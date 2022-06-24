疫情．最新︱海事處處長袁小惠朋友染疫　列密切接觸者正檢疫

確診個案連續10日破千宗，並每日持續上升，今日（24日）新增1860宗確診個案，包括139宗輸入，無新增死亡個案。有4間院舍出現爆發，院友需要接受檢疫，其中富泰護理安老院疑爆BA.2.12.1 ，12人染疫。學校199宗呈報個案。



澳門新冠疫情肆虐，全澳昨日開展新一輪全民核酸檢測，澳門現時累計110名核酸陽性個案。特首賀一誠宣布，由昨午5時起，禁止所有市民到食肆堂食，餐廳僅可提供外賣服務，當局亦關閉所有娛樂設施，包括卡啦OK、戲院、酒吧、理髮店等。



昨日疫情總覽：

香港大學公共學院最新病毒即時有效繁殖率數據。（港大醫學院圖片）

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【17:30】海事處發言人今日（24日）表示，海事處處長袁小惠因其朋友的核酸檢測結果為陽性，經衞生署衞生防護中心評估後被列為密切接觸者，正按衞生防護中心指引進行檢疫。袁小惠有定期進行新冠病毒快速抗原檢測，今日亦曾進行新冠病毒快速抗原檢測，結果均為陰性。

【17:11】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，截至今日（24日）下午3時，本輪疫情陽性個案增至170例，較今早增21宗個案，包括106女64男，年齡介乎8個月至89歲。41人有症狀，列為確診個案；129人暫時無症狀，列為無症狀感染者。

【17:03】馬鞍山富寶花園第一座今日傍晚圍封強檢，政府目標是在明日（25日）上午約八時三十分完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【17:02】本港第五波疫情反彈，港府今日（24日）公布，沙田及元朗區合共六個屋邨及屋苑，污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區民政事務處將會陸續向受影響居民、清潔工及物業管理員，派發合共約19萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。

【17:00】對於記者多次追問高官染疫，如何評估政府內爆發群組風險，張竹君多次表示，「唔會就個別個案評估風險」，拒絕回應

【16:58】

-聖公會白約翰會督中學4C班有3宗個案，共29學生，此班級要停面授課一星期

-已停課的荃灣聖芳濟中學籃球隊學生已隔離，又多一宗，累計12個案

-已停課的南區聖士堤反書院宿舍52名學生檢疫，有一人確診，該層樓共有10個案

張竹君拒回應政府高官接連確診。右為何婉霞。(馬煒傑攝)

【16:53】BA.2.12.1個案：累積208宗，懷疑本地增21宗。

-一名49歲男士，住元朗新圍村居，在冠忠巴士返工，主要送檢疫旅客由機場去酒店，有定期檢測，6月21日確診陽性，接受隔離中，懷疑BA.2.12.1，因工作性質，會著全套保護衣物，都有機會中間穿或脫下保護衣時出事，或有些接觸，有機會被旅客感染

-海港酒家多7宗食客個案，以及3緊密接觸者確診，累計33食客加4緊密接觸者確診。33人涉及6至69歲，6月19-22日開始不適，20男ne113女，根據疫苗通行證紀錄，270多位人士當晚去過進野，要強檢，應該陸續做測試，昨日去食肆取19環境樣本，全部陰性

-一個懷疑BA.2.12.1同之前個案相關，寶田大廈檢疫中心確診

**10無源頭個案：

-4名家人懷疑感染BA.2.12.1，一人住屯門悅湖山莊10座，太太在檢疫中心確診陽性

-另外個案居住香港仔石排灣碧銀樓、富泰安老院、天水圍天喜街天麗苑、康怡花園P座、筲箕灣海豐中心1人及其3家人

【16:45】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日（24日）新增1860宗確診個案，包括139宗輸入，無新增死亡個案。昨日4宗院舍爆發報告：

-東華三院方王煥娣老院 6月18日有個案，當時檢疫一些人，當時在一樓，目前地下層有2個工作人員確診，累積兩日有9個案，都已撤離，陸續浮現個案

-耆康會何善恆夫人敬老院耆康院有2院友及1工作人員確診，在2樓，其他院友及工作人員檢疫

-松齡雅苑有2院友確診，同層要檢疫

-富泰護理安老院多了個案，之前檢疫部分人士，現要再增檢疫人士，總共有40、50人包括40多院友10多工作人員，累計8院友、4員工感染，其中一個案懷疑BA.2.12.1

▼6月24日 疫下本港再有日本旅行團出發▼



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【11:36】日本有限度開關，再有港人相隔兩年後可跟團「回鄉」，今日（24日）再有旅行團出發往日本東京。縱橫遊15名團友早上乘搭香港快運的航班飛往東京。有團友稱，睽違兩年多後終可再次出國感興奮，已帶備近100萬日元加信用卡，預備「大出血」，要預備好「買爆喼」，將手信郵寄回港。惟不少團友抱怨，申請簽證需時一周，過程亦繁複，險些趕不及上機，而回港檢疫酒店選擇少，令一家三口要「分房瞓」，成為今趟旅程最大遺憾。

【11:31】特首辦主任、候任政務司司長陳國基、與政制及內地事務局局長曾國衞確診。港區人大代表葉國謙今早（24日）在電台節目指，事件可能影響中央領導人訪港，若領導人決定不來港，中央仍會派出其他代表監誓。他稱，中央十分重視香港回歸25周年，相信國家主席習近平仍會就「一國兩制」實施發表重要講話，但或有機會改為網上發表。

【11:02】港大團隊研究發現，本港11歲或以下兒童感染新冠變異病毒株Omicron BA.2後，死亡、須接受深切治療及出現神經系統併發症比例，較感染流感及副流感病毒高。港大兒童及青少年科臨床名譽副教授關日華今日（24日）在港台《千禧年代》表示，Omicron BA.2在兒童身上能夠引起更多針對神經系統的併發症，不只影響呼吸道，更會攻擊神經中樞系統，呼籲家長盡快帶子女接種疫苗。

【10:31】指定檢疫酒店「一房難求」，近期疑出現炒風，亦有訪港旅客持虛假檢疫酒店入住證明抵港。有業界表示，如發現旅客持有虛假預訂文件，會報警處理，但會盡量安排入住酒店少量備用房間。

▼6月22日 疫下本港首個日本旅行團出發▼



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【09:57】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，截至今日（24）早上8時 ，核酸陽性個案增至149宗，比昨日增加39宗。通過流行病學調查，當局共跟進 5,308人，其中密切接觸者 717人，非核心密切接觸者（即共同軌跡人士）3,283人，次密切接觸者 285人，一般接觸者 285 人，陪同人員589人，流行病學調查工作仍在進行中。

【09:24】七一慶回歸及政府換屆前夕，候任政務司長、現特首辦主任陳國基及留任的政制及內地事務局長曾國衞分別確診新冠肺炎，正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今日（24日）表示，倘染疫官員病毒量不高及已接種疫苗，有機會在七一前轉為陰性。

【07:32】筲箕灣耀東邨耀貴樓今早完成圍封強檢，共有約530人接受了檢測，當中共發現四宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

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▼第二期$5000消費券Q&A▼



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▼6月23日 消費券第二期接受轉會申請▼



▼6月21日 筲箕灣爆BA.2.12.1疫情▼



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▼澳門經濟及科技發展局及消費者委員會巡查零售點確保民生必需品供應穩定▼



▼６月19日 澳門特首賀一誠應對疫情▼



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▼６月18日 警方深夜中環蘭桂坊巡查酒吧▼

