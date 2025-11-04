福田親子酒店10間推介｜兒童免費住／波波池／遊樂場／主題套房

福田親子酒店｜深圳有不少兒童遊戲場、動物園，最適合爸媽帶孩子去放電。周末帶孩子北上成為了不少港爸港媽的周末活動，加上深圳酒店住宿便宜，很多家庭都會順道過夜。這次《香港01》便會跟大家介紹位於深圳福田的酒店，當中不少都有家庭房，甚至是專為兒童而設的親子套房。



福田親子酒店推介【1】深圳柏悦酒店（Park Hyatt Shenzhen）

深圳柏悦酒店於2019年開業，提供195間客房，位於福田中央商務區的中心，酒店旁邊就是購物中心，吃喝玩樂都非常方便。酒店位於36至44層，酒店客房可以看到城市景觀、部份更能遠眺深圳灣，大堂和咖啡廳就在33樓，可以一邊用餐一邊俯瞰深圳繁榮商圈。酒店基本設施齊全，恆溫游泳池、健身室、SPA都一應俱全，另外有2間餐廳提供中式及西式菜式，深圳柏悦酒店更被Trip.com評定為深圳美食酒店第1名！

深圳柏悦酒店（Park Hyatt Shenzhen）

房價：人均HK$897（柏悦大床間；12歲以下小童不需額外床位可免費入住。）

地址：深圳福田區益田路5023號

交通：深圳地鐵購物公園站出站步行5分鐘

深圳柏悦酒店預訂優惠

近距離睇獅虎獸🦁即搶深圳野生動物園門票

福田親子酒店推介【2】深圳四季酒店（Four Seasons Hotel Shenzhen）

深圳四季酒店（Four Seasons Hotel Shenzhen）位於福田商務中心，距離福田口岸僅10分鐘車程，鄰近更有3家大型購物中心，吃喝玩樂都十分方便！酒店擁有266間客房及套房，配備景觀浴缸、音響、咖啡機等設施。酒店亦配備24小時健身房、室內及戶外泳池、桑拿、按摩浴缸和蒸汽室等設施，以及4間特色餐廳及酒廊。

深圳四季酒店（Four Seasons Hotel Shenzhen）

房價：人均HK$710起（豪華大床房；17歲以下小童不需額外床位可免費入住。）

地址：深圳福田區福華三路138號

交通：購物公園站步行7分鐘

深圳四季酒店搶先預訂優惠

福田親子酒店推介【3】深圳文華東方酒店（Mandarin Oriental, Shenzhen）

深圳文華東方酒店於2022年開幕，位於福田區深業上城大樓高層，供應178間客房及套房，房間面積寬敞，部分更設有落地大玻璃，坐擁開揚的深圳灣及周邊城市繁榮景色。此外，酒店共設有8間餐廳及酒吧，還有一個位處高層的水療中心，以及室內游泳池、健身室等，極盡奢華便利。特設親子天際房，兒童床就在窗邊，可以看到福田區美景！至於兒童用品除了提供兒童拖鞋、浴袍、牙刷、玩具，還有兒童桌上電腦遊戲／拼圖、兒童書籍或影音產品。

+ 3

深圳文華東方酒店

房價：人均HKD$1272起（豪華大床房「遠眺城市天際線」；17歲以下小童不需額外床位可免費入住。）

地址：深圳市福田區皇崗路5001號深業上城A座

交通：冬瓜嶺地鐵站步行約12分鐘

深圳文華東方酒店訂房優惠

福田親子酒店推介【4】薈語酒店（深圳福田口岸會展中心店）（Eeril hotel （Shenzhen Futian Convention and Exhibition Center Branch））

深圳福田薈語酒店於2022年開業，總面積超過10,000平方米，共提供156間客房。位於福田星河COCO Park旁邊，距離地鐵石厦站E出口步行約5分鐘即可到達，地理位置相當不錯！酒店環境清靜，地下大堂採用落地玻璃，配上四周的青綠植物，彷如置身隱世綠洲！於Trip.com獲得4.8/5的評分，酒店的環境和職員的細心服務是不少網民的加分位，而且讚賞酒店的光線充足，惟酒店的中餐菜單比較單調，建議可選擇外出用餐。

薈語酒店（深圳福田口岸會展中心店）

房價：人均HKD$260起（大床房）

地址：深圳福田區福民路199號

交通：石厦地鐵站步行5分鐘

薈語酒店（深圳福田會展中心店）搶先預訂優惠

福田親子酒店推介【5】金茂深圳JW萬豪酒店（JW Marriott Shenzhen）

酒店地理位置佳且交通方便，它位於福田商業區中心地段，臨近福田口岸、深圳會展中心和主要旅遊景點步行約200米即可到達深圳四線交匯的車公廟地鐵站（J1出口），交通便利，為商務和休閑客人的優選下榻之所。酒店房間雅緻明亮，更設有獨特的經典行政客房房型，內含多功能的客房延伸空間，特設禪茶、親子、瑜伽等主題。酒店於Trip.com網站中獲得4.8/5的評分，有住客讚賞酒店的設備齊全，床品舒適柔軟，職員態度及其服務品質也相當優秀，而且其地理位置優越，有機會會再次選擇入住。

金茂深圳JW萬豪酒店（JW Marriott Shenzhen）

房價：人均HKD$436起（豪華雙床房；17歲以下小童不需額外床位可免費入住。）

地址：深圳福田區深南大道6005號

交通：車公廟地鐵站（J1出口）步行3分鐘

金茂深圳JW萬豪酒店訂房優惠

福田親子酒店推介【6】深圳憬居酒店（Jingju Hotel Shenzhen）

深圳憬居酒店距離地鐵站僅1分鐘步行距離，交通非常方便！酒店在2023年開業，擁有194間客房，當中有9間親子主題房，包括尋寶地圖、愛的羽巢、夢遊仙境、糖果盒子等等，每款房間的設計都選用色彩繽紛的糖果色，配備兒童玩具、用品及設施，當中最受小孩歡迎的就是滑梯！6歲或以下小童可免費加嬰兒床，至於身高1.2米以下小童可享免費早餐。

深圳憬居酒店（Jingju Hotel Shenzhen）

房價：人均HK$232（高級雙床房；17歲以下小童不需額外床位可免費入住。）

地址：深圳福田區蓮花街道景華社區景田路78號婦兒大廈28樓

交通：深圳地鐵景田站步行約1分鐘

深圳憬居酒店訂房優惠

福田親子酒店推介【7】深圳福田口岸希爾頓歡朋酒店（ Hampton by Hilton Shenzhen Futian Port）

酒店位於深圳市福田口岸，酒店於2023年開業，地理位置優越，位於福田口岸附近，而且距離4號線及10號線地鐵站只有幾分鐘步程，交通十分便利。周邊亦有多個大型購物中心。酒店提供142客房，分為4種房型，分別為客房大床、雙床、親子房、套房。每位客人亦提供早餐服務。房內採用聲控操作功能，另外亦有機器人將外賣送到客房門口。

深圳福田口岸希爾頓歡朋酒店（ Hampton by Hilton Shenzhen Futian Port）

房價：人均HK$317起（舒適大床房；包早餐；6歲或以下小童加床免費）

地址：深圳福田區裕亨路38號

交通：福田口岸步行5分鐘

深圳福田口岸希爾頓歡朋酒店訂房優惠

福田親子酒店推介【8】深圳好日子皇冠假日酒店（Crowne Plaza Shenzhen Futian）

深圳好日子皇冠假日酒店座落於深圳商業區福田市中心，鄰近會展中心和購物公園，房間擁有繁華的城市景觀同時享受閒靜；酒店更有有氧運動普拉達健身中心或戶外恒温泳池，在平安夜及聖誕節期間，自助晚餐更有抽獎活動，充滿聖誕氣氛！現時Klook更有獨家68折優惠，包住宿、早餐及自助晚餐！

深圳好日子皇冠假日酒店（Crowne Plaza Shenzhen Futian）

房價：人均HK$436（高級雙床房；17歲以下小童不需額外床位可免費入住。）

地址：深圳福田區福華一路28號

交通：由香港西九龍高鐵站乘搭高鐵最快18分鐘到深圳北站／直通巴士或地鐵到羅湖口岸，打車僅約車程15分鐘

深圳好日子皇冠假日酒店搶先預訂優惠

福田親子酒店推介【9】深圳會展中心聯合廣場秋果S酒店（Shenzhen Convention and Exhibition Center Union Plaza Qiuguo S Hotel）

深圳會展中心聯合廣場秋果S酒店（Shenzhen Convention and Exhibition Center Union Plaza Qiuguo S Hotel）位於福田區金融中心，鄰近福田口岸，搭乘地鐵僅需18分鐘便可抵達酒店。酒店附近亦有購物商場及食肆等配套，生活機能性極佳！酒店提供138間客房，提供不同主題的精品客房，部分客房提供投影儀及3D電視，可以躺在床上看電影！

深圳會展中心聯合廣場秋果S酒店（Shenzhen Convention and Exhibition Center Union Plaza Qiuguo S Hotel）

房價：人均HK$193起（麗致大床房；17歲以下小童不需額外床位可免費入住。）

地址：深圳市福田區濱河大道5022號聯合廣場B座

交通：崗夏站步行8分鐘

深圳會展中心聯合廣場秋果S酒店搶先預訂優惠

