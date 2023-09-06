東京溫泉酒店10間推介｜2分鐘到地鐵／箱根溫泉水直送／人均$239

撰文：張旭珠
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東京溫泉酒店推介2023！東京可能是香港人最愛旅遊城市，晴空塔、淺草雷門、新宿購物和美食，吸引旅客去完又去。本文介紹10間東京市中心備有溫泉設施住宿，讓你可以逛街購物之後，回到酒店享受溫泉浴，不僅地點方便，部分還設有私人風呂及早餐任食築地直送刺身！有興趣可以順道留意秋葉原酒店推介上野酒店推介箱根溫泉酒店推介以及Agoda/Trip.com/Booking.com/Klook酒店優惠碼。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

（圖片來源：小紅書@奢游國際旅行定制）

東京溫泉酒店推介【1】新宿苑溫泉日式旅館（Onsen Ryokan Yuen Shinjuku）

2019年開業的「新宿由緣溫泉酒店」，距離新宿御苑前站和新宿三丁目站僅需步行8分鐘。酒店設計融合了許多傳統的日式元素，最大亮點是頂層的露天溫泉，有室內和露天浴池，所有的溫泉都是從箱根直送而來，客人可以一邊泡著溫泉，一邊欣賞新宿鬧市的美景。酒店提供的普通雙人客房面積為129至215平方呎，還提供3、4人同住的日式客房，每房可免費容納一名5歲或以下的小童，是近年極受歡迎的網紅酒店。

新宿苑溫泉日式旅館 （Onsen Ryokan Yuen Shinjuku）
房價：人均$713起
地址：東京都新宿區新宿 5-3-18
交通：乘搭都營地下鐵丸之內線至新宿三丁目站，由C8號出口徒步9分鐘。
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東京溫泉酒店推介【2】代田由緣別邸溫泉旅館（Yuen Bettei Daita）

想要體驗傳統日式溫泉旅館的風情，到東京旅遊也不必走太遠，2019年開業的「代田由緣別邸溫泉旅館」位於離新宿僅12分鐘車程的「世田谷代田站」旁邊，方便客人在市中心遊玩！旅館設有兩個大浴場，分別以不同的日式造景和燈光效果營造出讓人平靜放鬆的氛圍，使用來自箱根蘆之湖的自源泉，具有美顏功效。旅館提供傳統和洋式客房，其中有配備私人風呂的房型可供選擇。每房可免費容納一名5歲或以下的小童，酒店還可免費提供最多一張嬰兒床。

代田由緣別邸溫泉旅館（Yuen Bettei Daita）
房價：人均$2,174起
地址：東京都世田谷區代田2丁目31-26
交通：乘搭小田急電鐵小田原線至世田谷代田站，由1號出口徒步2分鐘。
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東京溫泉酒店推介【3】Dormy Inn酒店 - 上野御徒町溫泉（Dormy Inn Ueno Okachimachi Hot Spring）

Dormy Inn旗下的上野御徒町溫泉，有同系酒店的招牌設施溫泉大浴場，讓住客盡情享受舒適的溫泉浸泡，放鬆身心。大浴場分為男湯和女湯，並設有半露天設計，結合了舒適和隱私。住客就盛讚酒店大浴場通宵開放，泡完還免費冰棒、益力多，晚上9時半至11時更有免費湯麵。房間方面雖然不算大，但整體乾淨舒適，是一間性價比高酒店。

Dormy Inn酒店 - 上野御徒町溫泉（Dormy Inn Ueno Okachimachi Hot Spring）
房價：人均$570起
地址：東京台東區上野公園 6-7-22
交通：JR上野站步行5分鐘。
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東京溫泉酒店推介【4】東京灣拉維斯塔酒店（La Vista Tokyo Bay ）

東京灣拉維斯塔酒店於2022年全新開業，酒店最大賣點是設有海景溫泉設施和無邊際泳池，酒店的大浴場設於頂層14樓，有室內或半露天浴池，客人可以欣賞到東京灣的美景。室內浴池使用來自埼玉縣三鄉市的天然溫泉，具有緩解關節疼痛和肌肉疼痛等功效。酒店客房在東京來說也算寬敞，部分房型還附設海景大浴缸。

此外，酒店地點便利，距離臨海線「市場前站」步行僅需3分鐘，酒店就在「豐洲市場」旁邊，自助早餐還可任食豐洲市場直送的刺身及海鮮，非常適合想早起到市場尋找新鮮美食的旅客！

東京灣拉維斯塔酒店（La Vista Tokyo Bay ）
房價：人均$537起
地址：東京御台場江東區豐洲6-4-40
交通：乘東京臨海高速鐵道至「東雲站」下車，步行約2分鐘。
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東京溫泉酒店推介【5】天然温泉凌雲之湯御宿野乃淺草（Onyado Nono Asakusa Natural Hot Spring）

凌雲之湯御宿野乃淺草是Dormy Inn旗下的日式旅館，2019年開業。步行到筑波快線「淺草站」和淺草寺只需4分鐘左右，非常適合想在淺草周邊深度遊玩的旅客。酒店設有兩個大浴場，均採用含豐富礦物質的「黑湯」天然溫泉，讓遊玩一整天後的疲勞得以舒緩。

酒店內所有區域都使用榻榻米地板，客人進入大門後需要脫鞋。客房設計簡約，採用日式風格，雙人房面積從151至215平方呎不等。此外，酒店的早餐可以任食魚生刺身，包括三文魚、三文魚籽、吞拿魚腩蓉、甜蝦、油甘魚，建議考慮加購！

天然温泉凌雲之湯御宿野乃淺草（Onyado Nono Asakusa Natural Hot Spring）
房價：人均$338
地址：東京淺草台東區淺草2-7
交通：從筑波快線淺草站步行前往約4分鐘，鄰近淺草寺和花屋敷。
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東京溫泉酒店推介【6】上野車站世紀Spa酒店 - 人工鐳溫泉（Centurion Hotel & Spa Ueno Station – Artificial Radium Hot Spring）

「上野車站世紀Spa酒店 - 人工鐳溫泉」位於上野JR車站附近，距離JR上野站僅步行5分鐘，交通方便。這間上野酒店出名可以浸溫泉，大浴場24小時開放，輕鬆洗去一身疲勞。酒店位於上野中心，周邊配套充足，大量的藥妝店、便利店、食肆餐廳等，去其他景點也很方便。

上野車站世紀Spa酒店 - 人工鐳溫泉（Centurion Hotel & Spa Ueno Station – Artificial Radium Hot Spring）
地址：東京都台東區上野 6-8-16
交通：JR上野站步行5分鐘
價錢：人均$239起
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東京溫泉酒店推介【7】三井花園酒店汐留義大利街 （Mitsui Garden Hotel Shiodome Italia-gai/ Tokyo）

位於新橋的三井花園酒店汐留義大利街，距離汐留站只有5分鐘步行路程，附近環境寧靜，與熱鬧的新宿和上野有很大分別，適合不喜歡太多人的住客。酒店頂樓有大浴池，寬敞窗戶可以讓陽光照射進浴池，也可以邊泡溫泉邊欣賞市內風景。此外，更衣室還設梳妝空間，讓住客可以放鬆身心，盡情享受泡溫泉帶來的解壓時光。

三井花園酒店汐留義大利街 （Mitsui Garden Hotel Shiodome Italia-gai/ Tokyo）
地址：東京都港區東新橋2丁目14-24
交通：乘搭都營地下鐵大江戶線至汐留站，由8號出口徒步5分鐘。
價錢：人均$601起
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東京溫泉酒店推介【8】超級酒店Premier - 銀座（Super Hotel Premier Ginza）

位於東京中央區銀座的頂級超級酒店一直秉持著天然、有機和智能的理念，提供源自奧湯河原的溫泉大眾澡堂，是銀座唯一一家擁有天然溫泉的酒店。酒店走性價比路線，房間不算大但設計實用，而住客更可透過房內的電視屏幕，即時查看溫泉區的擁擠情況，非常便利！

超級酒店Premier - 銀座（Super Hotel Premier Ginza）
地址：東京都中央區銀座3丁目11-15
交通：乘搭東京地下鐵淺草線至東銀座站，由A7出口徒步1分鐘。
價錢：人均$450起
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東京溫泉酒店推介【9】多美迎高級銀座溫泉酒店（Dormy Inn Premium Ginza Hot Springs）

日本著名連鎖酒店品牌Dormy Inn分店遍佈全日本，集團於東京銀座再開新酒店，最大特色是設有天然溫泉大浴場，部分客房主打輕奢和風設計，有私人露台及檜木浴室，如同置身傳統日式溫泉旅館！酒店共有12層提供154間客房，供應單人房、雙人房及和式房間，其中位於12樓頂層和式客房以酒店旗下品牌「御宿 野乃」為靈感，由走廊至客房均舖上榻榻米，房內浴室更用上檜木浴池，有身處傳統溫泉旅館的感覺！

此外，酒店設有稱為「黑湯」的天然溫泉大浴場及桑拿等設備，完成一日行程之後，就可以酒店慢慢享受，消除旅程中的疲勞。歎完溫泉之後，酒店更會免費提供宵夜拉麵、雪糕及乳酸飲品等，每晚9時30分至11時都可以食到，不妨一試！

多美迎高級銀座溫泉酒店（Dormy Inn Premium Ginza Hot Springs）
地址：東京都中央區銀座6-16-8
交通：東京Metro日比谷線、淺草線「東銀座站」4號出口步行4分鐘。
價錢：人均$569起
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東京溫泉酒店推介【10】東京小傳馬町多米高級酒店 - 日本橋（Dormy Inn Premium Tokyo Kodenmacho - Nihonbashi）

「東京小傳馬町多米高級酒店 - 日本橋」同樣是日本連鎖酒店品牌Dormy Inn出品，溫泉浴場是招牌特色。酒店地理位置相當不錯，位於東京日本橋附近，乘搭地下鐵從「小伝馬町」站步行1分鐘即可到達！

酒店內設有男女分開的大浴場、露天浴場、桑拿等設施，其中浴池使用的更是具有高保濕及護膚的「超軟水」！除了桑拿服務需額外付費，其餘設施全部可以於住宿期間免費享用。

東京小傳馬町多米高級酒店 - 日本橋（Dormy Inn Premium Tokyo Kodenmacho - Nihonbashi）
地址：東京都中央區日本橋小伝馬町2番3號
交通：東京日比谷線「小伝馬町」3號出口，步行1分鐘到達；JR總武線快速線，新日本橋5號出口步行5分鐘
價錢：人均$387起
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