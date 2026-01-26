減肥｜25歲女網紅瘦身戒油半年險喪命　醫生提醒健康節食2大要點

許多人為了追求快速瘦身，會採取極端的飲食方式。內地一名25歲的女網紅因為過度追求快速減重，持續半年只吃水煮雞胸肉和椰菜花，結果導致急性胰臟炎，胰臟大面積嚴重壞死，險些喪命。台灣肝膽腸胃科醫師提醒，減重不能滴油不沾，只要遵循「肉、菜、飯」的進食順序，可在穩定血糖下健康瘦身。



根據內地媒體的報導，這名女網紅在減重期間幾乎完全不攝取碳水化合物和油脂，雖然一開始體重迅速下降，但隨之而來的是臉色黯淡、全身無力等不適症狀。日前，她突然出現劇烈腹痛，緊急送醫，檢查結果發現，胰臟已大面積壞死，幸好經過治療後撿回一命。

長期「無油」後果嚴重 膽汁滯留恐釀結石

台灣行健大直健康管理診所院長、肝膽腸胃科醫師梁程超指出，胰臟發炎常見原因包括膽結石、酗酒和高三酸甘油脂。單純吃雞胸肉或花椰菜本身無害，問題出在完全無油。

因為胰臟需要適量脂肪來刺激胰液分泌，若飲食長期缺乏油脂，膽囊便不會收縮，導致膽汁長時間滯留並過度濃縮，形成膽結石。一旦結石掉落，卡住膽管與胰管的出口，就會引發嚴重的急性胰臟炎，甚至危及生命。

餓過頭反傷身 極端節食致「三酸甘油酯」異常飆高

除了膽結石的風險，梁程超指出，若過度節食，身體在極端節食的情況下需瞬間燃燒大量脂肪，會產生過多的游離脂肪酸回到肝臟，反而可能導致血液中的三酸甘油酯瞬間飆高，也是誘發急性胰臟炎的危險因子。

脂肪是人體必需 避開壞油、選對「好油」

「脂肪是合成人體必需脂肪酸的原料。」梁程超強調，脂溶性維生素必須依賴油脂來吸收，若完全不攝取油脂，健康會亮起紅燈，民眾真正應該避開的是反式脂肪，例如高溫油炸和精煉種子油等，這些「壞油」容易造成身體發炎。

他建議，應適量攝取富含Omega-3的魚類、堅果，或使用橄欖油、酪梨油等富含多元不飽和脂肪酸的「好油」。甚至是天然食材中的動物性脂肪，如雞腿肉本身的油脂，適量攝取也無需刻意避開。

減重是持久戰 改變進食順序穩血糖

減重是一場持久戰，飲食必須多樣化才能維持長久。梁程超建議，澱粉不需完全戒除，可以採取「肉、菜、飯」的進食順序，或將澱粉攝取量控制在餐盤的4分之1以下。在透過先吃蛋白質與蔬菜，最後再適量攝取優質澱粉，能夠保持血糖與胰島素的穩定，達成健康且長效的瘦身目標。

