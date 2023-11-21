車蠔｜本地車蠔11月當造 有錢都未必買到？大廚：1種煮法鮮甜爽彈

車蠔你吃過麼？近日在海鮮群組不時見到一種類似扇貝的海產，牠既不是扇貝也不是紅毛鏡，而是一種盛產於南中國海的貝類，在香港西貢也有出產，此貝類產量不多，而且肉質爽彈鮮甜，價錢更在扇貝之上，它便是車蠔。



車蠔又稱海菊貝或紅螺，是海菊蛤科。（網上圖片）

車蠔的外觀與牡蠣科相似，其外殼凹凸不平並帶有棘刺。（網上圖片）

車蠔與扇貝相似 但屬於不同科目

車蠔又稱海菊貝或紅螺，是海菊蛤科，雖然叫蠔，但外型不像蠔，其肉身與扇貝相似，其科目卻完全不同，扇貝是屬海扇蛤科，而車蠔的外觀與牡蠣科相似，其外殼凹凸不平並帶有棘刺，看來像石頭模樣，當外殼經撬開，殼口有近乎蔚藍和淺紅色的內殼邊。整顆肉粒呈現黃色，結構上與一般扇貝類同。

車蠔當造季節為每年11月至翌年4月，主要供應地為廣東沿海，香港亦有出產。在中醫角度，車蠔味甘鹹、性平。有滋陰、養血功效。可治心情煩躁不安，以及丹毒（皮膚及其網狀淋巴管的急性炎症紅疹）等。

由於產量較少，是可遇不可求，現時只能在西貢或向漁販直接購買，網民指價錢約$200至$280/斤，絕對是貴價的貝類海鮮。

其肉身與扇貝相似，但其科目是完全不同。（網上圖片）

按下圖看更多車蠔的外觀：

大廚指難以入貨 推薦1種煮法最鮮甜

大廚雷啟裕師傅指，雖然車蠔在本地海鮮界薄有名氣，是一種較難取貨的貝類，加上現時價錢並不便宜，所以用一般煮法會欠缺特色。他指西貢的水上人用水略煮後馬上浸冰食用，這種食法是最鮮甜味美。因為車蠔的肉質爽彈，所以較扇貝更有口感。

雷師傅續指，如果用作一般蒜蓉粉絲蒸或白烚，也是可以的，但以車蠔的身價，這些做法倒不如吃扇貝。所以他建議使用油鹽水浸煮車蠔，用上油鹽水浸煮，車蠔不會失去爽彈的口感，在油鹽水的配合下，車蠔的鮮甜味會更為突出。

另外，雷師傅指車蠔與番茄薯仔也是絕配，車蠔的鮮甜配上番茄薯仔等清淡的食材，用來滾番茄薯仔湯，味道較用魚或蟹更鮮甜，但車蠔不耐煮，所以在滾好番茄薯仔湯後，在最後再加入車蠔，這樣可以保持車蠔的口感，為平凡的番茄薯仔湯帶來不平凡的味道。

按下圖看車蠔肉質及烹煮方法：

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資料來源：香港食品規格資料庫／百度百科