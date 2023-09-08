心齋橋酒店11大推介｜1分鐘到車站／人均$179起／露天溫泉高CP值

心齋橋酒店推介2023！大阪心齋橋向來是港人遊日的熱門旅遊景點，本文介紹逾10間心齋橋酒店推介，近地鐵站最快一出站就抵達，地段方便，涵蓋溫泉酒店、抵價旅館等，附近更有齊藥妝、購物及美食等旅遊熱點，人均最平$178.5起，性價比甚高！（文章內提及之價錢以發稿日期為準）



心齋橋酒店11大推介 超高CP值人均$179起

心齋橋酒店推介【1】大阪心齋橋橋梁酒店（The Bridge Hotel Shinsaibashi）

心齋橋酒店林立，今次介紹的大阪心齋橋橋梁酒店（The Bridge Hotel Shinsaibashi），距離大阪地下鐵心齋橋、四橋站僅3分鐘路程，徙步可以直達心齋橋、難波等購物及美食天堂，地理位置超方便！

（官網圖片）

酒店客房空間寬敞，包括雙人房、三人房及四人房等，適合三五好友或家庭旅行入住。每1位成人預約入住，隨行1位12歲以下的兒童可免住宿費。此外，每日晚上9時至10時更會供應免費宵夜，任食拉麵、雪糕、及超過20款酒精飲品等無限任食任飲。酒店房價每晚低至$788起，人均約$453.5起。

（官網圖片）

地址：大阪市中央區西心齋橋1-10-24

交通：心齋橋站步行3分鐘

房價：每晚人均$453.5起

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心齋橋酒店推介【2】Vessel Inn Shinsaibashi（Vessel賓館）

第2間心齋橋酒店推介是Vessel Inn Shinsaibashi（Vessel賓館），距離地下鐵「心齋橋站」約5分鐘路程，經由連接四橋站、心齋橋站及長堀橋站的「長崛橋地下街」出口，搭電梯上地面後10秒即可直達酒店，方便大家隨時去行街歎美食。

（圖片來源：Vessel Inn Shinsaibashi）

這間心齋橋酒店客房分為單人房及雙人房，以簡潔明亮的設計為主，設備一應俱全，有齊Wi-Fi、電視、雪櫃、風筒、熱水壺、萬用充電器及基本個人護理用品等。酒店早餐同樣獲不少住客好評，以自助餐形式供應，除了有大阪名物章魚燒、牛筋飯及每天新鮮即製麵包，更可任食黑門市場直送的拖羅刺身，每晚房價低至$474起，人均$222起，性價比超高！

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地址：地址：大阪市中央區南船場2丁目12番11號

交通：心齋橋站步行約5分鐘

房價：每晚人均$286.2起

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心齋橋酒店推介【3】大阪樂本酒店（HOTEL THE LEBEN OSAKA）

鄰近心齋橋的大阪樂本酒店（HOTEL THE LEBEN OSAKA），於2022年3月開業，距離地鐵站僅需步行約8分鐘。這間心齋橋酒店採用溫馨的素色設計，主打居家裝潢主題，提供雙人房、套房等房型，所有客房均提供獨立廁所及分離型式浴室設計，並提供電視、雪櫃、電熱水壺、免費盥洗用品等。

（圖片來源：Booking.coｍ）

這間心齋橋酒店提供24小時接待櫃檯，而且設備充足，當中包括有投幣式洗衣機、微波爐、自動販賣機等，更會提供有女士至愛的雪肌精系列旅行裝產品，方便一眾愛護膚的住客。當中大廳亦會提供免費飲品，並設有行李置物櫃，非常貼心。每晚房價低至$1,122起，人均$561起。

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地址：大阪市中央區南船場2丁目2番15號

交通：心齋橋站步行約8分鐘

房價：每晚人均$561起

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心齋橋酒店推介【4】心齋橋四橋維亞酒店-JR西日本集團(VIA INN SHINSAIBASHI YOTSUBASHI - JR WEST GROUP)

JR西日本集團旗下酒店心齋橋四橋維亞酒店-JR西日本集團(VIA INN SHINSAIBASHI YOTSUBASHI - JR WEST GROUP) ，距離「四橋站」地鐵站僅2分鐘步程，「心齋橋站」則約5分鐘，而且內部設有迷你市場，需要日用品均可隨時前往購買，這間心齋橋酒店附近亦有便利店，並且鄰近「大阪美國村」，地理位置極佳。

（圖片來源：Booking.coｍ）

酒店提供單人及雙人房型，而且房間面積頗寬敞，加上非常乾淨及整潔，獲不少住客好評。此外，酒店提供自助式早餐，住客可以悠閒享用美食後再出發觀光。每晚房價低至$291起，人均$186.5起，12歲以下兒童更可以免費入住，認真好抵住！

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地址：3/Floor,1-5-10, Shinmachi, Nishi-ku Osaka-shi, Osaka,心齋橋, 大阪

交通：四橋站步行約2分鐘、心齋橋站步行5分鐘

房價：每晚人均$186.5起

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心齋橋酒店推介【5】大阪W酒店（W Osaka）

W Hotel品牌旗下大阪W酒店（W Osaka），位於心齋橋駅與本町駅之間，距離「心齋橋站」僅需步行約4分鐘。酒店以「大人的遊樂場」概念作為裝潢設計，整體結合日本極簡主義及都市繁華格調，既時尚又溫馨。

這間心齋橋酒店客房提供各樣基本設備，包括備有電視、雪櫃、每日報紙、寢具用品、風筒等，部分亦有供應即溶咖啡、樽裝水、沖泡設備等，客人不用擔心口渴。此外，部分客房設有特色吧檯，住客可以一邊欣賞窗外景致，一邊盡歎美食飲品或放空都一流！每晚房價低至$2,976起，人均$1,488起。

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地址：4-1-3 Minami Semba, Chuo-ku , 心齋橋, 大阪

交通：心齋橋站步行4分鐘

房價：每晚人均$1,488起

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心齋橋酒店推介【6】心齋橋菲拉麗茲酒店（HOTEL HILLARYS Shinsaibashi）

心齋橋菲拉麗茲酒店（HOTEL HILLARYS Shinsaibashi）位於大丸百貨附近，距離購物天堂心齋橋購物街僅3分鐘步程，前往道頓堀固力果廣告牌亦僅需約6分鐘步程，地理位置極佳，不論去景點觀光，還是前去血拼掃貨同樣適合！

（圖片來源：Klook）

這間心齋橋酒店裝修風格結合日式傳統與現代簡潔，最大特色是配有免費的男女日式大浴場，不僅能泡湯治癒疲憊，酒店內更設有天台酒吧，住客足不出户都可以享受大阪夜生活。此外，部分客房浴室亦會提供獨立浴缸，亦免費供應日本本土有機品牌沐浴用品，可以享受舒適環境。每晚房價低至$417起，人均$208.5起。

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地址：1-17-11 Chuo-ku Higashishinsaibashi , 心齋橋, 大阪

交通：心齋橋站步行6分鐘、道頓堀站步行6分鐘

房價：每晚人均$208.5起

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心齋橋酒店推介【7】Dormy Inn 難波高階天然溫泉酒店（Dormy Inn Premium Namba Natural Hot Spring）

Dormy Inn集團旗下連鎖酒店難波高階天然溫泉酒店 (Dormy Inn Premium Namba Natural Hot Spring)，鄰近多個大阪地鐵站，搭乘至「長掘橋站」出站後步行約3分鐘便可抵達酒店。酒店1樓設有便利店、藥妝店等，而且距離道頓堀美食區僅3分鐘步程，同時地點鄰近里門市場、八齊橋、道頓崛商圈等景點，可以歎新鮮海鮮、牛魚片等美食，非常方便！

（圖片來源：Agoda）

這間大阪心齋橋酒店提供單人及雙人房間之餘，更設有天然溫泉大浴場泡湯，住客可於下午3時至早上10時去泡湯，甚至半夜時間都可以泡完再入睡。此外，酒店亦會提供免費宵夜拉麵，半夜肚餓都不怕捱餓。每晚房價低至$487起，人均$375.5起。

地址：2-14-23 Shimanouchi Chuo-ku，心齋橋, 大阪

交通：長掘橋站步行約3分鐘

房價：每晚人均$375.5起

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心齋橋酒店推介【8】大阪難波光芒酒店（Candeo Hotels Osaka Namba）

大阪難波光芒酒店（Candeo Hotels Osaka Namba）位於大阪中心地帶，距離「心齋橋站」約13分鐘步行路程，不過鄰近人氣景點心齋橋及道頓堀固力果廣告牌（Glico Man Sign）等5分鐘就可抵達，附近亦有便利商店、藥妝、難波城購物中心，地理位置方便。

（圖片來源：Booking.coｍ）

酒店設備十足，其中最大的特色是其位於頂樓的高空SPA，設超大個露天溫泉浴場，住客可於下午3時至早上10時去泡湯，邊泡湯邊俯瞰整個大阪城市景致。此外，酒店所有客房均提供熱水浴缸、電視、電熱水壺、雪櫃、風筒、洗浴用品等，亦有内部飲品自動售賣機。每晚房價低至$789起，人均$394.5起。

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地址：2-2-5,Higashi-shinsaibashi, Chuo-ku, 心齋橋, 大阪

交通：心齋橋站步行約13分鐘

房價：每晚人均$394.5起

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心齋橋酒店推介【9】大阪格蘭貝爾酒店（GRANBELL HOTEL OSAKA）

大阪格蘭貝爾酒店（GRANBELL HOTEL OSAKA）同樣受歡迎，距離心齋橋站只需5分鐘，酒店同樣設有免費男女浴場，住客可以愜意泡湯。酒店提供單人及雙人房型，並有早餐供應包括單點式、歐陸式或亞洲風味等選擇，並有24小時接待櫃檯和行李寄放服務， 方便各住客所需。

（圖片來源：Booking.coｍ）

此外，酒店亦有環境雅致的露台餐廳，其中包括有A5黑毛和牛、日式或歐式料理等美食，而且可以無限量暢飲咖啡，晚上更可以在空中酒吧飽覽大阪街景，度假一流。每晚房價低至$472起，人均$236起。

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地址：2-6-7, 北久宝寺町, 心齋橋, 大阪

交通：心齋橋站步行5分鐘

房價：每晚人均$236起

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心齋橋酒店推介【10】APA 大阪心齋橋飯店（APA Hotel Namba Shinsaibashi）

講到心齋橋平價酒店，其中APA大阪心齋橋飯店以抵價著稱，距離心齋橋、道頓堀、道頓堀固力果廣告牌只需要5分鐘左右，前往「大阪難波站」亦大概10分鐘，去京瓷巨蛋、難波HATCH、黑門市場等同樣方便！

酒店提供單人、雙人、四人等房型，提供電視、電熱水壺、風筒、免費盥洗用品，部分備有浴缸。早上會提供自助式早餐， 樓下亦有便利店、購物商圈，雖然房間面積未算好大，但勝在價錢便宜，而且交通方便。每晚房價低至$357起，人均$178.5起。

地址：2-7-12 Nishi-Shi, 心齋橋, 大阪

交通：大阪難波站步行約10分鐘

房價：每晚人均$178.5起

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心齋橋酒店推介【11】大阪心齋橋UNIZO酒店（HOTEL UNIZO Osaka Shinsaibashi）

大阪心齋橋UNIZO酒店（HOTEL UNIZO Osaka Shinsaibashi），酒店大堂以全白色作為設計，客房內部則配以金色裝潢，距離地鐵「心齋橋站」僅4分鐘，附近更設有便利店，半夜眶餓隨時可以買宵夜， 而且步行亦可以前往固力果廣告牌，十分便捷。

（圖片來源：Booking.coｍ）

客房設備齊全，而且乾淨簡潔，頗有家居感覺，酒店最特別是同時設有女性專屬樓層，獨身女士更可以入住女性專用的單人房型，極具安全感。每晚房價低至$517起，人均258.5起。

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地址：1-10-10 Nishi-Shinsaibashi, Chuo 心齋橋, 大阪

交通：心齋橋站步行4分鐘

房價：每晚人均$258.5起

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