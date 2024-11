脂質為寶寶成長關鍵營養　創新模擬母乳脂球　延續母乳餵養優勢

母乳獨特的營養成分,有助於建立嬰兒早期免疫系統並促進其全面發育。母乳的主要成分除了水之外,脂質就是母乳中僅次於乳糖的第二大營養素,它不僅提供能量,更於促進免疫力、認知發展和多種代謝功能中扮演著至關重要的角色。然而,脂質的重要性卻常被忽視。母乳是最好的,但未能一直餵哺母乳的媽媽們,在選擇可延續母乳餵養優勢的配方奶粉時,又應該如何為寶寶作最好的選擇呢?



母乳中的脂質以乳脂球的形態出現,蘊含多種珍貴成分。有研究指,乳脂球具獨特的包裹和運輸關鍵營養能力,有助提高營養吸收,從而將營養匹配至對應的身體部位。值得注意的是,母乳脂球的結構、大小及營養成分都是複雜的天然構成,無法輕易地被模仿。

全球首創歐洲專利 1:1模擬母乳脂球大小

Aptamil全新推出的NEO至熠系列,以創新科技模擬母乳脂球的3D結構、大小及營養成分,脂球大小比一般配方接近母乳脂球多近10倍¹,標誌著配方奶粉科技的重大突破。

事實上,一般配方奶粉的生產過程會破壞脂球的關鍵結構,令脂球成為欠缺完整脂膜包裹及細小的小脂滴,而這可能是導致配方餵哺嬰兒比母乳餵哺嬰兒更容易過胖的原因。為了能最大程度還原母乳脂球,經過15年以上的尖端科研² 及超過600萬小時以上的研究³,包括本地媽媽的長期追蹤研究,並擁有35項以上的專利家族,成就了突破母乳科研的至熠3D乳黃金球。至熠3D乳黃金球能較穩定地包裹鎖住關鍵營養,有助更精準輸送至身體正確部位,從而提升營養的吸收利用力。

科研實證 寶寶成長發展更接近母乳餵養

研究顯示,至熠3D乳黃金球可以更高效傳送及利用脂質等關鍵營養,發揮200%吸收利用力⁴,並有效激發160%綜合認知力⁴。認知測試中,至熠寶寶分數比對照組的更高,同時大腦靈活度亦更接近母乳餵養寶寶。此外,至熠3D乳黃金球亦有助提升寶寶黃金成長力⁵,寶寶體格勻稱結實,生長線貼近世衛及母乳餵養的標準,可見脂質對寶寶健康發育的重要性。

3大珍貴成分啟發自母乳 全方位守護寶寶健康

Aptamil NEO至熠3更蘊含全港含量No.1⁶ 的母乳低聚糖HMO,搭配歐洲專利益生菌及益生元組合 - 黃金熠生鏈SYNEO™以及天然SN-2棕櫚酸酯⁷,3大珍貴成分全方位守護寶寶健康。配方有助支持寶寶免疫力發展、維持腸道微生態平衡、強化活性益生屏障、促進脂肪及鈣質吸收,滿足寶寶成長所需。

¹. 與Aptamil其他配方奶小脂滴相比。

². Gallier S. et al. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 136 (2015) 329–339

³. Abrahamse-Berkeveld M, et al. Infant Milk Formula with Large, Milk Phospholipid-coated Lipid Droplets Enriched in Dairy Lipids Affects Body Mass Index Trajectories and Blood Pressure at School Age: Follow-up of a Randomized Controlled Trial. Am J Clin Nutr. 2024 Jan;119(1):87-99. 指Nuturis相關臨床研究對149位寶寶進行了5年長期回訪,累計600萬+小時。

⁴. Schipper L. et al. Front. Nutr. 10:1215199.

⁵. Abrahamse-Berkeveld M et al. The American Journal of Clinical Nutrition 119 (2024) 87–99.

⁶. 指根據截至2024年6月的市場資料,以香港市面上主要銷售的21款3號幼兒助長配方奶粉營養標籤作比較,Aptamil NEO 至熠3為HMO母乳低聚糖含量最高的配方產品(1.33g克/100g克): 2’-FL, LNT, 3-FL, 6’-SL, 3’-SL。

⁷. 源自天然奶脂的SN-2棕櫚酸酯(配方中 SN-2的含量1.32g克/100g克) 。

