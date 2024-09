星展香港革新工作環境及提升銀行體驗　展現Live more, Bank less

在後疫情時代,人們的工作與生活模式轉變,員工愈來愈重視辦公室的歸屬感,客戶對數碼化體驗亦有更高要求。星展香港透過打造全新的銀行環境,包括JoySpace辦公室及星展豐盛理財中心,滿足員工對開放式工作空間的需求,同時讓客戶在舒適的環境下享受無縫線上線下銀行體驗,實踐「Live more, Bank less」品牌理念。



要締造一個貼心的環境,有賴背後團隊對設計的深入思考,星展銀行(香港)企業房地產策略及管理部主管廖海慧(Connie)接受訪問時稱:「團隊每次進行設計時,皆以用家的需求為出發點,通過各種設施和佈局設計,與他們建立深厚的信任和連結。」

星展銀行(香港)企業房地產策略及管理部主管廖海慧表示,團隊通過各種設施和佈局設計,與員工及客戶建立深厚的信任和連結。(壁畫由Art Roof Top設計)

靈活工作環境 促進互動交流

因應混合工作模式興起,星展香港早年已讓員工靈活地調配總工時的40%進行遙距工作,並將原有的傳統辦公室逐步翻新成JoySpace辦公室,營造一個輕鬆愉快的工作環境。JoySpace沒有指定座位,提供多樣化的設施及工作環境,員工可按照個人喜好和工作需要選擇座位,靈活移動傢俱改變空間用途,舒適地與同事進行團隊交流。JoySpace另設有Social Hub與Wellness Space,鼓勵員工使用乒乓球、桌球、遊戲機、自動按摩椅等設施,在工作疲累時能夠進行充分休息。「我們希望為同事提供心理安全感,管理層會尊重休息中的同事,建立起公司與同事之間的信任,放心分享工作的建議與困難。」

JoySpace沒有指定座位,提供多樣化的設施及工作環境,員工可按照個人喜好和工作需要選擇座位。(藝術裝置由Art Roof Top設計)

員工可靈活移動傢俱改變空間用途,舒適地與同事進行團隊交流。(壁畫由Wong Ting Fung設計)

JoySpace設有桌球、乒乓球等休閒設施,鼓勵員工之間在工作以外有更多互動。

JoySpace設有自動按摩椅,讓員工在工作疲累時休息。

完善學習中心 樂於增值成長

良好的工作環境能提高員工的工作情緒和效率,改善銀行整體的服務質量。Connie表示:「JoySpace讓同事不只專注於個人工作,而是進行更多的團隊交流和合作,激發對工作的熱誠與成長。」團隊在規劃空間時,會逐一詢問同事的需求,以設計出最適合他們的辦公室方案。

當中,DBS Learning Centre是一個多功能的學習空間,以「Spark」和「Grow」命名,除了擁有先進的設備,更可因應各類型培訓、研討會和工作坊等活動而改變布局。員工抵達學習中心樓層,置身於暖色調的燈光和傢俱以及充滿綠意的環境中能感受到放鬆的氛圍,鼓勵他們在這裡接受新事物並不斷成長,實踐:Be the Best、Be the Change、Be the Difference。

團隊在規劃工作空間時,會逐一詢問同事的需求,以設計出最合適的辦公室方案。

DBS Learning Centre讓員工更能實踐:Be the Best、Be the Change、Be the Difference。

暖色調的燈光和傢俱以及充滿綠意的環境讓員工在DBS Learning Centre接受新事物並不斷成長。

DBS Learning Centre是一個多功能學習空間,可用於培訓、研討會和工作坊等活動。

員工在DBS Learning Centre裡愉快學習。

融入可持續發展 鼓勵共同建構

JoySpace融入可持續發展的考量,並邀請員工一同參與辦公室的改造。Connie指出:「我們設計時會思考如何回收和再利用不同的物料,例如座位放置的咖啡渣咕𠱸套,是同事參與工作坊時親手製作的。」辦公室各處盡見環保物料及藝術的完美融合,一幅印有星展銀行標語「Live more, Bank less」的壁畫是收集員工使用過的舊鍵盤製成、屏風也使用了分行員工的舊制服編織而成,當中不少作品是與本地藝術家合作創作,反映銀行對可持續發展及本地藝術的重視。

辦公室各處盡見環保物料及藝術的完美融合,一幅印有星展銀行標語「Live more, Bank less」的壁畫是利用員工使用過的舊鍵盤製成。(壁畫由Art Roof Top設計)

星展香港邀請員工共同參與JoySpace辦公室的改造,座位的咖啡渣咕𠱸套是由員工參與工作坊時親手製作的。

辦公室各處盡見環保物料及藝術的完美融合,座位屏風使用了分行員工的舊制服編織而成。(屏風由Art Roof Top設計)

辦公室各處盡見環保物料及藝術的完美融合,一幅印滿星展銀行標誌的壁畫是由廢棄膠樽改造。

不少作品是與本地藝術家合作創作。(壁畫由Angel Hui設計)

打造尊貴理財中心 優化銀行體驗

除了改造辦公室,星展香港亦致力提升客戶體驗,逐步將傳統銀行交易櫃檯服務轉型至客戶體驗中心,設計出位於中環皇后大道中的星展豐盛理財中心。Connie解釋:「理財中心設計需要與線上服務無縫銜接,確保客戶的預約信息能夠及時傳達,讓客戶到達分行後短時間內與客戶關係經理進行面談。」星展豐盛理財中心採用圓柱形設計,感覺舒適寬敞。會議室特別使用了可調控霧化玻璃,並配有無線充電設備和擺放手袋的位置,考慮了客戶的私隱需求,以細節體現對他們的關懷。「我們為了確保會議室設計符合需求,製作出1比1的模型進行測試,邀請員工和客戶試用並給予反饋。」

星展香港透過貼心的設計讓客戶留下深刻的印象,一踏進理財中心就感受到與別不同的顧客體驗。Connie分享團隊的信念:「我們會持續改進銀行的物業設計,讓客戶能將繁瑣的銀行事務交給星展,把寶貴的時間專注於業務拓展及所珍愛的人和事上。」

了解更多「燃亮信念,星展隨行」:https://bit.ly/4dvK9CN

星展香港致力提升客戶體驗,逐步將傳統銀行交易櫃檯服務轉型至客戶體驗中心。

星展豐盛理財中心採用圓柱形設計,感覺舒適寬敞。

星展豐盛理財中心的會議室採用可調控霧化玻璃,關顧重視私隱度的客人。