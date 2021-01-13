新冠肺炎．最新｜昨初步確診逾30宗　廟街劏房疫區大爆疫

新冠肺炎第四波疫情如「過山車」，衞生署昨日（12日）公布新增確診個案達60宗，較前日（41宗）多一半，創本月單日新高；昨日初步確診回落至30多宗，持續反覆不停，特首林鄭月娥昨明言市民「今年農曆新年都要在比較平靜的環境中度過」。 除了中九龍幹線工程地盤、港九小輪及青衣救護站群組再添患者外，佐敦/油麻地廟街一帶約0.1平方公里範圍形成鬧市小疫區，區內新填地街20至26號一列唐樓爆疫，不少患者是劏房居民，連同鄰近的數幢舊樓，近期累計已逾30名居民染疫。

▼強制檢測大廈名單▼

任何在2020年12月30日至2021年1月12日期間曾身處下列指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於本月15日或之前接受檢測：

1. 佐敦新填地街20號

2. 佐敦新填地街22號

3. 佐敦新填地街24號

4. 佐敦新填地街26號

任何在2020年12月30日至2021年1月12日期間曾身處下列指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於本月12日至15日或之前接受檢測：

1. 觀塘清水灣道2號坪石邨金石樓

2. 觀塘清水灣道2號坪石邨黃石樓

3. 觀塘清水灣道2號坪石邨藍石樓

▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

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伊院醫護組「急救隊」拖篋穿梭病房 為危急新冠患者插喉續命

【08:00】新冠肺炎疫情襲港，造成逾9000人確診，在疫情高峰時，公立醫院有過百名患者情況危殆或嚴重，而第四波疫情期間，不少病人病情「懸崖式下滑」，一夜之間急轉直下，急需插喉續命。

伊利沙伯醫院麻醉科及手術室的醫護人員組成一支「急救隊」，每當有病人情況轉差時，迅即把急救物資放入「插喉篋」之中，拖著行李箱趕赴病房，為病人急救、插喉、做心肺復甦，竭力拯救生命。

每當收到召喚，都會盡力在5分鐘內準備好物資及抵達現場，「急救隊」成員之一、麻醉科副顧問醫生陳崇斌直言工作爭分奪秒，「好多時需要我哋嗰陣，都好突如其來，好難預計！」

解構伊院「急救隊」百寶袋 疫情下轉用新儀器與病人保持距離

【08:00】由伊利沙伯醫院麻醉科及手術室醫護人員組成的「中央急救隊」，24小時候命，一收到緊急召喚便會出動救人。他們每次「衝鋒陷陣」時，都會帶同一個非一般的行李箱，內裏暗藏乾坤，盛滿喉管、麻醉藥物、急救物資、防護裝備，是他們「百寶袋」。

由於新冠肺炎傳染力強，「急救隊」也轉用了一些新儀器，力求與病人保持距離，以免造成交叉感染，包括附有鏡頭的喉鏡、二氧化碳檢測儀。

新冠肺炎｜巴西布坦坦研究所：科興疫苗有效率僅超過五成

【02:30】巴西布坦坦研究所（Butantan Institute）1月12日表示，在國內一項後期臨床試驗中，中國科興生物（Sinovac）研發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗的「整體有效率」（general efficacy）只有50.4%。

確診大廈｜佐敦現「疫區」 新填地街爆到廟街、廣東道共18宗

【00:00】新冠肺炎疫情持續，衞生署昨日（12日）公布新增60宗個案，而佐敦新填地街20至26號雙號門牌唐樓，累計至少有21宗個案。衞生防護中心晚上更新大廈名單，新填地街附近有幢唐樓中招，距離上址只得2至3分鐘路程，包括廟街及廣東道，當中兩幢的確診者屬於中九龍幹線群組，涉6人；在這約0.1平方公里「疫區」，單日增共18宗。

列為強制檢測大廈的新元朗中心第三座，再揪出6名患者，當中三人感染源頭不明，近五日累計共有11名患者。

昨日總覽：新冠肺炎．1.12｜確診反彈至60宗創本月單日新高 新填地街爆疫新填地街20、22、24、26號唐樓須強制檢測 21人染疫涉多間劏房新填地街唐樓爆疫11人確診 存多個劏房 少數族裔未知要強制檢測新冠肺炎｜先達廣場人流減 租戶先行去檢測呈陰性不怕傳染新冠疫苗｜聶德權：考慮放寛已接種人士防疫限制 可進入部份處所

確診食肆｜增2餐廳 居青衣警宿舍確診青年曾到長沙灣大家樂

【00:00】本港新冠肺炎疫情持續，昨日（12日）新增60宗確診個案，衞生防護中心晚上公布確診者最新行蹤名單，新增2間餐廳有患者足跡。兩名沒有病徵的患者分別到過長沙灣廣場大家樂及元朗順發大廈東方（勝記）飯店，其中一名19歲患者居於青衣已婚警察宿舍。

新年或無頭炷香、拜車公 善信：不希望禁絕 香燭舖：望天打卦黃大仙祠牛年頭炷香或不辦 解籤師傅：天災人禍順其自然新冠肺炎｜花農斥食環署會面欠準備拒屋邨賣花 質疑只針對花市新冠肺炎｜曾祈殷：1月疫情料徘徊每日幾十宗 倡花市要分散舉行

▼社交距離措施 再延續至1月20日▼

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