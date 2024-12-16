了解寶寶發育關鍵！MFGM和LF配方奶粉 提升寶寶競爭力 一文解鎖

母乳是寶寶最好的禮物，蘊含著成長所需的一切營養。但明白每位媽媽的餵哺旅程都不同，當母乳餵哺未能實現時，選擇合適的配方奶粉便尤其重要。近年來，配方奶粉不斷改良，添加各種母乳中存在的營養成分，其中HMO（母乳低聚糖）的應用便是一個例子，為寶寶提供更豐富的營養選擇。 除了HMO，母乳中還有其他關鍵成分，例如MFGM（乳脂球膜）和LF（乳鐵蛋白），它們同樣在腦部發育、免疫保護和腸道健康方面扮演著重要角色，有助於支持寶寶的健康成長。想了解更多關於MFGM和LF的知識，以及它們如何幫助寶寶健康成長？以下為你立即解構！



MFGM母乳黃金膜™*：腦部發育加速器 助寶寶贏在起跑線

MFGM母乳黃金膜™*(Milk Fat Globule Membrane)是腦神經和免疫系統發育的重要營養素，它是母乳和其他天然奶源中之乳脂肪滴的保護膜，富含700種活性蛋白¹，並包含著超過200種豐富營養²，是有利於腦部及免疫系統發育的重要養分³ ⁴。其中所包含的鞘磷脂及神經節苷脂²，有助促進神經信號快速傳導⁵ ⁶ ，可加速寶寶大腦發育！

從媽媽懷孕到孩子兩歲生日的 1,000 天，是塑造孩子發育的關鍵時期，大腦在這段時間的發育速度比任何其他時期都快，尤其是出生首年，嬰兒腦部增長可達175%⁷，所以攝取足夠的MFGM母乳黃金膜™*有助於寶寶腦部發展得更快更全面。

另外，MFGM母乳黃金膜™*還能積極影響寶寶的免疫系統**和腸道健康⁺，幫助完善免疫系統，抵禦外來病菌，同時促進腸道有益菌群的生長，使腸道功能更穩定⁸。

近年MFGM母乳黃金膜™*在嬰兒配方奶粉中的角色越來越受到關注，因為許多研究表明，MFGM 母乳黃金膜™*對於嬰兒的健康和發育具有潛在益處。隨著科學技術的進步，乳製品和嬰兒配方奶粉製造商開始將 MFGM 母乳黃金膜™*添加到配方奶粉中，為嬰兒提供更多的營養支持。過去由於在生產過程中 MFGM母乳黃金膜™*會流失，所以嬰兒配方奶粉中 MFGM 母乳黃金膜™*含量不高。但近年來的技術進步使得在配方奶粉中添加 MFGM 母乳黃金膜™*成為可能。

LF乳鐵蛋白：全面提升免疫力 給寶寶更強保護

嬰兒出生後，免疫系統尚處於發育階段，LF乳鐵蛋白就如同寶寶守護者！乳鐵蛋白為什麼如此重要？因為它與多種生理機能息息相關 － 當中包括免疫力、抗發炎能力，它還能通過與鐵質結合，對抗氧化；促進人體吸收鐵質。

而對於孩子更有對抗病原的功效，它的保護功能對早產或出生體重過輕的嬰兒¹⁵ 、健康嬰兒¹⁶ 、兒童¹⁷都有效，而且經過大量的實驗室及動物研究都證明，乳鐵蛋白能以不同生理機制支持腸道免疫系統。

但乳鐵蛋白非常珍貴，每10,000克原乳平均僅含1克LF乳鐵蛋白³，如果想為初生寶寶提供關鍵的免疫保護，就不妨選擇添加了乳鐵蛋白的配方奶粉，延續初乳保護，支持原生營養所需，激發寶寶免疫力。

科研證實：「真係叻啲！」 MFGM和LF 奠定認知、神經發育優勢

為了解MFGM母乳黃金膜™*和LF對嬰兒的影響，2019年發表了一項針對内地嬰兒的大型臨床研究，並進行了長達5.5年的追蹤。研究對象包括451名健康的内地足月嬰兒，隨機分為兩組，一組攝取標準配方奶粉，另一組攝取添加MFGM和LF的配方奶粉。2023年的結果顯示，攝取MFGM母乳黃金膜™*和LF的嬰兒在5.5歲時的智力發展和執行功能顯著優於對照組。他們在測試中展現了更高的腦動力（FSIQ）⁹，能夠更靈活地解決問題；視覺空間力（Visual Spatial）¹⁰更強，處理視覺信息的能力更出色；以及更快的學習反應力（Stroop Task）¹¹，專注力表現更加優異。此外，這些嬰兒的免疫系統也更健全，腹瀉發生率與呼吸道感染率明顯較對照組別為低。

更重要的是，這些改善具有長期效應，即使在停止攝取MFGM母乳黃金膜™*和LF配方奶粉數年後，認知和神經發育的優勢依然明顯。由於香港與內地嬰兒在生理和營養需求方面相近，這項研究結果對香港寶寶同樣具有高度參考價值。

給寶寶一生最好的選擇 由第一步開始成就寶寶健康

為人父母，都希望給寶寶最好的，選擇配方奶粉時，除了基本的營養成分，更要留意MFGM母乳黃金膜™*和LF的含量，才能為寶寶的未來打下堅實的基礎！隨著愈來愈多的科學研究證實MFGM母乳黃金膜™*和LF帶來的好處，市面上也出現了許多添加這些成分的嬰兒配方奶粉。HMO的添加的確提升了配方奶粉的營養價值，但精明的媽媽們更應該關注MFGM母乳黃金膜™*和LF的含量。選擇同時含有HMO、MFGM母乳黃金膜™*和LF的配方奶粉，才能為寶寶提供更全面的營養，助力寶寶健康成長！HMO就像是母乳中的益生元，可以幫助建立健康的腸道菌群，而MFGM母乳黃金膜™*和LF則分別在腦部發育和免疫保護方面發揮著更重要的作用。

其中，美贊臣藍臻®是含有MFGM母乳黃金膜™*和LF的配方奶粉。藍臻®系列不僅在DHA的基礎上進行了優化，更添加了足量的MFGM母乳黃金膜™*和LF，有助於縮小配方奶粉餵養兒與母乳餵養兒之間的發育差異。而美贊臣 Enfa A+ NeuroPro 智睿®系列，配方中特別加入精萃母乳成分MFGM母乳黃金膜™*及HMO¹²，結合多種腦磷脂群¹³（如卵磷脂、神經鞘磷脂）等，幫助寶寶全面發展，並獲No.1醫護推薦支持免疫力及腦部發展¹⁴的配方奶粉。

兩款配方奶粉配方經過多項臨床研究的驗證，結果顯示，不論是嬰兒的認知發展、語言能力還是免疫系統，都受到MFGM母乳黃金膜™*的正面影響。精明的媽媽們，現在就開始了解MFGM母乳黃金膜™*，為寶寶選擇一款真正能支持全面發育的配方奶粉！

*母乳黃金膜™是乳脂球膜(亦稱MFGM)的代稱，源自配方中的牛奶成分。

**Timby N, et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr.2015:60:384-389

⁺Zavaleta N, et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr.2011; 53:561-568

1. Hettinga K, Van Valenberg H, De Vries S, et al., 2011.

2. Dewerrinck K, et al., 2008

3. Timby, et al.,2014

4. Veereman-Wauters, et al., 2012

5. Quarles RH, et al., 2006

6. Palmano K, et al., 2015

7. Dobbing J, et al., 1973

8. Christensen C et al. Front Nutr. 2024 Oct 4;11:1465174.

9. 5年超前'是指根據臨床實驗的智力測試結果相比，實驗組出生起至12個月期間接受MFGM母乳黃金膜™的配方奶，對照組則接受普通配方奶，並於成長至5.5歲時接受智力測試, 並以測試結果相比，實驗組於智力測試結果得分比較高。Colombo J, et fl. J Pediatr. 2023 May 14;261:113483.

10. 視覺空間力指小朋友對空間訊息處理，應用空間推理及分析視覺細節的能力 (根據臨床實驗，實驗組於出生起至12個月期間接受含MFGM母乳黃金膜™的配方奶，對照組則接受普通奶，兩組的小朋友於5.5歲時一同接受智力測試，並以測試結果相比，實驗組於測試中視覺空間指數的得分較高)，Colombo J, et fl. J Pediatr. 2023 May 14;261:113483。

11. 學習反應力指小朋友對認知抑制控制，學習規則及策略的能力。(根據臨床實驗，實驗組於出生起至12個月期間接受含MFGM母乳黃金膜™的配方奶，對照組則接受普通奶，兩組的小朋友於5.5歲時一同接受智力測試，並以測試結果相比，實驗組於斯特魯普測驗的得分較高)，Colombo J, et fl. J Pediatr. 2023 May 14;261:113483。

12. 每100毫升配方奶含0.03克的 2'-fucosyllactose (2'-FL)，屬於 HMO 的一種 , 非源自母乳。

13. 5種腦磷脂群分別為: 磷脂酰乙醇胺、神經鞘磷脂、卵磷脂、磷脂酰肌醇、磷脂酰絲氨酸。

14. 根據Cimigo香港配方奶粉調查報告2022，訪問84名香港私家婦科及兒科醫護人員。No.1指No.1最多，配方奶粉指包括美贊臣A+智睿系列™及其他美贊臣配方奶粉系列。

15. Manzoni, P., M. Rinaldi, S. Cattani, L. Pugni, M. G. Romeo, H. Messner, I. Stolfi, L. Decembrino, N. Laforgia, F. Vagnarelli, L. Memo, L. Bordignon, O. S. Saia, M. Maule, E. Gallo, M. Mostert, C. Magnani, M. Quercia, L. Bollani, R. Pedicino, L. Renzullo, P. Betta, F. Mosca, F. Ferrari, R. Magaldi, M. Stronati, D. Farina, and I. S. o. N. Italian Task Force for the Study and Prevention of Neonatal Fungal Infections. 2009. Bovine lactoferrin supplementation for prevention of lateonset sepsis in very low-birth-weight neonates: a randomized trial. JAMA 302(13):1421-1428.

16. King, J. C., Jr., G. E. Cummings, N. Guo, L. Trivedi, B. X. Readmond, V. Keane, S. Feigelman, and R. de Waard. 2007. A double-blind, placebo-controlled, pilot study of bovine lactoferrin supplementation in bottle-fed infants. J Pediatr Gastroenterol Nutr 44(2):245-251.

17. Zuccotti, G. V., D. Trabattoni, M. Morelli, S. Borgonovo, L. Schneider, and M. Clerici. 2009. Immune modulation by lactoferrin and curcumin in children with recurrent respiratory infections. J Biol Regul Homeost Agents 23(2):119-123.

18. Brink LR, Herren AW, McMillen S, et al. J Dairy Sci. 2020;103(4):3002-3016

重要聲明：世界衞生組織建議寶寶出生最初六個月全吃母乳，約到六個月大，便須逐漸添加固體食物，以滿足寶寶營養的需要，並繼續餵哺母乳至兩歲或以上。母乳是嬰兒的最佳食物。在決定以嬰幼兒配方奶粉補充或替代母乳餵哺前，應徵詢醫護專業人員的意見，並務須小心依照所有沖調指示。資料來源：衞生署網頁。適量飲用幼兒助長奶粉/兒童成長奶粉可作為均衡飲食的一部份。

（資料及相片由客戶提供）