新冠肺炎・最新｜今日增2宗輸入個案　本港「清零」28日

本港疫情持續平穩，衞生防護中心公布，截至今日（13日）凌晨新增2宗輸入個案，患者分別來自菲律賓及卡塔爾，而本港已連續第28日本地零確診，即連續兩個傳染期沒有本地感染個案。



外傭檢疫單位供不應求，政府本月20日將開放大嶼山竹篙灣檢疫中心800個單位供外傭檢疫，今日（14日）早上9時起接受預訂，每日費用480元，但每日名額只有50個，一次過開放30日的預訂，有外傭中介預計會瞬間爆滿。《香港01》今早實測預約網站使用情況，甫開放約30分鐘，全部30日的預訂名額已滿。



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【14:20】衞生防護中心公布，截至今日（13日）凌晨新增2宗輸入個案，患者分別來自菲律賓及卡塔爾，而本港已連續第28日本地零確診，即連續兩個傳染期沒有本地感染個案。

兩名患者都已接種兩劑疫苗。

新冠疫苗｜浸大推遲強制打針措施至10月25日生效 師生訪客同受限

【12:31】香港浸會大學早前公布10月1日起所有進入校園校師生須接種兩針並滿14天，又或每兩周檢測一次，但該校最新公布指，由於部分師生反映在10月1日達到要求有困難，故將相關要求延至10月25日才生效。

回港易｜福建莆田爆疫 何栢良促類似情況應即熔斷：病毒唔會等你

【10:35】福建莆田近日新冠肺炎疫情嚴重，澳門政府上周五（10日）已宣布，收緊對該地區抵澳人士的檢疫要求。不過港府則在上周六（11日）傍晚6時許才更新名單，指該地區港人暫不能透過「回港易」來港免檢疫。



港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（14日）認為，「察覺（個案）之後通報香港中間或有小小滯後」，強調如遇相關情況應馬上「熔斷」回港易計劃，直言「病毒唔會等你」，如免檢疫單靠進行檢測有機會走漏個案。他又指，如追查到有參與計劃人士8月底至今有暴露風險，建議政府應作出跟進。

港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片／黃寶瑩攝）

竹篙灣外傭檢疫今起預約 實測半小時額滿 須待勞工處確認訂房

【10:09】港府在竹篙灣檢疫中心提供800個單位，供來港外傭檢疫。今日（14日）上午9時起接受預訂，《香港01》在9時嘗試登入，需要排隊逾5分鐘才能進內進行登記，至9時15分，網站可填選的強制檢疫開始日期已全屬灰色，即額滿；數分鐘後，短暫出現1個仍可選的日子，但至9時25分，整個網站已停止預約服務。



成功遞交申請者須留意，勞工處將會聯絡申請人，要求提供所需文件證明，在完成繳付10,080元費用，並獲勞工處發訂房確認通知書後，才完成預約程序。

強制檢測｜19間學校爆流感上榜 涉迦南幼稚園、真道書院小一

【00:19】開個踏入第三周，愈來愈多學校爆流感。食物及衞生局周一（13日）晚上公布強制檢測公告，有19間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，由於其病徵與新冠肺炎相似，為謹慎起見，有15間幼稚園及4間小學的小一班，被納入強制檢測公告，師生等須於最遲周三（15日）完成檢測，或最遲周五（17日）交回樣本瓶。上榜學校包括九龍塘迦南幼稚園(窩打老道)/迦南幼兒園(窩打老道) 、朗思國際幼稚園(馬鞍山)、浸會大學附屬學校王錦輝中小學(小學部)一年級及真道書院一年級等。

另因應早前一宗涉及L452R變異病毒株的輸入個案，兩個指明地方的人士需要再次進行檢測，包括梅窩的梅窩中心中國熊及梅窩銀輝大廈A座羅馬餐廳。

▼9月13日強制檢測公告詳情▼



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