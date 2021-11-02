新冠肺炎．最新｜初確診約5宗　政府擬強制進入B類食肆掃安心出行

本港昨日（1日）新增一宗輸入確診個案，一名上月23日從沙特阿拉伯抵港的56歲男子確診，累計增至12,348宗。另外，由昨日起，出入政府設施都要使用「安心出行」，包括衞生署診所及健康中心、康文署轄下18類場所，以及食環署管轄的街市等，有長者使用困難，不過也有人指「唔識用係假嘅」。



目前進入C及D類食肆必須掃安心出行，而B類食肆則仍容許「寫紙仔」。立法會議員田北辰透露，政府最快本月中公布B類食肆只限掃安心出行，不再接受寫紙仔，料屆時全港絕大部分食肆都受限制，到時進任目前屬B類的麥當勞、大家樂、大快活及美心快餐店都不掃瞄不能入。



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▼11.1食環署街市及熟食市場強制掃瞄安心出行首日▼



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入唔到去（體育館）都唔知點算好，唔好話沖涼，淨係解決（如廁）都好麻煩。 無家者阿昌

安心出行．直擊｜無智能電話露宿者准填紙代掃碼 入體館受阻難堪

【00:02】周一（11月1日）起進入政府場所、公共街市等必須先掃「安心出行」二維碼，基層團體擔心沒智能電話的無家者受影響，但政府稱有彈性安排。在措施推行首日，《香港01》聯同社協組織幹事吳衞東，與兩位無家者阿昌及阿英到4處他們經常到訪的政府地方直擊實測，發現多處大致「寬鬆」對待無機一族，可以「填紙仔」代掃碼。

只是，他們欲進入體育館時一度因無法掃碼被阻，直言感到難堪：「唔好話沖涼，淨係『解決』都好麻煩。」社協期望，不同部門職員可從善如流，彈性處理。

強制檢測｜紅十字會甘迺迪中心等10校爆流感 師生訪客須檢測

【00:01】食物及衞生局昨晚（1日）公布強制檢測公告，有9間幼稚園因爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，任何人士在10月19日至11月1日，曾於涉事學校逗留逾兩小時，均須於本周三（3日）或之前接受強檢，若已完成疫苗接種可獲豁免。

沙田東華三院蔡榮星小學四年級爆上呼吸道感染，學生及教師同樣須於本周三或之前接受強檢。

▼11.1進入醫院掃瞄安心出行首日▼



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▼食肆ABCD分類防疫安排▼



昨日總覽：新冠肺炎．11.1｜5人用假安心出行被捕 政府大削入境豁免檢疫

安心出行｜田北辰消息：B類食肆客將須掃碼 最快月中公布

安心出行｜何栢良：料超市商場強制使用 否則內地通關「唔收貨」

5人入境事務大樓用假安心出行被捕 包括入境處及審計署職員

安心出行︱5人涉用假App被捕 李家超：公務員以身試法更不能接受

安心出行｜入熟食市場過兩關 外賣姐不能迅速送餐 茶檔人流跌半

安心出行｜街市魚檔稱生意跌半：官字兩個口 凍肉店望客人早適應

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安心出行｜威院無逐個檢查 長者「填紙仔」花逾5分鐘才完成

安心出行｜九龍公園泳池大部份人主動舉機 泳客：話唔識用就假嘅

安心出行｜北河街市少量二維碼難掃 主人免煩轉場 貓咪改食罐頭

安心出行｜街市商販批措施騷擾 部份街市缺人手監管封鎖出口

安心出行｜體育館員工指無收通知智障人士可豁免 家長批指引不足

安心出行｜聶德權料大部份人使用無困難 彈性處理入街市抽查資料

安心出行｜港超聯等足球比賽全面執行 足總：睇波必須掃碼

安心出行｜鴨寮街店推三星紅米做長者「安心手機」：字體大操作簡

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旅發局美酒佳餚巡禮今揭幕 推Winecation最平630元有房住有酒飲

▼政府場所使用安心出行安排▼



▼強制嘟安心出行前 威爾斯親王醫院準備情況▼



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▼食環署轄下公眾街市名單▼

