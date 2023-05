冷氣機推介│TCL全新 GentleCool 柔風冷氣系列 智能冷暖 柔和舒適

無論於Office還是家中,不少人都怕被冷氣強風直吹,感覺「吹親都頭痛」,今次找來TCL全新推出的 GentleCool 柔風冷氣系列,冷氣機特別用上獨家專利導風扇葉設計,經過扇葉上的微孔分散,可以均勻吹出柔和舒適氣流,避免被強風直吹的不適!另外,TCL其實一直根據用家的切身需要,加入科技創意研製出不同的智能家電,今次 GentleCool 柔風冷氣系列除咗加入無線遙距TCL Home App智能控制外;能源效益方面冷暖功能都達一級水平,非常慳電、而且設有CleanXpress自動清潔及空氣清新等功能,性價比十足!型號就有1匹、1.5匹、2匹及2.5匹選擇,看完以下其6大優點,相信大家選購冷氣機立即有心水!



優點1:不再吹親頭 享受大自然氣流風

不少用家為了改善冷氣風直吹的問題,都會另外購置空調擋風板,但可能會出現「倒汗水」等問題。針對大家的需求TCL 特別設計出 GentleCool 柔風冷氣系列,除了採用獨家專利導風扇葉令送風可以更均勻外,S型扇葉更擁有超過1000個不規則排列、大小不等、完美分佈的2至3 毫米微孔,可以更廣泛地將強風分散成溫柔舒適的氣流。開啟柔風模式後,不用被冷風直吹,反而享受猶如被大自然柔風輕撫的感覺,享受安靜而溫度舒適的空間。

優點2:清潔不求人!CleanXpress智能清潔4步輕鬆自動完成

冷氣機定時要清洗才可以有效地去除積聚在內部的污垢和細菌,保持良好的室內空氣質素。但洗冷氣機的複雜程度,相信大家都知道是「大工程」。TCL GentleCool 柔風冷氣系列就貼心加入CleanXpress自動清潔功能,適時提醒你清潔,只需一按就會自動進行結霜、除霜、乾燥及滅菌4個清潔步驟,利用空氣中的水分子清除並帶走灰塵、污垢和其他雜質,自動烘乾並高溫殺菌,令你輕鬆擁有潔淨的冷氣機,享受清新空氣。

優點3:一級能源R32雪種 夠凍又環保

夏天長期開冷氣,電費每個月高達幾百甚至過千!GentleCool 柔風冷氣系列採用的R32環保雪種比一般坊間使用的R410A雪種製冷量高,亦大大減少電力消耗,而且R32環保雪種在大氣層存留的時間相對較短,紅外線吸收能力亦較低,能源效益較佳之外,除了製冷功能,此系列的供暖功能的能源效益都是一級!減少用電量,慳電費之餘亦對環境更好!

優點4:開冷氣同時消毒空氣!UVC殺菌功能殺菌率達98.66%

自疫情發生後,大家更關注家居空氣的潔淨度,不少人家中都添置空氣清新機,而 GentleCool 柔風冷氣系列性價比之高,竟然還包括UVC殺菌功能!其紫外線經實驗證明殺菌率達98.66%*,有效殺滅大腸桿菌、金黃色葡萄球菌及甲型流感病毒H1N1等,通過認證的空氣淨化技術會破壞病毒及細菌的DNA/RNA - 提供已消毒的空氣,真正做到一機多用,絕對是超值之選!

優點5:智能變頻超慳電 沉浸式冷暖氣流

變頻冷氣機相信大家已不陌生,GentleCool 柔風冷氣系列採用的智能變頻就更進一步!除了可以將冷盤管於30秒內冷卻至攝氏18度,60 秒內加熱至攝氏40度,溫度精準控制在攝氏正負1度以內,使用智能變頻器更能夠節省高達60%能源^,令你使用冷暖氣都更放心,一年四季都適用。

除此之外,冷氣亦有「智能氣流」技術,導風板會把冷氣氣流往上吹,利用冷空氣往下降的原理,營造出沉浸式冷氣效果。而開啟暖氣時,氣流會向下方吹,利用熱空氣向上升的概念,令暖氣佈滿整個空間。

優點6:TCL Home App 智能控制 隨時隨地控制超方便

TCL致力為大家提供最方便的智能生活提案,GentleCool 柔風冷氣系列可以連接 TCL Home App,通過應用程式就可以遙距控制冷氣,當中包括開/關、控制風速及溫度等!另外如果你一直是TCL產品的用家,亦可透過TCL智能電視使用語音指令操控TCL冷氣,方便100分!

TCL GentleCool 柔風冷氣系列型號:

TAC-09CHSD(1匹)、 TAC-12CHSD(1.5匹)、TAC-18CHSD(2匹)、TAC-24CHSD(2.5匹)

除了以上優點想了解更多GentleCool 柔風冷氣系列的詳情?立即到https://www.tcl.com/hk/zh-hk/air-conditioners/tpg31瀏覽更多!

* 經實驗證明殺菌率達98.66%,有效殺滅大腸桿菌、金黃色葡萄球菌及甲型流感病毒H1N1等。廣東省微生物分析檢測中心分析報告及Vkan Certification & Testing co. ltd Commissioned Test。

^SGS-CSTC Standards Technical Services Co Ltd檢測報告

(資料及相片由客戶提供)