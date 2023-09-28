心齋橋酒店11間推介｜1分鐘到車站／人均$175起／露天溫泉高CP值

心齋橋酒店推介2023！去日本大阪旅遊，心齋橋是必到熱點，尤其是主力吃喝購物，最好就住在心齋橋附近了！《香港01》「好食玩飛」記者整合11間高性價比心齋橋酒店，大部分鄰近地鐵站，例如心齋橋橋梁酒店一出站就抵達酒店！另外，選擇大阪酒店還可以參考【大阪酒店12間推介】、【大阪親子酒店10間推介】、【大阪溫泉酒店11大推介】等文章。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

心齋橋是其中一個熱門旅遊景點，每年都吸引不少遊客到訪打卡（Instagram@waii.iii）

心齋橋酒店推介【1】大阪心齋橋橋梁酒店（The Bridge Hotel Shinsaibashi）

大阪心齋橋橋梁酒店（The Bridge Hotel Shinsaibashi）距離大阪地下鐵心齋橋、四橋站僅3分鐘步程，徙步便可以直達心齋橋、難波等購物及美食天堂，地理位置超方便！酒店採用現代日式風格，客房設計簡約溫馨，房間亦有櫻花作為裝飾點綴。此外，每日晚上9時至10時更會供應免費宵夜，任食拉麵、雪糕、及超過20款酒精飲品等無限任食任飲，就算晚上肚子餓不想出門都可以吃得飽飽的！

大阪心齋橋橋梁酒店（The Bridge Hotel Shinsaibashi）

房價：人均HKD$424.5起

地址：大阪市中央區西心齋橋1-10-24

交通：心齋橋站步行3分鐘

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心齋橋酒店推介【2】Vessel賓館 - 心齋橋（Vessel Inn Shinsaibashi）

Vessel賓館 - 心齋橋（Vessel Inn Shinsaibashi）距離地下鐵「心齋橋站」約5分鐘路程，經由連接四橋站、心齋橋站及長堀橋站的「長崛橋地下街」出口，搭電梯上地面後10秒即可直達酒店，方便大家隨時去行街、歎美食！酒店房間以明亮設計為主，採用白色和淺木色設計，讓人感到舒適、乾淨。酒店以自助餐形式供應早餐，除了有大阪名物章魚燒、牛筋飯及每天新鮮即製麵包，更可任食黑門市場直送的拖羅刺身，性價比超高！

Vessel賓館 - 心齋橋（Vessel Inn Shinsaibashi）

房價：人均HKD$265.5起

地址：大阪市中央區南船場2丁目12番11號

交通：心齋橋站步行約5分鐘

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心齋橋酒店推介【3】大阪樂本酒店（HOTEL THE LEBEN OSAKA）

大阪樂本酒店（HOTEL THE LEBEN OSAKA）於2022年3月開業，鄰近心齋橋，距離地鐵站僅需步行約8分鐘。這間心齋橋酒店採用溫馨的素色設計，主打居家裝潢主題，提供獨立廁所及分離型式浴室設計，客房的大玻璃床更可以瞭望日本城市景色！酒店同樣設備充足，有投幣式洗衣機、微波爐、自動販賣機等，貼心照顧一眾住客！

大阪樂本酒店（HOTEL THE LEBEN OSAKA）

房價：人均HKD$579.5起

地址：大阪市中央區南船場2丁目2番15號

交通：心齋橋站步行約8分鐘

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心齋橋酒店推介【4】心齋橋四橋維亞酒店-JR西日本集團（VIA INN SHINSAIBASHI YOTSUBASHI - JR WEST GROUP）

心齋橋四橋維亞酒店-JR西日本集團（VIA INN SHINSAIBASHI YOTSUBASHI - JR WEST GROUP）為JR西日本集團旗下酒店，距離「四橋站」地鐵站僅2分鐘步程，「心齋橋站」則約5分鐘，而且內部設有迷你市場，附近亦有便利店，並且鄰近「大阪美國村」，地理位置極佳，吃喝玩樂均非常方便！酒店房間面積頗寬敞，採用西式設計，浴室則採用現代日式設計，讓你可以在一間客房有兩種享受！此外，酒店提供自助式早餐，住客可以悠閒享用美食後再出發觀光！

心齋橋四橋維亞酒店-JR西日本集團（VIA INN SHINSAIBASHI YOTSUBASHI - JR WEST GROUP）

房價：人均HKD$256.5起

地址：大阪府大阪市中央區西心斎橋1丁目10−15

交通：四橋站步行約2分鐘、心齋橋站步行5分鐘

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心齋橋酒店推介【5】大阪W酒店（W Osaka）

W Hotel品牌旗下大阪W酒店（W Osaka），位於心齋橋駅與本町駅之間，距離「心齋橋站」僅需步行約4分鐘，出入非常方便。酒店以「大人的遊樂場」概念作為裝潢設計，整體結合日本極簡主義及都市繁華格調，既時尚又溫馨。酒店客房亦非常有特色，浴室及房間均設有落地大玻璃窗欣賞城市美景！酒店更設有游泳池、健身室、按摩、瑜珈室等多種設施，就算足不出戶都不會悶！

大阪W酒店（W Osaka）

房價：人均HKD$1,428.5起

地址：大阪府大阪市中央區南船場4-1-3

交通：心齋橋站步行4分鐘

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心齋橋酒店推介【6】心齋橋菲拉麗茲酒店（HOTEL HILLARYS Shinsaibashi）

心齋橋菲拉麗茲酒店（HOTEL HILLARYS Shinsaibashi）位於大丸百貨附近，距離購物天堂心齋橋購物街僅3分鐘步程，前往道頓堀固力果廣告牌亦僅需約6分鐘步程，地理位置極佳，不論去景點觀光，還是前去血拼掃貨同樣適合！酒店裝修風格結合日式傳統與現代簡潔，最大特色是配有免費的男女日式大浴場，不僅能泡湯治癒疲憊。酒店內更設有天台酒吧，住客足不出户都可以享受大阪夜生活！

心齋橋菲拉麗茲酒店（HOTEL HILLARYS Shinsaibashi）

房價：人均HKD$214起

地址：大阪市中央區東心齋橋1-17-11

交通：心齋橋站步行6分鐘、道頓堀站步行6分鐘

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心齋橋酒店推介【7】Dormy Inn 難波高階天然溫泉酒店（Dormy Inn Premium Namba Natural Hot Spring）

Dormy Inn集團旗下連鎖酒店難波高階天然溫泉酒店 (Dormy Inn Premium Namba Natural Hot Spring)，鄰近多個大阪地鐵站，搭乘至「長掘橋站」出站後步行約3分鐘便可抵達酒店。酒店1樓設有便利店、藥妝店等，而且距離道頓堀美食區僅3分鐘步程，同時地點鄰近里門市場、八齊橋、道頓崛商圈等景點，可以歎新鮮海鮮、牛魚片等美食，非常方便！ 酒店客房設計溫馨簡約，更設有天然溫泉大浴場泡湯，浸完溫泉吃碗免費拉麵再入睡就最好不過了！

Dormy Inn 難波高階天然溫泉酒店（Dormy Inn Premium Namba Natural Hot Spring）

房價：人均HKD$750.5起

地址：大阪府大阪市中央區島之內2-14-23

交通：長掘橋站步行約3分鐘

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心齋橋酒店推介【8】大阪難波光芒酒店（Candeo Hotels Osaka Namba）

大阪難波光芒酒店（Candeo Hotels Osaka Namba）位於大阪中心地帶，距離「心齋橋站」約13分鐘步行路程，不過鄰近人氣景點心齋橋及道頓堀固力果廣告牌（Glico Man Sign）等5分鐘就可抵達，附近亦有便利商店、藥妝、難波城購物中心，地理位置方便。酒店客房簡約寬敞而且設有浴缸，整體設備十足！最大特色是其位於頂樓的高空SPA，設有露天溫泉浴場，住客可邊泡湯邊俯瞰整個大阪城市景致！

大阪難波光芒酒店（Candeo Hotels Osaka Namba）

房價：人均HKD$445.5起

地址：大阪市中央區東心斎橋2-2-5

交通：心齋橋站步行約13分鐘

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心齋橋酒店推介【9】大阪格蘭貝爾酒店（GRANBELL HOTEL OSAKA）

大阪格蘭貝爾酒店（GRANBELL HOTEL OSAKA）距離心齋橋站只需5分鐘，地理位置極佳！酒店設有免費男女浴場，並有不同風味的早餐供應。酒店客房設計簡約，雖然空間不算太大，但勝在窗外景色優美，而且酒店公共空間亦有遊戲可以遊玩，而且設有環境雅致的露台餐廳，其中包括有A5黑毛和牛、日式或歐式料理等美食，而且可以無限量暢飲咖啡，晚上更可以在空中酒吧飽覽大阪街景，超級寫意！

大阪格蘭貝爾酒店（GRANBELL HOTEL OSAKA）

房價：人均HKD$232.5起

地址：大阪心齋橋北久宝寺町2-6-7

交通：心齋橋站步行5分鐘

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心齋橋酒店推介【10】APA 大阪心齋橋飯店（APA Hotel Namba Shinsaibashi）

APA 大阪心齋橋飯店（APA Hotel Namba Shinsaibashi）以抵價著稱，距離心齋橋、道頓堀、道頓堀固力果廣告牌只需要5分鐘左右，前往「大阪難波站」亦大概10分鐘，去京瓷巨蛋、難波HATCH、黑門市場等同樣方便，最適合跑景點的旅客們！酒店客房設計相對誇張華麗，浴室則採用日式風格並設有浴缸。此外，樓下亦有便利店、購物商圈。雖然房間面積未算大，但勝在夠平夠方便！

APA 大阪心齋橋飯店（APA Hotel Namba Shinsaibashi）

房價：人均HKD$175起

地址：大阪市中央區西心齋橋2-7-12

交通：大阪難波站步行約10分鐘

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心齋橋酒店推介【11】大阪心齋橋UNIZO酒店（HOTEL UNIZO Osaka Shinsaibashi）

大阪心齋橋UNIZO酒店（HOTEL UNIZO Osaka Shinsaibashi），酒店大堂以全白色作為設計，亦有綠園裝飾，非常打卡able！客房內部則配以金色裝潢，設計採用西式簡約風格。酒店距離地鐵「心齋橋站」僅4分鐘，如果不想出太遠的門，附近更設有便利店，半夜肚餓隨時可以買宵夜， 而且步行亦可以前往固力果廣告牌，非常方便！

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大阪心齋橋UNIZO酒店（HOTEL UNIZO Osaka Shinsaibashi）

房價：人均HKD$297.5起

地址：大阪府大阪市中央區西心齋橋1丁目10-10

交通：心齋橋站步行4分鐘

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