新冠肺炎・最新｜累計2250確診　隔離床緊絀　鯉魚門今收輕症患者

本港新型冠狀病毒肺炎第三波疫情嚴峻，截至昨日（23日）凌晨新增118宗確診，再創新高，當中111宗是本地個案，40多個源頭不明個案；本港累積個案有2250宗，包括2249宗確診及1宗疑似個案。再多一名病人死亡，累計15人亡；住院病人中33人危殆。 公立醫院的隔離病床需求急增，醫院管理局今日起（24日）將鯉魚門度假村用作接收輕症患者。

▼口罩令擴至室內公眾地方、公共交通總站▼

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【01:48】衞生防護中心更新確診患者到訪過的地方，名單再新增45間食肆，當中再有兩間稻香集團酒樓上榜，包括在荃灣千色匯的稻香．茶居、上水龍豐花園的稻香超級漁港。此外，旺角雅蘭中心稻香再多4人確診，當中2人屬慶回歸晚宴群組。

新冠肺炎｜增45間食肆有患者到訪 上水、荃灣稻香上榜（附名單）

【01:33】衞生防護中心更新確診者行蹤資料，有患者分別居於新蒲崗譽・港灣8座、油尖旺漾日居1座及屯門黃金海岸二期32座，另外亦新增4名患者居於紅磡海逸豪園，該屋苑至今累計有6人確診。

至於群組方面，旺角雅蘭中心稻香慶回歸群組新增2名確診患者，他們分別居於九龍城崇廉樓及油尖旺西貢街19號。而葵芳新都會廣場潮庭群組，則新增一名患者，居於葵青荔景紀律部隊宿舍三座。

新冠肺炎｜患者住所全覽 譽港灣上榜 海逸豪園累計6人染疫

【01:30】香港聖公會九龍城青少年綜合服務中心表示，中心於7月22日（星期三）下午接獲衛生防護中心通知本中心有職員確診新型冠狀病毒，據悉是懷疑透過親朋接觸感染。

由於中心按疫情需要，早於7月13日起已暫停開放，該名確診職員在此期間並沒有和任何服務使用者接觸。中心於7月22日全面關閉及暫停服務，並按衛生署指引進行徹底清潔及消毒。

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