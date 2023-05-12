冷氣機推介│TCL全新 GentleCool 柔風冷氣系列 智能冷暖 柔和舒適

無論於Office還是家中，不少人都怕被冷氣強風直吹，感覺「吹親都頭痛」，今次找來TCL全新推出的 GentleCool 柔風冷氣系列，冷氣機特別用上獨家專利導風扇葉設計，經過扇葉上的微孔分散，可以均勻吹出柔和舒適氣流，避免被強風直吹的不適！另外，TCL其實一直根據用家的切身需要，加入科技創意研製出不同的智能家電，今次 GentleCool 柔風冷氣系列除咗加入無線遙距TCL Home App智能控制外；能源效益方面冷暖功能都達一級水平，非常慳電、而且設有CleanXpress自動清潔及空氣清新等功能，性價比十足！型號就有1匹、1.5匹、2匹及2.5匹選擇，看完以下其6大優點，相信大家選購冷氣機立即有心水！



優點1：不再吹親頭 享受大自然氣流風

不少用家為了改善冷氣風直吹的問題，都會另外購置空調擋風板，但可能會出現「倒汗水」等問題。針對大家的需求TCL 特別設計出 GentleCool 柔風冷氣系列，除了採用獨家專利導風扇葉令送風可以更均勻外，S型扇葉更擁有超過1000個不規則排列、大小不等、完美分佈的2至3 毫米微孔，可以更廣泛地將強風分散成溫柔舒適的氣流。開啟柔風模式後，不用被冷風直吹，反而享受猶如被大自然柔風輕撫的感覺，享受安靜而溫度舒適的空間。

優點2：清潔不求人！CleanXpress智能清潔4步輕鬆自動完成

冷氣機定時要清洗才可以有效地去除積聚在內部的污垢和細菌，保持良好的室內空氣質素。但洗冷氣機的複雜程度，相信大家都知道是「大工程」。TCL GentleCool 柔風冷氣系列就貼心加入CleanXpress自動清潔功能，適時提醒你清潔，只需一按就會自動進行結霜、除霜、乾燥及滅菌4個清潔步驟，利用空氣中的水分子清除並帶走灰塵、污垢和其他雜質，自動烘乾並高溫殺菌，令你輕鬆擁有潔淨的冷氣機，享受清新空氣。

優點3：一級能源R32雪種 夠凍又環保

夏天長期開冷氣，電費每個月高達幾百甚至過千！GentleCool 柔風冷氣系列採用的R32環保雪種比一般坊間使用的R410A雪種製冷量高，亦大大減少電力消耗，而且R32環保雪種在大氣層存留的時間相對較短，紅外線吸收能力亦較低，能源效益較佳之外，除了製冷功能，此系列的供暖功能的能源效益都是一級！減少用電量，慳電費之餘亦對環境更好！

優點4：開冷氣同時消毒空氣！UVC殺菌功能殺菌率達98.66%

自疫情發生後，大家更關注家居空氣的潔淨度，不少人家中都添置空氣清新機，而 GentleCool 柔風冷氣系列性價比之高，竟然還包括UVC殺菌功能！其紫外線經實驗證明殺菌率達98.66%*，有效殺滅大腸桿菌、金黃色葡萄球菌及甲型流感病毒H1N1等，通過認證的空氣淨化技術會破壞病毒及細菌的DNA/RNA - 提供已消毒的空氣，真正做到一機多用，絕對是超值之選！

優點5：智能變頻超慳電 沉浸式冷暖氣流

變頻冷氣機相信大家已不陌生，GentleCool 柔風冷氣系列採用的智能變頻就更進一步！除了可以將冷盤管於30秒內冷卻至攝氏18度，60 秒內加熱至攝氏40度，溫度精準控制在攝氏正負1度以內，使用智能變頻器更能夠節省高達60%能源^，令你使用冷暖氣都更放心，一年四季都適用。

除此之外，冷氣亦有「智能氣流」技術，導風板會把冷氣氣流往上吹，利用冷空氣往下降的原理，營造出沉浸式冷氣效果。而開啟暖氣時，氣流會向下方吹，利用熱空氣向上升的概念，令暖氣佈滿整個空間。

優點6：TCL Home App 智能控制 隨時隨地控制超方便

TCL致力為大家提供最方便的智能生活提案，GentleCool 柔風冷氣系列可以連接 TCL Home App，通過應用程式就可以遙距控制冷氣，當中包括開/關、控制風速及溫度等！另外如果你一直是TCL產品的用家，亦可透過TCL智能電視使用語音指令操控TCL冷氣，方便100分！

TCL GentleCool 柔風冷氣系列型號：

TAC-09CHSD（1匹）、 TAC-12CHSD（1.5匹）、TAC-18CHSD（2匹）、TAC-24CHSD（2.5匹）

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* 經實驗證明殺菌率達98.66%，有效殺滅大腸桿菌、金黃色葡萄球菌及甲型流感病毒H1N1等。廣東省微生物分析檢測中心分析報告及Vkan Certification & Testing co. ltd Commissioned Test。

^SGS-CSTC Standards Technical Services Co Ltd檢測報告

（資料及相片由客戶提供）