小敏感 一上身難甩身　岑珈其分享囝囝Bye Bye 敏感心得

根據調查,香港每4個嬰兒中有近3個有敏感問題¹,可惜仍有達4成父母的防敏意識薄弱,沒有及時預防。



今次訪問了星級爸爸岑珈其為大家分享了一些自身敏感經歷及為囝囝臻臻高效、長效STOP在敏感前的法寶,希望各位爸爸媽媽及早意識到寶寶敏感的嚴重性,為寶寶及早防敏! 同場更邀請註冊營養師Gloria 分享如何為寶寶選擇合適的營養,高效、長效減低敏感風險,從而減低因敏感而引起的皮膚小紅點、肚仔不適等,立即睇,內文更有額外花絮,不要錯過!

BB敏感只取決於遺傳?No!

星級爸爸岑珈其分享即使父母雙方都沒有過敏,寶寶仍然有可能出現敏感! 「我爸爸媽媽都無濕疹,不過我哥哥、家姐及我都有,之前我試過濕疹嚴重到影響工作,要停工休息,所以每位寶寶都有敏感風險!」

註冊營養師Gloria表示:「遺傳只是敏感風險因素之一,寶寶飲食與居住環境都可能增加敏感風險!」

研究指「無敏感底」的寶寶當中有60%都有出現敏感症狀¹,機率非常高,所以爸爸媽媽千萬不要因自身沒有敏感問題就忽略為寶寶防敏!

囝囝臻臻出現敏感 後悔沒有及早防敏

星級爸爸岑珈其像大部分爸媽一樣,本身沒有防敏的意識,直至臻臻出現皮膚小紅點,他就非常緊張,因他自身經歷令他深深明白敏感一上身難甩身!

諮詢朋友意見後,珈其選擇了雀巢®能恩®啟護®配方,令他驚喜的是,臻臻食用後皮膚小紅點開始消退,每天都有規律的排便。珈其尷尬笑說自己也曾偷飲了幾次雀巢®能恩®啟護®配方,希望可以一試降敏功效,但最終被老婆發現,並被指不要跟囝囝臻臻爭食!

他於訪問後亦分享:「如一早為臻臻防敏,他就無需受敏感困擾。將來如幫臻臻追弟弟、妹妹,一定會及早防敏!」

註冊營養師Gloria分享 寶寶防敏營養首選

Gloria指母乳是預防嬰兒過敏的最佳選擇,建議媽媽於首6個月以純母乳餵哺。如果未能以母乳餵哺,則可考慮含有臨床實證的pHF-W部分水解蛋白配方的奶粉,能高效、長效降低寶寶致敏風險!

本地大學實證雀巢蛋白獨特性領先全港²*^

為何珈其囝囝臻臻於食用雀巢®能恩®啟護®配方後效果如此顯著? 關鍵在於水解技術及蛋白大小!

營養師Eunice表示蛋白分子愈大愈完整,愈易敏感³。本地大學早前有研究結果指雀巢® pHF-W部分水解蛋白分子較其他品牌小,種類亦比其他品牌多10倍²^! Eunice指出正因這項獨特性,雀巢® pHF-W高效降低致敏性1000倍⁴⁼、長效降低敏感風險20年⁵^^的功效非其他品牌可媲美!

由此可見,如媽媽未能以母乳餵哺並需考慮選擇於配方奶粉時,則可考慮經科研實證的pHF-W部水解蛋白。

$120試用 雀巢®能恩®啟護®配方**

雀巢為No.1最多醫護推薦防敏廠商⁺,雀巢®能恩®pHF-W部分水解蛋白配方奶粉經過皇牌雙效水解技術處理,切得細,更切得準! 科研實證高效降低牛奶蛋白致敏性1000倍⁴⁼、長效減低敏感風險達到20年⁵^^!

雀巢®能恩®啟護®配方更蘊含多種關鍵營養如2種HMOs⁺⁺、DHA、益生菌⁻ 等,適合健康寶寶選用,為寶寶打好防敏根基同時,全面支持寶寶健康!

想體驗高效、長效STOP在敏感前? 星級爸爸珈其推介的雀巢®能恩®啟護®配方有試用優惠!

立即申請:https://bit.ly/47KWb9w

想睇珈其與營養師Gloria 足料分享? 即睇:https://www.youtube.com/watch?v=BGKqqjIEAx0

* 於本地大學紅磡校舍內的研究實驗室。

^ 指獨有蛋白分子種類數量, 截至2024年3月與香港市面上主要銷售的部分水解配方內的蛋白分子作比較

⁼ 1000倍指對比β-乳球蛋白,體外測試證實,降低牛奶蛋白致敏成分血清素釋放1000倍。

^^以敏感風險較高的寶寶與牛奶蛋白對照組比較。

⁺ 資料來源:益普索 (Ipsos) 市場調查研究(於2023年11月至12月在香港進行之市場調查研究,訪問130名香港婦幼科醫護人員。只包括同時提供嬰幼兒及兒童配方奶粉、孕婦營養品及兒童營養品的廠商。)

** 以體驗價試用指定雀巢®能恩®啟護®配方(初生嬰兒配方除外)。

⁺⁺ 2‘FL和LNnT(屬於HMO類別,非源自母乳 )每100毫升沖調液雀巢®能恩®啟護®4號配方含39毫克。

⁻ 指定階段雀巢®能恩®啟護®配方含B.L.益生菌。

1. HKPORI. Survey on Infant Allergy 2019. 2019.

2. NESTLÉ Hong Kong Ltd. Collaborative Research. 2023.

3. Hill D A, et al. Ann Allergy Asthma Immunol 120. 2018. 131–137.

4. Bourdeau, T., et al. (2021). Nutrients, 13, 3011.

5. Gappa, M., et al. (2020). Allergy, 00, 1-5.

母乳是最好的。

(資料及圖片由客戶提供)