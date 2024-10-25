馬哥孛羅酒店—香港「閃耀聖誕」呈獻：聖誕浪漫晚宴之選！

踏入初秋，聖誕節的來臨無疑是大家最期待之事，然而「食咩好？」永遠是令人頭痛的問題，特別是浪漫的聖誕節更不能食得馬虎。馬哥孛羅酒店—香港特別呈獻「閃耀聖誕」2024聖誕餐飲禮遇，旗下六間餐廳推出聖誕限定套餐，讓大家以各國特色佳餚歡度節日。即日起至10月31日預訂12月24、25及31日的節慶餐飲並繳付全數，可享有八折早鳥優惠，11月30日前預訂並繳付全數，亦可享八五折優惠，即看內文了解更多套餐及優惠詳情！



首輪早鳥優惠即享八折！

今個聖誕節，馬哥孛羅酒店—香港為大家誕呈獻一系列節慶佳餚美饌，共度歡樂節日，除了2024年福布斯旅遊指南四星餐廳Cucina的精緻意式饗宴外，亦包括SAVVY亞洲燒烤美饌、Three on Canton、馬哥孛羅咖啡廳豐盛自助餐、大堂酒廊雅緻餐飲及Be on Canton聖誕特調，讓賓客可暢享豐腴美食，締造閃耀聖誕回憶。

此外，今年酒店設有早鳥優惠，凡預訂12月24、25及31日的節慶餐飲，並於10月31日前繳付全數，可享八折；11月30日前繳付全數，亦可享八五折優惠。即睇以下套餐詳情，揀選你的心水餐廳！

Cucina「意式聖誕饗宴」

節日菜單由意籍總廚Andrea精心設計，晚餐為六道菜聖誕意式晚宴，並以聖誕造型甜品「小雪人」作結。在除夕夜，更可品嚐「除夕意式盛宴」，同場加映駐場樂隊Vossa即席表演及無限暢飲套餐，盡情享受2024的最後一夜。

地址：九龍尖沙咀廣東道3號海港城馬哥孛羅香港酒店6樓

電話/WhatsApp：+852 2113 0808

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SAVVY「繽紛節慶美食」

在SAVVY節慶自助晚餐當中，賓客能盡享鐵板鴨肝多士、聖誕火雞，各式惹人垂涎的冷盤及刺身，而甜品愛好者更不容錯過暖心朱古力下午茶，三層架滿載十一款由精選朱古力製成的鹹甜佳餚。

SAVVY：九龍尖沙咀廣東道23號海港城太子酒店3樓

電話/WhatsApp：+852 2113 6188

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馬哥孛羅咖啡廳「聖誕豐饒滋味」

馬哥孛羅咖啡廳特設豐饒自助餐及環球美食，其中冬至會率先推出「冬至晚宴」，奉上燉湯、花膠扒鮑魚、乳豬和湯圓等多款傳統中式菜餚（早鳥優惠不適用）；至於聖誕及除夕晚餐則設有上等牛肋扒、聖誕火雞及聖誕甜品如果子蛋糕和聖誕曲奇。

地址：九龍尖沙咀廣東道3號海港城馬哥孛羅香港酒店1樓

電話：+852 2113 3912

WhatsApp：+852 6135 9100

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Three on Canton「冬日佳節盛宴」

Three on Canton節慶自助餐美食紛陳，奉上冰鎮海鮮、多款環球特色美食和一系列誘人節慶甜品，重點推介聖誕火雞和法式燴牛肉伴小洋蔥、蘑菇、煙肉！歡慶節日當然少不了精緻甜品，品味造型可愛的朱古力聖誕樹和朱古力柑橘慕斯聖誕樹幹蛋糕。

地址：九龍尖沙咀廣東道13號海港城港威酒店3樓

電話：+852 2113 7828

WhatsApp： +852 5217 6428

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大堂酒廊「聖誕精緻餐飲」

大堂酒廊在佳節期間呈獻精緻餐點，節慶晚餐呈獻特色四道菜晚餐，亮點推介鵝肝拼牛柳伴薯蓉、烤櫛瓜、馬德拉酒蘑菇汁，以及傳統聖誕布丁。此外，大堂酒廊亦設有節慶繽紛下午茶，賓客更可與摯愛一同享用。

地址：九龍尖沙咀廣東道3號海港城馬哥孛羅香港酒店大堂

電話：+852 2113 3919

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Be on Canton「節日歡聚」

Be on Canton露天雅座為賓客送上12聖誕驚喜，包括派對美酒、滋味小吃和節慶禮遇，同場設有聖誕特飲，包括香料熱紅酒、蛋奶酒、聖誕雞尾酒，讓賓客舉杯同賀佳節。Be on Canton更於除夕夜舉辦除夕倒數派對，無限量供應G.H. MUMM香檳及多款精選小食，並設DJ現場打碟，歡賀新年到來！

地址：九龍尖沙咀廣東道13號海港城港威酒店3樓

電話：+852 2113 7828

WhatsApp： +852 5217 6428

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（資料及相片由客戶提供）