芭堤雅新酒店10間推介｜太空主題水上樂園/無邊際泳池/人均$71起

芭堤雅新酒店2023！有「泰國黃金海岸」之稱的芭堤雅（Pattaya），成為眾多港人旅遊度假的選擇之一！今次記者篩選了10間近年芭堤雅新開酒店，每晚最平人均只需$71，就可以住到超精緻客房！如果有興趣訂酒店的讀者亦不妨留意Trip.com x 《香港01》讀者專享Promo Code、最新酒店Promo Code以及最新租車優惠碼，可以幫你節省旅費！

（圖片來源：unsplash@Ryutaro Uozumi）

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芭堤雅新酒店【1】芭堤雅格蘭德中心空間酒店（Grande Centre Point Space Pattaya）

芭堤雅格蘭德中心空間酒店 （Grande Centre Point Space Pattaya）於2022年8月1日才開幕，是泰國首間以「科幻、太空、星際」為主題的酒店，共有490間客房，每間客房均有望海露台！酒店裝潢充滿科幻太空感，而且內部設有住客專用約12,000呎太空水上樂園，分為4大園區設有人造海灘、瀑布、漂流河、滑梯、森林等，另外亦有佔地約3,000平方米的水療中心，設有泰國首個望海的溫泉設施！

芭堤雅格蘭德中心空間酒店（Grande Centre Point Space Pattaya）

房價：人均HKD$499.5起

地址：888 Muang Pattaya, Bang Lamung District, Chon Buri

交通：從曼谷素萬那普國際機場 (BKK) 出發約 1 小時 30 分鐘車程

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芭堤雅新酒店【2】穿越芭堤雅普拉塔納克酒店（Cross Pattaya Pratamnak）

穿越芭堤雅普拉塔納克酒店（Cross Pattaya Pratamnak）於2022年2月開業，客房床架正對露台，讓旅客每天起床和入睡前都可以俯瞰芭堤雅海景，超大露台更非常打卡able！酒店更有超大游泳池、SPA、按摩等設施及服務。此外，酒店的地理位置亦不錯，位於多個著名景點附近，可步行前往Amburaya Spa、Pattaya Hill Top和Wang Sam Sien，相當方便！

穿越芭堤雅普拉塔納克酒店 （Cross Pattaya Pratamnak）

房價：人均HKD$181起

地址：286/4 Moo 12 Kasetsin Road, Nongprue, Banglamung Chonburi 20150

交通：從機場乘坐酒店接駁服務

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芭堤雅新酒店【3】北芭堤雅萬怡酒店（Courtyard by Marriott North Pattaya）

北芭堤雅萬怡酒店（Courtyard by Marriott North Pattaya）於2022年全新建成，雖然位於北芭達雅，但當地亦有不少景點及名勝，包括有 The Sanctuary Of Truth、帽子芭堤雅都只是2.3公里路程，駕車前往亦相當方便。客房設計簡約，房內的落地大玻璃窗可以俯瞰城市景色。酒店頂層的無邊際泳池亦是觀看日落的最佳位置，打卡一流！

北芭堤雅萬怡酒店（Courtyard by Marriott North Pattaya）

房價：人均HKD$289.5起

地址：240/44-45 Soi Naklua 22, Moo 5, Naklua, Pattaya, Thailand 20150

交通：從機場乘坐酒店接駁服務

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芭堤雅新酒店【4】帕亞酒店（Payaa Hotel）

帕亞酒店（Payaa Hotel）是全新興建的8層酒店，於2022年2月正式開業，以暹羅軍隊駐紮芭達雅為設計靈感，採用復古風格搭配木材、石材與金屬元素，牆上佈置著暹羅王國軍隊駐紮的圖像，十分典雅及富有歷史感！酒店客房亦有古典風味，浴缸整對窗戶，可以邊浸浴邊睇風景！酒店亦有泳池，如果想去沙灘，酒店位於芭達雅海濱路鄰近海邊，而且可步行前往泰迪熊博物館，地理位置一流！

帕亞酒店（Payaa Hotel）

房價：人均HKD$197起

地址：Payaa Hotel Pattaya 3 Alley, Pattaya City, Bang Lamung District, Chon Buri

交通：自行駕車前往

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芭堤雅新酒店【5】大勛爵酒店&旅館（Grand Lord Hotel & Residence）

大勛爵酒店&旅館（Grand Lord Hotel & Residence）於2022年7月剛剛開業，由於是建於芭堤雅山區四周環山，因此距離各大景點都比較遠，但正因為其自成一角的地理位置，令其建築顯得額外別樹一格。無論是酒店外觀還是客房，冠冕堂皇的建築設計，均能令你猶如身處皇宮一般！酒店的每個角落都非常打卡able，連帶泳池亦非常有高級感！

大勛爵酒店&旅館（Grand Lord Hotel & Residence）

房價：人均HKD$397.5起

地址：919/1 Srinakarin Road. Suan Luang, Bangkok 10250

交通：從機場乘坐酒店接駁服務

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芭堤雅新酒店【6】芭堤雅亞泊飯店公寓（Arbour Hotel and Residence Pattaya）

芭堤雅亞泊飯店公寓（Arbour Hotel and Residence Pattaya）位於芭堤雅市中心，於2021年9月開業，酒店附近亦有不少熱門地標，包括芭堤雅海灘、芭堤雅港、皇權免稅購物中心、芭堤雅大街、阿爾卡薩城堡等，前往不同景點都非常方便！酒店客房設計優雅，以藍白色作為主調，彷如置身希臘，一整面的落地大玻璃窗更可以無死角俯瞰城市景色！頂層無邊際泳池更吸引了不少旅客「朝聖」！

芭堤雅亞泊飯店公寓（Arbour Hotel and Residence Pattaya）

房價：人均HKD$172起

地址：99/10 M.9 Pattaya 3rd Rd., Tambol Nongprue Amphur Banglamung, Chon Buri, Thailand

交通：從機場乘坐酒店接駁服務

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芭堤雅新酒店【7】Somerset Pattaya

Somerset Pattaya在2022年才落成，客房分為城市景及海景房，海景房均有露台，酒店亦有公寓房型，分隔客廳、小廚房以及睡房，同樣適合一家大小入住！此外，酒店天台的無邊際泳池亦非常「吸睛」，更有小型水上娛樂設施、小型攀石牆可供遊玩，無論是情侶、朋友還是家庭旅客都肯定會住得開心！酒店地點極佳，對面便是大型購物中心Central Pattaya，穿過商場便可抵達海灘，去海灘不到5分鐘路程，非常方便！

Somerset Pattaya

房價：人均HKD$328.5起

地址：528 Moo 10, Pattaya 2 Road, Nongprue, Banglamung

交通：從機場乘坐酒店接駁服務

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芭堤雅新酒店【8】康帕斯酒店集團庫巴酒店（The Quba Boutique Hotel Pattaya by Compass Hospitality）

康帕斯酒店集團庫巴酒店（The Quba Boutique Hotel Pattaya by Compass Hospitality）於2022年開業，從外觀到客房都走古典泰式設計，客房雖然用色偏向深沉，但配以露台及拱門設計，並沒有任何壓迫感。酒店位於芭堤雅市中心，雖然距離海灘步程需要10分鐘以上，但酒店亦有提供室外泳池，鄰近亦有不少餐廳及酒吧，想來點「夜生活」就最適合不過了！

康帕斯酒店集團庫巴酒店（The Quba Boutique Hotel Pattaya by Compass Hospitality）

房價：人均HKD$71起

地址：243/3, 243/12, Moo 9, Nong Prue Subdistrict

交通：從機場乘坐酒店接駁服務

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芭堤雅新酒店【9】芭堤雅香巴拉酒店（Shambhala Hotel Pattaya）

芭堤雅香巴拉酒店（Shambhala Hotel Pattaya）是2021年落成的新酒店，酒店外觀及客房均以簡約、明亮舒適為主，部分客房亦有浴缸。酒店設有無邊際泳池，入住的旅客可以一邊游泳一邊欣賞城市景色，非常寫意！此外，酒店的地理位置亦尚算方便，步行15分鐘內便可抵達海灘路，附近更有Central Marina百貨公司及小型市場，吃喝玩樂都應有盡有！

芭堤雅香巴拉酒店（Shambhala Hotel Pattaya）

房價：人均HKD$138起

地址：245/187 Moo.9, Pattaya 3rd Road

交通：自行駕車前往

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芭堤雅新酒店【10】芭提雅最佳西方優質尼克森酒店（Best Western Plus Nexen Pattaya）

芭提雅最佳西方優質尼克森酒店（Best Western Plus Nexen Pattaya）於2022年落成開業，房間以淺色木紋為主調，搭配藍白色設計及傢俱，讓人感到平靜舒適，一整面落地大玻璃窗更可以瞭望城市景色或游泳池！步行10分鐘便可抵達芭提雅珠寶展覽中心，距離3D夢幻立體美術館、Central Marina等景點亦僅4分鐘車程，開車前往夜市10分鐘就到！

芭提雅最佳西方優質尼克森酒店（Best Western Plus Nexen Pattaya）

房價：人均HKD$167.5起

地址：8/159 Moo.6 North Pattaya,Bang Lamung

交通：從機場乘坐酒店接駁服務

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