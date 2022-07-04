疫情．最新｜本港BA.4或BA.5感染升　澳門錄68宗確診　再全民檢測

撰文：王潔恩 陳淑霞 黃偉倫 歐陽德浩 勞敏儀 黃金棋 孔繁栩 黃煦緻 陳栢麟 何瑞芬
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新冠肺炎疫情仍然未止，本港昨日（3日）增加1,828宗確診個案，當中1,681宗本地個案，另有147宗輸入個案，數字近五日首回落至2,000宗以下。不過衞生署指出，由於颱風暹芭襲港期間關閉檢測站及暫停強制檢測，期間的個案未來數日會逐漸浮現，而本港變種病毒Omicron分支BA.4或BA.5個案明顯增多，源頭不明個案比BA.2.12.1更多。

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，昨日（3日）的24小時內新增68宗核酸陽性個案，自6月18日起累計共錄得852宗。全澳居民今起6日內要進行3次核酸檢測。

昨日疫情總覽：

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香港大學公共學院最新本地個案即時有效繁殖率倒升至1.52，仍然持上升趨勢，未來個案仍會增加。（港大醫學院圖片）

【10:10】澳門疫情持續升温，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，昨日（3日）的24小時內新增68宗核酸陽性個案，自6月18日起累計共錄得852宗；新增個案中47宗是社區發現，21宗是在管控中發現。

截至今日（3日）早上8時止，通過流行病學調查共跟進11,915人，其中密切接觸者為2,021人。

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