馬哥孛羅酒店—香港「閃耀聖誕」呈獻：聖誕浪漫晚宴之選！

踏入初秋,聖誕節的來臨無疑是大家最期待之事,然而「食咩好?」永遠是令人頭痛的問題,特別是浪漫的聖誕節更不能食得馬虎。馬哥孛羅酒店—香港特別呈獻「閃耀聖誕」2024聖誕餐飲禮遇,旗下六間餐廳推出聖誕限定套餐,讓大家以各國特色佳餚歡度節日。即日起至10月31日預訂12月24、25及31日的節慶餐飲並繳付全數,可享有八折早鳥優惠,11月30日前預訂並繳付全數,亦可享八五折優惠,即看內文了解更多套餐及優惠詳情!



首輪早鳥優惠即享八折!

今個聖誕節,馬哥孛羅酒店—香港為大家誕呈獻一系列節慶佳餚美饌,共度歡樂節日,除了2024年福布斯旅遊指南四星餐廳Cucina的精緻意式饗宴外,亦包括SAVVY亞洲燒烤美饌、Three on Canton、馬哥孛羅咖啡廳豐盛自助餐、大堂酒廊雅緻餐飲及Be on Canton聖誕特調,讓賓客可暢享豐腴美食,締造閃耀聖誕回憶。

此外,今年酒店設有早鳥優惠,凡預訂12月24、25及31日的節慶餐飲,並於10月31日前繳付全數,可享八折;11月30日前繳付全數,亦可享八五折優惠。即睇以下套餐詳情,揀選你的心水餐廳!

Cucina「意式聖誕饗宴」

節日菜單由意籍總廚Andrea精心設計,晚餐為六道菜聖誕意式晚宴,並以聖誕造型甜品「小雪人」作結。在除夕夜,更可品嚐「除夕意式盛宴」,同場加映駐場樂隊Vossa即席表演及無限暢飲套餐,盡情享受2024的最後一夜。

地址:九龍尖沙咀廣東道3號海港城馬哥孛羅香港酒店6樓

電話/WhatsApp:+852 2113 0808

SAVVY「繽紛節慶美食」

在SAVVY節慶自助晚餐當中,賓客能盡享鐵板鴨肝多士、聖誕火雞,各式惹人垂涎的冷盤及刺身,而甜品愛好者更不容錯過暖心朱古力下午茶,三層架滿載十一款由精選朱古力製成的鹹甜佳餚。

SAVVY:九龍尖沙咀廣東道23號海港城太子酒店3樓

電話/WhatsApp:+852 2113 6188

馬哥孛羅咖啡廳「聖誕豐饒滋味」

馬哥孛羅咖啡廳特設豐饒自助餐及環球美食,其中冬至會率先推出「冬至晚宴」,奉上燉湯、花膠扒鮑魚、乳豬和湯圓等多款傳統中式菜餚(早鳥優惠不適用);至於聖誕及除夕晚餐則設有上等牛肋扒、聖誕火雞及聖誕甜品如果子蛋糕和聖誕曲奇。

地址:九龍尖沙咀廣東道3號海港城馬哥孛羅香港酒店1樓

電話:+852 2113 3912

WhatsApp:+852 6135 9100

Three on Canton「冬日佳節盛宴」

Three on Canton節慶自助餐美食紛陳,奉上冰鎮海鮮、多款環球特色美食和一系列誘人節慶甜品,重點推介聖誕火雞和法式燴牛肉伴小洋蔥、蘑菇、煙肉!歡慶節日當然少不了精緻甜品,品味造型可愛的朱古力聖誕樹和朱古力柑橘慕斯聖誕樹幹蛋糕。

地址:九龍尖沙咀廣東道13號海港城港威酒店3樓

電話:+852 2113 7828

WhatsApp: +852 5217 6428

大堂酒廊「聖誕精緻餐飲」

大堂酒廊在佳節期間呈獻精緻餐點,節慶晚餐呈獻特色四道菜晚餐,亮點推介鵝肝拼牛柳伴薯蓉、烤櫛瓜、馬德拉酒蘑菇汁,以及傳統聖誕布丁。此外,大堂酒廊亦設有節慶繽紛下午茶,賓客更可與摯愛一同享用。

地址:九龍尖沙咀廣東道3號海港城馬哥孛羅香港酒店大堂

電話:+852 2113 3919

Be on Canton「節日歡聚」

Be on Canton露天雅座為賓客送上12聖誕驚喜,包括派對美酒、滋味小吃和節慶禮遇,同場設有聖誕特飲,包括香料熱紅酒、蛋奶酒、聖誕雞尾酒,讓賓客舉杯同賀佳節。Be on Canton更於除夕夜舉辦除夕倒數派對,無限量供應G.H. MUMM香檳及多款精選小食,並設DJ現場打碟,歡賀新年到來!

地址:九龍尖沙咀廣東道13號海港城港威酒店3樓

電話:+852 2113 7828

WhatsApp: +852 5217 6428

