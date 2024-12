了解寶寶發育關鍵！MFGM和LF配方奶粉 提升寶寶競爭力 一文解鎖

母乳是寶寶最好的禮物,蘊含著成長所需的一切營養。但明白每位媽媽的餵哺旅程都不同,當母乳餵哺未能實現時,選擇合適的配方奶粉便尤其重要。近年來,配方奶粉不斷改良,添加各種母乳中存在的營養成分,其中HMO(母乳低聚糖)的應用便是一個例子,為寶寶提供更豐富的營養選擇。 除了HMO,母乳中還有其他關鍵成分,例如MFGM(乳脂球膜)和LF(乳鐵蛋白),它們同樣在腦部發育、免疫保護和腸道健康方面扮演著重要角色,有助於支持寶寶的健康成長。想了解更多關於MFGM和LF的知識,以及它們如何幫助寶寶健康成長?以下為你立即解構!



MFGM母乳黃金膜™*:腦部發育加速器 助寶寶贏在起跑線

MFGM母乳黃金膜™*(Milk Fat Globule Membrane)是腦神經和免疫系統發育的重要營養素,它是母乳和其他天然奶源中之乳脂肪滴的保護膜,富含700種活性蛋白¹,並包含著超過200種豐富營養²,是有利於腦部及免疫系統發育的重要養分³ ⁴。其中所包含的鞘磷脂及神經節苷脂²,有助促進神經信號快速傳導⁵ ⁶ ,可加速寶寶大腦發育!

從媽媽懷孕到孩子兩歲生日的 1,000 天,是塑造孩子發育的關鍵時期,大腦在這段時間的發育速度比任何其他時期都快,尤其是出生首年,嬰兒腦部增長可達175%⁷,所以攝取足夠的MFGM母乳黃金膜™*有助於寶寶腦部發展得更快更全面。

另外,MFGM母乳黃金膜™*還能積極影響寶寶的免疫系統**和腸道健康⁺,幫助完善免疫系統,抵禦外來病菌,同時促進腸道有益菌群的生長,使腸道功能更穩定⁸。

近年MFGM母乳黃金膜™*在嬰兒配方奶粉中的角色越來越受到關注,因為許多研究表明,MFGM 母乳黃金膜™*對於嬰兒的健康和發育具有潛在益處。隨著科學技術的進步,乳製品和嬰兒配方奶粉製造商開始將 MFGM 母乳黃金膜™*添加到配方奶粉中,為嬰兒提供更多的營養支持。過去由於在生產過程中 MFGM母乳黃金膜™*會流失,所以嬰兒配方奶粉中 MFGM 母乳黃金膜™*含量不高。但近年來的技術進步使得在配方奶粉中添加 MFGM 母乳黃金膜™*成為可能。

LF乳鐵蛋白:全面提升免疫力 給寶寶更強保護

嬰兒出生後,免疫系統尚處於發育階段,LF乳鐵蛋白就如同寶寶守護者!乳鐵蛋白為什麼如此重要?因為它與多種生理機能息息相關 - 當中包括免疫力、抗發炎能力,它還能通過與鐵質結合,對抗氧化;促進人體吸收鐵質。

而對於孩子更有對抗病原的功效,它的保護功能對早產或出生體重過輕的嬰兒¹⁵ 、健康嬰兒¹⁶ 、兒童¹⁷都有效,而且經過大量的實驗室及動物研究都證明,乳鐵蛋白能以不同生理機制支持腸道免疫系統。

但乳鐵蛋白非常珍貴,每10,000克原乳平均僅含1克LF乳鐵蛋白³,如果想為初生寶寶提供關鍵的免疫保護,就不妨選擇添加了乳鐵蛋白的配方奶粉,延續初乳保護,支持原生營養所需,激發寶寶免疫力。

科研證實:「真係叻啲!」 MFGM和LF 奠定認知、神經發育優勢

為了解MFGM母乳黃金膜™*和LF對嬰兒的影響,2019年發表了一項針對内地嬰兒的大型臨床研究,並進行了長達5.5年的追蹤。研究對象包括451名健康的内地足月嬰兒,隨機分為兩組,一組攝取標準配方奶粉,另一組攝取添加MFGM和LF的配方奶粉。2023年的結果顯示,攝取MFGM母乳黃金膜™*和LF的嬰兒在5.5歲時的智力發展和執行功能顯著優於對照組。他們在測試中展現了更高的腦動力(FSIQ)⁹,能夠更靈活地解決問題;視覺空間力(Visual Spatial)¹⁰更強,處理視覺信息的能力更出色;以及更快的學習反應力(Stroop Task)¹¹,專注力表現更加優異。此外,這些嬰兒的免疫系統也更健全,腹瀉發生率與呼吸道感染率明顯較對照組別為低。

更重要的是,這些改善具有長期效應,即使在停止攝取MFGM母乳黃金膜™*和LF配方奶粉數年後,認知和神經發育的優勢依然明顯。由於香港與內地嬰兒在生理和營養需求方面相近,這項研究結果對香港寶寶同樣具有高度參考價值。

給寶寶一生最好的選擇 由第一步開始成就寶寶健康

為人父母,都希望給寶寶最好的,選擇配方奶粉時,除了基本的營養成分,更要留意MFGM母乳黃金膜™*和LF的含量,才能為寶寶的未來打下堅實的基礎!隨著愈來愈多的科學研究證實MFGM母乳黃金膜™*和LF帶來的好處,市面上也出現了許多添加這些成分的嬰兒配方奶粉。HMO的添加的確提升了配方奶粉的營養價值,但精明的媽媽們更應該關注MFGM母乳黃金膜™*和LF的含量。選擇同時含有HMO、MFGM母乳黃金膜™*和LF的配方奶粉,才能為寶寶提供更全面的營養,助力寶寶健康成長!HMO就像是母乳中的益生元,可以幫助建立健康的腸道菌群,而MFGM母乳黃金膜™*和LF則分別在腦部發育和免疫保護方面發揮著更重要的作用。

其中,美贊臣藍臻®是含有MFGM母乳黃金膜™*和LF的配方奶粉。藍臻®系列不僅在DHA的基礎上進行了優化,更添加了足量的MFGM母乳黃金膜™*和LF,有助於縮小配方奶粉餵養兒與母乳餵養兒之間的發育差異。而美贊臣 Enfa A+ NeuroPro 智睿®系列,配方中特別加入精萃母乳成分MFGM母乳黃金膜™*及HMO¹²,結合多種腦磷脂群¹³(如卵磷脂、神經鞘磷脂)等,幫助寶寶全面發展,並獲No.1醫護推薦支持免疫力及腦部發展¹⁴的配方奶粉。

兩款配方奶粉配方經過多項臨床研究的驗證,結果顯示,不論是嬰兒的認知發展、語言能力還是免疫系統,都受到MFGM母乳黃金膜™*的正面影響。精明的媽媽們,現在就開始了解MFGM母乳黃金膜™*,為寶寶選擇一款真正能支持全面發育的配方奶粉!

*母乳黃金膜™是乳脂球膜(亦稱MFGM)的代稱,源自配方中的牛奶成分。

重要聲明:世界衞生組織建議寶寶出生最初六個月全吃母乳,約到六個月大,便須逐漸添加固體食物,以滿足寶寶營養的需要,並繼續餵哺母乳至兩歲或以上。母乳是嬰兒的最佳食物。在決定以嬰幼兒配方奶粉補充或替代母乳餵哺前,應徵詢醫護專業人員的意見,並務須小心依照所有沖調指示。資料來源:衞生署網頁。適量飲用幼兒助長奶粉/兒童成長奶粉可作為均衡飲食的一部份。

(資料及相片由客戶提供)