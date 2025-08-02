暴雨最新消息｜天文台：港島東區及西貢區雨勢特別大　或嚴重水浸

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香港天文台在上午6時50分發出黃色暴雨警告，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。



天文台表示，今早港島、九龍東、西貢及南丫島錄得超過30毫米雨量。預測今日大致多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，初時雨勢有時頗大。最高氣溫約30度。吹和緩西南風，離岸風勢間中清勁。



天文台指活躍西南季候風及高空擾動會在未來兩三日為廣東沿岸帶來大驟雨及狂風雷暴，預測今日有幾陣驟雨及狂風雷暴，驟雨逐漸增多，部分地區雨勢較大；下周日及一（3及4日）天氣更惡劣，有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時頗大；吹西南風4至5級，高地間中6級。



▼8月2日暴雨▼

熊翠蘭攝

天文台上午8時07分發出局部地區大雨提示：港島東區的雨勢特別大，並已錄得每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。

▼7月29日 黑色暴雨警告期間多區水浸▼



7月29日上午落大暴雨，天文台一度發出黑色暴雨警告信號，11時許雨勢減弱後，不少人外出上班。（鄭子峰攝）

7月29日上午落大暴雨，天文台發出黑色暴雨警告信號。「重災區」柴灣傾盤大雨，行人都被弄濕。（廖雁雄攝）

7月29日上午落大暴雨，天文台發出黑色暴雨警告信號。「重災區」柴灣傾盤大雨，行人都被弄濕。（廖雁雄攝）

天文台：大氣條件將有利對流發展

天文台科學主任（林沁宜 范文熙 林家輝）周五( 1日）在網頁天氣隨筆專欄中發表題為《暴雨去又來？》文章指出，隨着季風渦旋逐漸北抬，其南面的活躍西南季候風將會在周末期間開始影響華南沿岸。大氣低層的西南急流會為該區輸送源源不絕的水汽，加上大氣中層的高空擾動靠近，再配合強勁的高層輻散，大氣條件有利對流在該區發展(下圖），因此預料周末至下周初廣東沿岸有大驟雨及狂風雷暴。

歐洲電腦模式預測未來一兩日的高空天氣形勢變化。（天文台圖片)

天文台指目前多個電腦模式，包括人工智能模式，均預測今日（8月2日）廣東沿岸地區驟雨逐漸增多，部分地區雨勢較大，而星期日（8月3日）至下星期二（8月５日）雨勢有時頗大（下圖），然而各模式預報大雨具體出現的時間和地點仍有分歧。

天文台重申降雨具相當大的隨機性，以現時科技水平要準確預測三數天後暴雨發展的確實位置和時間仍有限制。

各電腦模式在8月1日預測8月3至5日（星期日至下星期二）的日累積雨量。（天文台圖片）

預測周一或周二全日累積雨量達70毫米以上

．歐洲電腦模式預測星期日雨勢增多，到星期一會更大雨，累積雨量達70毫米以上，深圳同樣處於大雨區域，料到星期二緩和。

．美國電腦模式則預測星期一開始明顯大雨，同樣累積雨量達70毫米以上；到星期二更惡劣，累積雨量達100毫米以上，同時由珠江西面的江門至珠江東面的深圳東莞，雨量可能超過200毫米，星期二北上要留意。

．人工智能電腦模式風鳥預測星期日開始大雨，新界北部累積雨量達70毫米以上，到星期一本港大部份區域的累積雨量，都會超過達70毫米以上，東北部更可能達到100毫米以上，到星期二才緩和。預測顯示，星期一深圳、東莞至惠州落豪雨，累積雨量將超過200毫米。

天文台8月2日凌晨00:2525更新九天天氣預報，料未來數日有幾陣狂風雷暴，下周中起天色好轉，日間酷熱。（天文台圖片）

明天的天氣：周日有驟雨及幾陣狂風雷暴 雨勢有時頗大

九天天氣預報顯示，天文台預測下星期日及一多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時頗大；吹西南風4至5級，高地間中6級。到下星二天氣仍甚差，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時較大；同樣吹西南風4至5級，高地間中6級。

預測「立秋」後市區氣溫重上33度酷熱級別

天文台指隨着西南季候風緩和及高空反氣旋逐漸覆蓋廣東沿岸，下周中後期該區驟雨減少，天色好轉，日間酷熱。下周三（6日)有望重見夏日，預測間中有驟雨，下午部分時間天色明朗，市區最高氣溫重上31度；下周四（7日)為二十四節氣的「立秋」，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，氣溫不降反升，料最高32度；預測由下周五（8日）起，日間酷熱，市區氣溫回升至33度酷熱級別。