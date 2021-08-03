新冠肺炎・最新｜變種病毒攻港　強制打疫苗勢谷起打針潮

變種病毒全球肆虐，衞生署昨日（2日）公布三宗市民外遊返港後確診，當中二人帶有變種病毒，三人均離港前已在港接種復必泰疫苗。



政府昨日公布全面谷計劃，要求政府僱員、醫管局員工、全港學校教職員、安老及殘疾院舍員工接種疫苗，否則9月起須定期自費檢測。政策一出，即日多達4.8萬人預約打疫苗，創近半年單日新高。



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