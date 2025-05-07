河口湖溫泉旅館21間推介｜私人風呂賞富士山／一泊二食／人均$293

撰文：陳映蓉
出版：更新：

河口湖溫泉酒店推介2025！河口湖以能看到「逆富士」而聞名，而且從東京市中心也能輕鬆前往，是東京近郊最受旅客歡迎的景點之一，每年一到秋冬季節，更吸引不少人前往當區浸溫泉嘆世界！記者這次整合了21間河口湖溫泉酒店，不僅能夠看到富士山，部分設有私人風呂，最平人均HK$293！（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

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河口湖是東京近郊最受旅客歡迎的景點之一（Booking.com）

河口湖溫泉酒店推介【1】富士山温泉 別墅然然（Bessho Sasa）

富士山温泉 別墅然然（Bessho Sasa）獲得Trip.com富士山溫泉酒店第1名！酒店距離富士山站大約10分鐘車程，也可以事先預約免費接駁巴士前往酒店。酒店提供17間日式客房，配備私人浴室、景觀露台及露天風呂，房間可容納3人入住！酒店亦設有頂樓露天風呂、桑拿、Spa等休閒設施，有提供一泊兩食，晚餐後更有精彩的擊鼓表演！

富士山温泉 別墅然然（Bessho Sasa）
房價：人均HK$2,758起（明見山景雙床套房B｜露天浴池；包早餐及晚餐）
地址：山梨縣富士吉田市上吉田6283
交通：富士山站轉乘酒店免費接駁巴士
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河口湖溫泉酒店推介【2】馥府 河口湖（FUFU Kawaguchiko）

馥府 河口湖（FUFU Kawaguchiko）是Trip.com上富士山豪華酒店的第1名！酒店鄰近久保田一竹美術館、猿猴劇場及木之花美術館，距離河口湖站車程則約13分鐘，自駕遊的旅客可使用免費私人停車場。酒店共有32間客房，房內設有露台、客廳、乾濕分離浴室及半露天私人溫泉。酒店同時配備公共浴池、溫泉、桑拿、Spa等設施，並提供一泊二食。

馥府 河口湖（FUFU Kawaguchiko）
房價：人均HK$3,415起（木之花舒適套房；包早餐及晚餐）
地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町河口字水口2211-1
交通：河口湖站車程13分鐘
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河口湖溫泉酒店推介【3】秀峯閣湖月（Shuhokaku Kogetsu）

秀峯閣湖月（Shuhokaku Kogetsu）擁有正面視角欣賞富士山全景的絕佳地理優勢，而且每間客房均可以欣賞到富士山觀景，部分客房更設有足浴露台，可以一邊泡足浴一邊欣賞逆富士的美景！酒店只提供48間客房，分為西式及和室客房，和室客房會有專人開床，而且周邊環境相對寧靜，不會影響睡眠作息。

此外，酒店也有一泊二食，可包含免費早餐及晚餐，早餐在大堂餐廳進行，至於晚餐的精緻懷石料理在房間享用，可以一邊吃飯一邊睇景！酒店在14:30-1900有提供接駁車，有需要可以聯絡酒店。下午的時候，酒店會有免費飲料提供。

秀峯閣湖月（Shuhokaku Kogetsu）
房價：人均HK$1,211起（標準日式房；包早餐及晚餐）
地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町河口2312
交通：「河口湖」站乘坐酒店穿梭巴士
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河口湖溫泉酒店推介【4】富士山温泉 鐘山苑酒店（Kaneyamaen）

富士山温泉 鐘山苑酒店（Kaneyamaen）距離富士山站車程大約10分鐘，可以在富士山站轉乘酒店免費接駁巴士接送河口湖站和富士山站，或使用免費停車場。酒店客房分為日式及西式房型，坐擁富士山景色，且帶有私人浴室，部分客房更有露台和露天浴池！酒店亦附設室外游泳池、Spa、桑拿及露天温泉，清晨時分更可以看到富士山日出時的美景，晚上更有太鼓演奏表演！酒店有提供一泊兩食。

富士山温泉 鐘山苑酒店（Kaneyamaen）
房價：人均HK$1,455起（無景細流亭西式雙床房；包早餐、晚餐及酒廊）
地址：山梨縣富士吉田市上吉田6283
交通：富士山站轉乘酒店免費接駁巴士
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河口湖溫泉酒店推介【5】湖山亭產屋（Ubuya）

湖山亭產屋（Ubuya）是非常難訂的熱門酒店，位於富士山河口湖溫泉。酒店客房為日式設計，僅提供51間客房，每間客房均擁有超大面積的落地玻璃窗，可以欣賞壯麗的富士山和河口湖全景！雖然客房內沒有私人風呂，但酒店設有可以飽覽富士山景色的室內大浴場及室外風呂。此外，酒店亦提供一泊二食專案，早餐為傳統日式早餐套餐，晚餐為A5級和牛的涮涮鍋套餐，更有開胃酒、生魚片及甜點多種美食！

湖山亭產屋（Ubuya）
房價：人均HK$3,081起（富士山景日式標準房；包早餐及晚餐）
地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町淺川10
交通：「河口湖」站乘坐酒店穿梭巴士
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河口湖溫泉酒店推介【6】風之露台KUKUNA飯店（Kaze No Terrace Kukuna Hotel）

風之露台KUKUNA飯店（Kaze No Terrace Kukuna Hotel）酒店提供65間客房，全部均為和洋式房，而且所有客房均設有私人大露台，部分客房亦有私人景觀風呂，可以隨時無死角觀賞富士山景色！酒店亦提供室內大浴場及露天風呂，面向富士山及河口湖，可以一邊泡湯一邊欣賞絕美景色！此外，酒店亦有提供一泊二食專案，早餐是以新鮮食材製作的日式及西式自助餐，晚餐則可以選擇日式鐵板燒或西式套餐配自助餐。

風之露台KUKUNA飯店（Kaze No Terrace Kukuna Hotel）
房價：人均HK$3,080起（富士山景和洋式房；包早餐及晚餐）
地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町浅川70
交通：「河口湖」站乘坐酒店穿梭巴士
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河口湖溫泉酒店推介【7】露櫻酒店河口湖店（Hotel Route Inn Kawaguchiko）

露櫻酒店 河口湖（Hotel Route-Inn Kawaguchiko）位於河口湖淺川溫泉街，鄰近有幾家日式料理餐廳，距離河口湖美術館亦僅5分鐘車程，酒店亦有提供免費接駁車往返河口湖車站，交通尚算方便。酒店對面就是河口湖邊，可以預留時間影逆富士。如果是自駕遊，酒店可以免費泊車。酒店客房可以看到富士山，客房均為洋室房房型，空間寬敞、設計簡約，擁有傳統溫泉旅館的氛圍。酒店亦設有展望溫泉大浴場以及私人溫泉湯屋，可以一邊看景一邊泡澡！酒店房價包含免費早餐，亦有提供一泊二食專案！

露櫻酒店河口湖店（Hotel Route Inn Kawaguchiko）
房價：人均HK$354起（雙人房；包早餐）
地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町浅川366-1
交通：河口湖車站乘坐免費接駁車
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河口湖溫泉酒店推介【8】富士之宿大橋酒店（Fuji no Yado Ohashi Hotel）

富士之宿大橋酒店（Fuji no Yado Ohashi Hotel）坐落在河口湖町，距離河口湖 北原ミュージアムHappy Days僅需7分鐘步程，富士地震館、河口湖富士山全景纜車及河口湖天上山公園亦在10分鐘車程內，出行觀光都非常方便！酒店客房採用日本和室設計，備有日式被褥，客房內除了設有浴缸，更有私人風呂，廁所乾濕分離，房間空間感大，可以看著富士山的美景泡澡，非常寫意！酒店亦有提供戶外風呂及私人溫泉任君選擇，更有提供一泊二食專案！酒店停車場很大，適合自駕的旅客。

富士之宿大橋酒店（Fuji no Yado Ohashi Hotel）
房價：人均HK$383起（日式間）
地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町Kodate 1168
交通：河口湖站出發約25分鐘車程
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河口湖溫泉酒店推介【9】富士高級度假村（Fuji Premium Resort）

富士高級度假村（Fuji Premium Resort）位於富士山腳下，在酒店可以飽覽富士山景色，前往船津胎內樹型及富士SUBARU樂園亦在15分鐘車程內可以抵達，地理位置優越，交通亦方便。

酒店客房極具特色，標準2人客房及4人客房均設有客廳區域，可以與親朋好友聚在一起放鬆聊天，客房空間亦相當寬敞，景觀開揚、明亮舒適，且提供圓形景觀大浴缸，可以一邊泡澡一邊欣賞園林景色！酒店有不同娛樂設施，提供桑拿、溫泉、公共浴池等，房價亦包含免費早餐。酒店有提供免費接駁車，要留意酒店是動物友好酒店，如果喜歡狗狗就十分推薦。

富士高級度假村（Fuji Premium Resort）
房價：人均HK$582起（標準雙床房；包早餐）
地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町7139-1
交通：河口湖站乘坐免費接駁車
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河口湖溫泉酒店推介【10】花水庭Ohya酒店（Kasuitei - Ohya）

花水庭Ohya酒店（Kasuitei - Ohya）位於着名的河口湖湖畔，在酒店就可以欣賞到富士山絕美的全景風光，前往八王子神社僅需2分鐘步程，河口湖富士山全景纜車步行5分鐘可達，加上前往河口湖站亦僅需5分鐘車程，酒店位置超方便！

酒店以華麗日式風格打造，客房分為西式房型及日式房型，日式房型設計有年代感，需要自行鋪設床墊，西式房型則融合了日本傳統文化元素，整體非常舒適、空間寬敞。酒店設有温泉及露天浴池，搭配優美湖景，可以愜意享受泡湯的樂趣！酒店也有提供一泊二食，晚餐是懷石料理，份量比較多。

花水庭Ohya酒店（Kasuitei - Ohya）
房價：人均HK$868起（無景西式雙床房；包早餐）
地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町4025
交通：河口湖站轉乘接駁車
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河口湖溫泉酒店推介【11】山岸旅館（Yamagishi Ryokan）

山岸旅館（Yamagishi Ryokan）是老牌溫泉旅館，距離河口湖僅1分鐘步程，前往河口湖老街則只需約3分鐘步程，酒店對面便是河口湖新倉堀抜史跡館，旁邊更有便利商店及伴手禮商店，地理位置方便。酒店客房兼具純正日式風情和摩登氛圍，分為起居室及浴室兩大區域，需要自行鋪床。酒店亦有提供露天風呂及室內溫泉，可以俯瞰著河口湖的景色泡澡，非常寫意！

山岸旅館（Yamagishi Ryokan）
房價：人均HK$301起（入住時分配的客房）
地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町4030-1
交通：河口湖站步行8分鐘
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河口湖溫泉酒店推介【12】MYSTAYS富士山展望温泉酒店（HOTEL MYSTAYS Fuji Onsen Resort）

MYSTAYS富士山展望温泉酒店（HOTEL MYSTAYS Fuji Onsen Resort）酒店明亮舒適，客房可以看到園景、富士急樂園或富士山景色，頂層更配備了天然温泉觀景大浴場及露天浴池，隨時可以看著富士山浸泡溫泉！酒店生活機能良好，房間隔音也不錯，附近有便利店／超市／餐廳。

想觀光的話亦可前往附近的富士五湖、御殿場及箱根區域、勝沼及甲府等山梨區景點，性價比頗高！此外，富士急樂園距離酒店亦僅15分鐘步程，可以暢玩火影忍者×博人富士木葉隱村、麗莎與卡斯柏小鎮等遊樂設施！

MYSTAYS富士山展望温泉酒店（HOTEL MYSTAYS Fuji Onsen Resort）
房價：人均HK$532起（標準雙人房）
地址：日本山梨縣富士吉田市,Arakura 2654
交通：富士急高原樂園站步行5分鐘、河口湖站步行約16分鐘
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河口湖溫泉酒店推介【13】富士湖酒店（Fuji Lake Hotel）

富士湖酒店（Fuji Lake Hotel）裝潢舒適簡約，客房採用日本和室風格，房內的私人溫泉更對正富士山景，可以看到完整且美麗的山景或湖景，夏季時更可在室外泳池暢泳！酒店的地理位置亦相當不錯，富士急樂園、富士御室淺間神社等人氣景點僅5至10分鐘車程，步行9分鐘便可以乘坐天上山公園纜車，相當方便！如果想行下山欣賞沿途景色，步行到河口湖天上山公園亦是不錯的選擇！酒店也有提供自助早餐和晚餐，食物水準也十分高，晚餐有即煮和牛、天婦羅、刺身壽司等。

富士湖酒店（Fuji Lake Hotel）
房價：人均HK$684起（湖景雙床房（室外施工中））
地址：日本山梨縣南都留郡富士河口湖町Funatsu 1
交通：河口湖站乘坐酒店免費接駁車或步行12分鐘
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河口湖溫泉酒店推介【14】湯煙富士之宿 大池飯店（Mt. Fuji View Onsen Ooike Hotel）

湯煙富士之宿 大池飯店（Mt. Fuji View Onsen Ooike Hotel）酒店設計簡約優雅，客房分為日式和西式兩種風格，均採用深色設計，房間窗戶非常大，採光度十足之餘更可以看到富士山！酒店有多種大眾浴場可供選擇，部分客房則提供私人浴池。酒店位置亦尚算方便，3分鐘步程便可抵達山梨寶石博物館，距離大池公園及河口湖北原博物館亦僅6分鐘步程！

湯煙富士之宿 大池飯店（Mt. Fuji View Onsen Ooike Hotel）
房價：人均HK$539起（主樓小型房（無景））
地址：山梨県南都留郡富士河口湖町船津6713-103
交通：從河口湖站出發有免費接送服務
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河口湖溫泉酒店推介【15】湖樂御宿富士吟景（Fuji Ginkei）

湖樂御宿富士吟景（Fuji Ginkei）設計雖然簡約，但亦富有日本特色，客房部分地板採用榻榻米，並採用深色木紋風格設計，窗外更可以看到富士山景色，非常療癒！酒店亦有提供露天風呂，富士山景色一覽無遺，搭配精緻的早餐和晚餐，絕對是最高享受！此外，河口湖美術館、河口湖木ノ花美術館、河口湖 音楽と森の美術館等，全部均在車程6分鐘內便可抵達，酒店距離河口湖站亦僅6分鐘步程，出入非常方便！

湖樂御宿富士吟景（Fuji Ginkei）
房價：人均HK$1080起（別亭凜日式房；包早餐）
地址：日本山梨縣南都留郡富士河口湖町, Asakawa 132
交通：河口湖站步行6分鐘
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河口湖溫泉酒店推介【16】富士景觀酒店（Fuji View Hotel）

富士景觀酒店（Fuji View Hotel）客房有日式客房和西式客房可供選擇，日式客房則是採用日式床墊和榻榻米的設計，而且窗外可以看到庭園景色，日系感立刻倍增！酒店提供大眾風呂，可以一邊欣賞大自然景色，一邊浸溫泉。此外，從酒店步行8分鐘便可抵達咲耶愛之鐘或八王子神社，如果想來點不一樣的體驗，距離酒店4分鐘步程便是Fuji Marina，可以在碼頭租艇，邊爬艇邊欣賞河畔景色！

富士景觀酒店（Fuji View Hotel）
房價：人均HK$566起（園景休閑雙床房；包早餐）
地址：山梨県南都留郡富士河口湖町勝山511
交通：從河口湖車站乘坐接駁車
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河口湖溫泉酒店推介【17】富士河口湖度假村酒店（Fuji Kawaguchiko Resort Hotel）

富士河口湖度假村酒店（Fuji Kawaguchiko Resort Hotel）酒店有日式客房、和洋式房等五種房型選擇，客房有機會可以看到富士山！酒店亦設有露天浴場及屋內大浴場。享受露天溫泉的同時，更可以遠眺富士山！此外，從酒店出發，前往富士山全景索道僅需6分鐘車程，乘坐纜車可以到達兔子神社、天上之鐘、全景走廊、滴滴山絕景鞦韆等景點，更近距離欣賞富士山美景！

富士河口湖度假村酒店（Fuji Kawaguchiko Resort Hotel）
房價：人均HK$293起（日式風情房 - 可住3人）
地址：富士河口湖Funatsu 4902-2
交通：富士急行河口湖站步行約11分鐘
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河口湖溫泉酒店推介【18】登坂酒店（The Noborisaka Hotel）

登坂酒店（The Noborisaka Hotel）客房可以看到富士山的全貌，客房設計風格亦偏向溫馨簡單，旅客可以完全放鬆，享受美景與溫泉！酒店提供大眾溫泉池及私人風呂，同樣可以看到部分富士山美景。此外，酒店鄰近亦有超市、商場及多種餐飲美食可供選擇，步行10分鐘亦可以到達富士河口湖庭園，欣賞自然美景！

登坂酒店（The Noborisaka Hotel）
房價：人均HK$366起（經濟雙人房）
地址：山梨県南都留郡富士河口湖町船津6832
交通：從河口湖車站步行10分鐘
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河口湖溫泉酒店推介【19】富士急樂園度假酒店和溫泉（Highland Resort Hotel and Spa）

富士急樂園度假酒店和溫泉（Highland Resort Hotel and Spa）位於富士急樂園附近，客房設計非常溫馨舒適，窗戶更有機會可以看到富士山、摩天輪以及其他樂園景色！酒店內亦有提供溫泉，在樂園瘋玩一整天後，在酒店浸溫泉放鬆就最適合不過了！除了主題樂園外，酒店附近亦有富士山博物館、山梨縣立富士山世界遺產中心等景點，更有免費接駁巴士來往富士山站及河口湖站，前往其他景點一樣方便！

富士急樂園度假酒店和溫泉（Highland Resort Hotel and Spa）
房價：人均HK$649起（遊樂園景休閑雙床房；包早餐）
地址：山梨縣富士吉田市新西原5-6-1
交通：從富士山站或河口湖站轉乘免費接駁巴士
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河口湖溫泉酒店推介【20】河口湖班鄉間別墅酒店（Kawaguchiko Country Cottage Ban）

河口湖班鄉間別墅酒店（Kawaguchiko Country Cottage Ban） 主打豪華露營小屋，坐擁富士山絕佳美景。酒店設有超大的木製露台，可以看到超靚完整的富士山景，絕對是打卡之選！此外， 室內外的公共澡堂均可欣賞富士山和河口湖美景，是不錯選擇。雖然酒店距離河口湖僅需要10分鐘車程，前往河口湖火車站亦有16分鐘車程，但鄰近亦有久保田一竹美術館、河口湖楓葉迴廊等景點，即使不想開遠程車亦可以盡情觀光！

河口湖班鄉間別墅酒店（Kawaguchiko Country Cottage Ban）
房價：人均HK$593起（隨機房型）
地址：日本山梨縣富士河口湖, Kawaguchi 2092
交通：河口湖火車站開車約16分鐘
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河口湖溫泉酒店推介【21】AWAUMI 富士・河口湖渡假村（AWAUMI Fujikawaguchiko Resort）

AWAUMI 富士・河口湖渡假村（AWAUMI Fujikawaguchiko Resort）地理位置極佳，座落於富士山和河口湖之間，清晨及日落時也能清楚看到富士山在湖面上的倒三角影子「逆富士」！渡假村的客房套房別墅、Glamping的星空帳幕以及小木屋，最適合喜歡大自然、露營的旅客！此外，全部房型都設有天然溫泉及桑拿，私隱度極高，讓你可以隨時隨地放鬆享受！渡假村更提供戶外泳池、燒烤設施，一年四季都適合入住！

AWAUMI 富士・河口湖渡假村（AWAUMI Fujikawaguchiko Resort）
房價：人均HK$1968起（房艙間；私人溫泉）
地址：南都留郡富士河口湖町船津1216-1
交通：從JR新宿站乘坐中央線特急，在河口湖站下車轉乘的士約6分鐘
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