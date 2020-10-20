新冠肺炎．最新｜確診OL太古港島東中心Neo Derm任職　全面消毒

本港新冠肺炎確診個案仍未歸零，衞生署今日（20日）公布新增5宗個案，至今累計錄得5,262宗。新增確診個案中，有4宗屬外地輸入，1宗為本地無源頭個案，事主是居於嘉亨灣一座的32歲女性，任職文職工作，於港島東中心上班。早前曾因病到愛蝶灣商場一名鍾姓私家醫生診所求醫，10月18日於油麻地臨時檢測中心檢測後確診，約6名家人及3名同事要隔離，約百名同層同事要檢測。無源頭個案「歸零」情況，僅維持3天便再次斷纜，暫另有少於10宗初步確診個案。 食物及衞生局局長陳肇始表示，會放寬婚禮人數至50人。另外，旅行社可以舉辦最多30人的本地旅行團。泳池的隊際賽，可以放寬至4人以上，全部周五（23日）起生效，有效期為一周。至於其他社交距離措施則繼續維持。

居於西灣河嘉亨灣的確診OL，在太古港島東中心Neo Derm僱職。（歐陽德浩攝）

【19:26】居於西灣河嘉亨灣的確診OL，在太古港島東中心任職。多名於港島東中心下班的僱員向記者透露，確診者位於大廈67樓工作，該層為醫學美容公司Neo Derｍ，有百名員工。

太古地產發言人確認，太古坊辦事處昨晚（19日）接獲港島東中心67樓租戶通知，指其有一名員工接受新型冠狀病毒檢測呈陽性。租戶指該名員工於辦公室最後工作日期為上周五（16日），有關租戶已安排於其辦公室進行全面清潔及消毒。

流感疫苗荒｜政府擬撥針予私醫 社協促監督只用於高危群組

【18:10】近日市面出現「流感疫苗荒」。社區組織協會幹事彭鴻昌直言，「個個都湧去打，咁診所一定唔會夠針。」他認為，接種疫苗應分優次，讓50歲以上人士、殘疾及智障、居院舍人士等首先被照顧。

港大感染及傳染病中心總監何栢良建議政府與私家醫生商討，將部分疫苗撥予私家診所。彭指，政府需確保私家醫生只將疫苗用在合資格市民身上，坦言「唔容易做到」。

新冠肺炎｜印度領館人員誤獲豁免檢疫 張竹君指已提醒謹慎處理

【16:55】政府今（20日）宣布周五（23日）起讓持牌旅行社舉辦本地遊旅行團，每團人數最多30人；參與婚禮人數增至最多50人。被問及放寬後的傳播風險，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，放寬措施視乎實際情況而定，若有參與者確診，則要視乎彼此之間接觸，再決定同行者需否檢疫。

此外，有印度領事館人員抵港獲准免檢疫後確診，衞生署昨認出錯。張竹君解釋，前線工作人員在查閱文件時，誤以為屬豁免人士，已提醒同事要謹慎處理。

本港新增5宗確診，其中4宗外地輸入，餘下1宗為無源頭本地感染個案。（麥凱茵攝）

【16:51】醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示︰

截至今早9時，在過去24小時醫管局系統呈報23宗個案，無病人離世。有14名病人康復出院。目前尚有127名確診病人留醫，當中有12人情況危殆，5人情況嚴重，110人情況穩定。負壓病床數目是1,098張，使用59.5%；負壓病房數目是614間，使用率68%。

新冠肺炎｜32歲女OL有病徵 私醫無安排檢測 反倡到臨時中心化驗

【16:41】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示︰

截至今日凌晨零時，過去24小時新增5宗確診，累計個案增至5,262宗。當中4宗屬輸入個案。至於本地感染個案則有1宗，屬無源頭個案。事主是居於嘉亨灣一座的32歲女性，任職文職工作，於港島東中心上班。10月16日有「發冷、發熱」病徵，曾到愛蝶灣商場一名鍾姓私家醫生診所求醫，當時醫生覺得不似感染新冠肺炎，但建議她若擔心可做檢測。事主10月18日於油麻地臨時檢測中心檢測後確診。事主與家人同住，病毒傳染期曾與家人食飯，共5至6名家人需檢疫，公司2至3名坐得較近同事亦需檢疫。至於公司同層約100名同事，則需做檢測。

旅遊氣泡｜邱騰華料初時每日一班機往新加坡 運作暢順可加航班

【15:16】就與新加坡商討推出旅遊氣泡，每日是否暫時一班航班，邱騰華指與航空公司亦要商討， 最初起碼每日一班, 但在5個條件下，計劃可調節，如暢順安全，可增加航班，以班次、乘客量作調整，但若不許可，可以縮減，如有需要亦可暫停。 他又說，自公布商議旅遊氣泡後，國際間政府表示有興趣。

新冠肺炎｜政府放寬本地遊上限30人 婚禮人數增至最多50人

【15:08】本港流感疫苗缺乏，陳肇始稱衞生署關注公私營市場供應，同否供應商溝通了解情況，確保會提供疫苗給私家醫生, 不少醫生都有參加疫苗接稱資助計劃，我們會繼續監察情況

政府昨與私家醫生業界商討，會合作加強疫苗接種，由政府撥給部份貨，但條件是醫生不可額外收費，其次疫苗要供應指定優先組別。

【15:03】台灣的疫情控制良好，為何香港不與其推行旅行氣泡，是否涉政治考慮，邱騰華回應表示，上周答過此問題，說「與哪裡地方建立，是建基雙方疫情情況和管控，目前與11個地區做緊工作。」

【14:57】被問及為何容許30人旅行團，但限聚令為何仍限4人，陳肇始稱在疫情下是不想有太多聚集，故此防控措施，及限聚下是有必要性。而有管理機構的情況是可控及可管理。

關於有傳去年建制要求撤換陳肇始的食衞局局長一職，陳說「我無補充」，又指過去食衞局及各政策局，同事包括不少義工，在過去大半年防疫抗疫工作，也是盡心盡力，付出好多，前線醫護人員為抗疫戰，盡最大努大。

【14:53】邱騰華表示，旅行社需要承擔風險，但風險不是絕對，而是管理情況，現時周末現在市民都有外出。

【14:47】有關本地旅行團人數為何可以放寬，對公共衞生風險，陳肇始表示，開辦本地遊並非無條件，旅行社需要符合規定。導遊須檢測，至於團友是否要檢測，陳肇始稱他們須注意個人衞生，全程戴口罩，量體溫。

至於酒店多人聚會，陳肇始指情況不理想，衞生署與酒店業開會，他們提到有一定規定, 而市民自律好重要。

【14:41】邱騰華：獲准舉辦本地團的持牌旅行社，必須在旅議會登記，並簽署本地旅遊承諾書，如同約章，訂立條件遵行，對遊客行程及交通安排確保得到保障。



辦綠色旅遊可以用政府和旅發局資助計劃，每旅客獲資助200元。



【14:33】食物及衞生局局長陳肇始及商務及經濟發展局局長邱騰華交代最新疫情措施。陳肇始表示，會放寬婚禮人數至50人。另外，旅行社可以舉辦最多30人的本地旅行團。

泳池的隊際賽，可以放寬至4人以上。社交距離措施由10月23日至29日大致維持。

▼旅行社早前試辦本地遊情況▼

【12:33】消息指，政府會放寬部分社交距離措施，其中本地旅行團獲豁免４人限聚令限制，容許每團最多30人，惟團員全程須戴口罩；而旅遊期間，乘坐的交通工具，乘坐人數限不得多於載客量的50%。另外，不涉餐飲的婚禮儀式，人數上限則會由20人放寬至50人。至於其他社交距離措施，則維持多一星期。

【11:37】消息指，本港今日新增大概5宗新冠肺炎確診個案。其中有患者在油尖旺臨時檢測中心檢測後確診，屬源頭不明個案。

▼各區臨時檢測中心 早前運作情況▼

+ 7 + 7 + 7

【10:35】特首林鄭月娥今早（20日）出席行政會議前見記者時指，暫時無條件大幅放寬限聚措施，但部分經濟活動如婚宴儀式、本地遊，或可放寬，相關政策局爭取下午公布。

邊境通關方面，政府早前已和新加坡原則上就航空旅遊氣泡達成協議，現時雙方都十分謹慎，會作更多防疫措施，大可放心。現時港府亦與內地商討，在什麼情況下可放寬14天強制檢疫安排，所有工作正在進行中。

至於強制檢測措施，林鄭稱進行強制檢測要有法律依據，有關工作進行中，形容要做得小心，因涉及人權，有人會指自己並無病徴，為何要強制接受病毒驗測。林鄭說，在進一步嚴控疫情下，有專家及社會意見指必須採取更嚴厲手段，如果發現某一群組或某一社區出現爆發，為控制社區感染要進行強制檢測。

強制檢測｜林哲玄：醫生呈交拒驗名單不算篤灰 如患肺結核要通報

【09:47】多個醫療團體昨日（19日）與食物及衞生局陳肇始會面，討論新型冠狀病毒肺炎強制檢測安排。有份參與會議的醫護誠信同行主席林哲玄今日（20日）在電台節目表示，醫生對強制檢驗各有意見，但大致認同懷疑患者須檢測。林認為，醫生對政府通報拒絕檢測患者名單不算「篤灰」，正如肺結核要上報衞生署一樣。

強制檢測｜蔡堅：矯枉過正或破壞醫患互信 病人組織憂惹市民不滿

醫學會會長蔡堅今早（20日）則表示，按照專業操守要求，醫生一般不會隨便交出病人私隱，若實施後強制檢測要求醫生交出病人資料，屆時應跟隨專業指引還是法例要求，與當局磋商後仍未有定論，但他指強制做法或會破壞醫生與病人的互信。病人政策連線主席林志釉則認為，以現時民情來說，推行強制措施或會引來巿民不滿，若市民因此有擔心而不看醫生，問題或會更大。

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▼10月2日起重開處所及放寬措施▼

+ 9 + 9 + 9

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