是連接官湖村內外的唯一交通，搭乘2個站就能抵達深圳藝象iD TOWN國際藝術區。這是由廢棄工廠改造而成的創意園，是一處非常冷門的工業風打卡地。

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滿京華美術館，坐落於此

一間廢棄車間廠房，破舊斑駁，很難將它和美術館聯繫起來。

館內四面透光透風，窗外綠意一覽無遺，坐在木椅上便能和自然合影。陽光肆無忌憚地滲透進來，落下破碎光影，這是最受歡迎的打卡點位。哦對了，館內也會不定期舉辦展覽。

園內荒蕪，綠植肆意生長

整個創意園人煙稀少，只有幾間工作室、幾家咖啡店零星散落其中，大多數區域都是佈滿藤蔓雜草，樓內空蕩。

也正是因為罕有人跡，各類綠植得以肆意生長，雖然荒蕪，但處處透着生命力。

寶藏咖啡民宿集合店，森與海

森與海是當天園內唯二營業的咖啡店，裝潢很有格調，不難發現老闆是個雅緻講究的人。綠植方窗、落地窗前的懶人沙發是我最喜歡的角落。

捧一杯咖啡落座，靜靜看書或放空，享受一段悠閒慢時光又有何不可？

去沙魚涌 看絕美海上日落

如果不着急回家，不妨再去旁邊的「沙魚涌」晃盪一會兒。這片更加小眾冷門的澄澈海灘，從官湖村搭乘B956，或是徒步都可抵達。

穿過崖邊山林，壯闊海景如畫卷般慢慢展開，這是另一番海邊風光。

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看波光粼粼鑽石海

下午4點多，日光變得繾綣柔和起來，像是銀河落在了海面。粼粼波光，零星漁船，搖搖晃晃盪出滿眼浪漫。眺望大海的人，礁石上垂釣的人，都彷彿落入了一場藍色美夢。

沙魚涌更具有悠閒慵懶的氛圍，岸邊垂柳和涼亭，提供了絕佳的觀海點位。不少人倚靠石欄邊，任海風輕拂，將這片鑽石海攬入眼中。

看馬卡龍粉色天空

當藍天染上一層煙粉色時，這是橘子日落的前奏，人們不約而同地朝海邊靠攏。此刻的天空，像調皮少女不小心打翻了腮紅，籠上一層夢幻濾鏡。

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看橘子日落和晚霞

傍晚6點，遠處群山升起薄霧，落日這才姍姍來遲。太陽下墜，緩緩跌入海面，整個世界都沐浴在金燦燦的餘暉下。

當暖黃過渡到濃郁厚重的橙粉色，一日海邊之旅也畫上了句號。

落日晚霞真的有治癒一切的魔力，一場海邊日落，平凡的打工日也變得極致浪漫。

「遠方落日的盛會，像枚燃燒的金幣，一小片夕陽落在我手裏。」

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