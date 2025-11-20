羅湖親子酒店10間推介｜兒童免費住+自助早餐／遊樂場／主題套房

羅湖親子酒店｜港爸港媽周末帶著孩子北上，羅湖口岸附近也有不少親子好去處，例如東門町歡樂城室內游樂場、火車博物館、翠湖文體公園等等。如果行程太密，不想趕著回港，亦不妨預約酒店過一晚夜。羅湖有不少親子友善的酒店，部份更設有兒童游泳場、游泳池，今次《香港01》就精選了10間羅湖親子酒店給大家，立即往下看吧！



羅湖親子酒店推介【1】誠服務公寓（深圳羅湖口岸萬象城店）（Cresher Serviced Apartment）

愷誠服務公寓（深圳羅湖口岸萬象城店）（Cresher Serviced Apartment）距離羅湖口岸僅5分鐘車程，附近有多家商場及餐廳，最快步行1分鐘便可抵達地鐵站，地理位置極佳！酒店採用全Loft套房式一房至三房公寓，兩層高的玻璃窗可以無死角欣賞城市景色！公寓的下層為廚房及客飯廳，房間則分布在樓上，一卧套房亦有親子主題，與兩卧及三臥套房一樣均配備浴缸！房價更包含使用健身室、免費公共停車場及免費早餐，價錢絕對超值！

愷誠服務公寓（深圳羅湖口岸萬象城店）（Cresher Serviced Apartment）

房價：人均HKD$343起（複式一卧豪華套房；包早餐）

地址：深圳羅湖區桂園街道濱河東路1011號深城投中心一樓東側

交通：鹿丹村站步行1分鐘

親子政策：提供兒童拖鞋、浴袍、牙刷、玩具。0至17歲小童不需額外床位，可免費入住。

羅湖親子酒店推介【2】深圳羅湖萬象城亞朵酒店（Atour Hotel Shenzhen Luohu Vientiane City）

深圳羅湖萬象城亞朵酒店（Atour Hotel Shenzhen Luohu Vientiane City）是以閲讀和攝影為主題的人文酒店，距離羅湖口岸約8分鐘車程，來往萬象城、東門老街及地王觀光·深港之窗均在10分鐘步程內可抵達，觀光購物都方便！酒店提供客房、套房及親子房型，設計簡約舒適，設有各規格電源插座、化妝鏡、洗漱用品、用餐桌等，部分房型亦附設浴缸及兒童設施，非常貼心！

深圳羅湖萬象城亞朵酒店（Atour Hotel Shenzhen Luohu Vientiane City）

房價：人均HKD$256起（高級雙床房）

地址：深圳羅湖區和平路深鐵大廈

交通：國貿站步行5分鐘

親子政策：提供兒童拖鞋、牙刷；0至17歲小童不需額外床位可免費入住；身高1.2米以下小童免費自助早餐。

羅湖親子酒店推介【3】深圳INNOGO楹諾酒店（INNOGO HOTEL）

深圳INNOGO楹諾酒店（INNOGO HOTEL）坐落在羅湖口岸附近，位於東門步行街、華潤萬象城、金光華等商業圈內，從酒店出發步行4至6分鐘，就可到羅湖地鐵站或人民南站，地理位置優越。酒店明亮簡潔，客房空間感十足，而且設有休閒區、洗衣房等，並會提供免費飲品和美式咖啡，性價比極高！

深圳INNOGO楹諾酒店（INNOGO HOTEL）

房價：人均HKD$243起（都市高級大床房）

地址：深圳市羅湖區建設路1008號彙展閣1-5層

交通：羅湖地鐵站步行6分鐘

親子政策：提供兒童拖鞋、牙刷；0至17歲小童不需額外床位可免費入住；5歲或以下小童同行早餐免費。

羅湖親子酒店推介【4】深圳富苑皇冠假日套房酒店（Crowne Plaza Hotel & Suites Landmark Shenzhen）

深圳富苑皇冠假日套房酒店（Crowne Plaza Hotel & Suites Landmark Shenzhen）坐落於羅湖區的繁榮地帶，步行3分鐘便到東門步行街；5分鐘便到金光華購物中心，距離羅湖口岸更只需18分鐘地鐵車程，非常方便！酒店提供312客房及套房，設計帶有古典歐洲格調，融合了中式傢俱，別具特色。酒店亦有提供室內游泳池、免費停車場、小童俱樂部等設施及服務。

深圳富苑皇冠假日套房酒店（Crowne Plaza Hotel & Suites Landmark Shenzhen）

房價：人均HKD$302起（高級雙床房；包100元代金券）

地址：深圳市羅湖區南湖路3018號

交通：國貿站步行5分鐘

親子政策：1-3歲小童免費加嬰兒床；0至17歲小童不需額外床位可免費入住；身高1.1米以下小童同行自助早餐免費。

羅湖親子酒店推介【5】深圳香格里拉大酒店（Shangri-La Shenzhen）

深圳香格里拉大酒店（Shangri-La Shenzhen）位於深圳市羅湖區CBD，鄰近有購物商場、知名打卡地、景點等，而且10分鐘內可抵香港！酒店擁有522間客房及套房，配備浴缸、書桌、特長睡床等設備，亦提供相連房。酒店另設6間特色餐廳、戶外泳池、桑拿、健身室、兒童遊樂場等設施。

深圳香格里拉大酒店（Shangri-La Shenzhen）

房價：人均HK$325起（高級大床房）

地址：深圳羅湖區建設路1002號

交通：羅湖站步行3分鐘

親子政策：免費兒童遊樂場、俱樂部、游泳池，兒童餐、拖鞋、浴袍、牙刷、玩具、書籍或影音產品；托兒服務；0至11歲小童不需額外床位可免費入住；5歲或以下小童同行自助早餐免費。

羅湖親子酒店推介【6】深圳瑞吉酒店 (The St Regis Shenzhen)

深圳瑞吉酒店座落於京基100大廈的75至100樓，是目前深圳最高的酒店，坐擁絕美景色！酒店提供多種房型，由2人房到親子IP房都有，奢華感十足！全部客房均設有浴缸、各規格電源插座、智能房間控制系統等，特大雙人床更有2米闊！酒店設備亦非常完善，擁有室內無邊際泳池、水療中心、圖書館、空中酒吧等，酒店亦鄰近KK Mall、東門老街、大劇院地鐵站，來往羅湖口岸更只需3分鐘車程！

深圳瑞吉酒店

房價：人均HKD$609起（豪華城景大床房；包SPA代金券及自助晚餐五折券）

地址：深圳羅湖區深南東路5016號

交通：大劇院站步行1分鐘

親子政策：提供兒童設施，如兒童餐、拖鞋、浴袍、嬰兒車、兒童桌上電腦遊戲／拼圖、兒童書籍或影音產品；1歲或以下小童免費加嬰兒床；3歲或以下小童同行免費自助早餐。

羅湖親子酒店推介【7】】深圳羅湖筍崗亞朵X酒店（Atour X Hotel Shenzhen Dongmen Branch）

深圳羅湖筍崗亞朵X酒店（Atour X Hotel Shenzhen Dongmen Branch）在2023年開業，位於深圳羅湖區寶能商圈中心地段鄰近水貝珠寶國際交易中心、人民公園、HALO廣場、八卦嶺美食街等地方。酒店擁有184間客房及套房，採用智能房間控制系統，設有LCD電視、音響等，另有親子房型，配備兒童玩具及設施。酒店亦提供健身室、圖書館、餐廳、洗衣服務及免費停車場等設施。

深圳羅湖筍崗亞朵X酒店（Atour X Hotel Shenzhen Dongmen Branch）

房價：人均HK$167起（雅緻大床房）

地址：深圳羅湖區筍崗東路2127號華通大廈

交通：園嶺站步行9分鐘

親子政策：提供兒童設施，如拖鞋、牙刷、兒童書籍或影音產品；0至17歲小童不需額外床位可免費入住。小童入住必須提供身份證／户口本／出生證明。

羅湖親子酒店推介【8】蘭歐酒店（深圳東門羅湖口岸店）（Lan'ou Hotel （Shenzhen Dongmen Luohu Port））

蘭歐酒店（深圳東門羅湖口岸店）（Lan'ou Hotel （Shenzhen Dongmen Luohu Port））來往羅湖口岸車程僅7分鐘，距離最近的向西村地鐵站亦只需要步行1分鐘即可抵達，去玩去Shopping都超級方便！酒店附近亦有許多餐廳及足浴店，逛累了都可以到樓下放鬆！客房設計以灰白色為主調，採用智能語音控制，擁有各規格電源插座。豪華大床房更附設按摩浴缸，CP值超高！

蘭歐酒店（深圳東門羅湖口岸店）（Lan'ou Hotel （Shenzhen Dongmen Luohu Port））

房價：人均HKD$133起（蘭逸經典大床房（全屋智能語音控制））

地址：深圳市羅湖區東門南路1074號

交通：向西村站步行1分鐘

親子政策：如0至17歲小童不需額外床位可免費入住；身高1.2米以下小童同行自助早餐免費。小童入住必須提供身份證／户口本／出生證明。

羅湖親子酒店推介【9】深圳摩登克斯酒店（Modern Classic Hotel）

深圳摩登克斯酒店（Modern Classic Hotel）與奢侈品牌匯聚的萬象城購物中心僅一街之隔，步行5分鐘便可抵達大劇院地鐵站；5分鐘車程便到羅湖口岸，交通四通八達之餘，吃喝玩樂都一應俱全，而且商場更可退稅，購物低於香港定價！酒店方面，客房及套房設計富有藝術氣息，另有親子主題客房可以選擇。大部分房型配備可以望向景觀窗的浴缸，電源插座充足，採用智能房間控制系統。酒店亦配備健身室及免費停車場。

深圳摩登克斯酒店（Modern Classic Hotel）

房價：人均HKD$282起（時尚雙床房；包1份早餐）

地址：深圳市羅湖區寶安南路1036號

交通：大劇院站步行5分鐘

親子政策：提供兒童設施，如拖鞋、牙刷；托兒服務；0至17歲小童不需額外床位可免費入住；身高1.2米以下小童同行自助早餐免費。

羅湖親子酒店推介【10】深圳蛇口希爾頓南海酒店（Hilton Shenzhen Shekou Nanhai）

深圳蛇口希爾頓南海酒店除了可觀賞到深圳灣醉人美景，還可從酒店附近的蛇口郵輪中心直接前往香港、澳門和珠海。房間以舒適、素雅的白色設計，讓人十分放鬆。酒店設有健身房、游泳池和酒吧，游泳池更可眺望到海景，十分舒適。另外，部份客房更提供免費早餐，種類選擇也很多。酒店設有兒童專用的戶外兒童遊樂區，有滑梯、攀爬設施等等，也有兒童游泳池。

深圳蛇口希爾頓南海酒店（Hilton Shenzhen Shekou Nanhai）

房價：人均HKD$432起

地址：深圳南山區望海路1177號

交通：海上世界站步行約9分鐘

親子政策：提供兒童設施，如兒童遊樂場、游泳池；兒童用品，如兒童餐、拖鞋、浴袍、牙刷、玩具；0至16歲小童不需額外床位可免費入住；；身高1.2米以下小童同行自助早餐免費。

