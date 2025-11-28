宏福苑五級火｜吳林峰不滿將起火歸咎竹棚 怒轟關愛隊：個腦裝乜X

大埔宏福苑宏昌閣日前（26日）發生五級火警意外，截至昨今日（28日）凌晨，火警已造成至少83人死亡及超過72人傷。火勢逐漸受控後死亡數字急升，火災更令全城的市民都相當關注事態發展，不少市民發揮互助精神，到大埔幫忙分發物資，為災情盡一分力。

大埔宏福苑五級火災，2025年11月27日晚，有市民到大埔義務派發物質協助災民。（夏家朗攝）

大埔宏福苑五級火。(資料圖片)

但是有網民發現有關愛隊成員在分發物資時，在場內一字排開合照，疑在這個時期「打卡」，更有指他們在場內繞了一圈就離開，完全不是出自真心幫忙。有現場的市民、義工及網民看到這個情況受不了，發文怒轟關愛隊的行為。而歌手吳林峰亦在社交平台發火：「痴X線，未講關愛隊，根本同幸災樂禍冇分別，佢地個腦係裝乜X！」

吳林峰爆粗怒轟關愛隊行為。(ig圖片)

繼狠批關愛隊的行為之後，吳林峰更連出數個限時動態，繼續發洩心中的怒火。當中一篇疑似回應政務司司長陳國基昨日（27日）就災情接受傳媒訪問時發表的一番話，陳國基師長表示發展局正與業界會面，商討以更具耐燃性的金屬棚架全面取代傳統的竹棚。吳林峰因此而炮轟︰「點解無啦啦會去到關棚架係咩物料事？首先呢單嘢人禍先啦，唔係因為個棚架係唔係竹啊，係一個充滿包庇、利益……先令件事無事先做好應該要做嘅野，搵到位就HEA做，慳到最盡！D居民俾錢就得GA啦，唔知咁多啊嘛！所以咩都無講，全部人夾硬食，有關嘅人就搵咗錢先，得到利益先，真係睇到我嬲，痴X線！」

吳林峰更連出數個限時動態，繼續發洩心中的怒火。(ig圖片)

但其實不少市民或網民心裡都很清楚，今次的大火起火原因並不是竹棚，而是有不少的人為原因，尤其是未有使用阻燃網致使火災極速蔓延至相鄰座數，但政府卻率先把起火原因歸咎於竹棚物料，令吳林峰「嬲上加嬲」：「人命唔理，消防拎條命唔理，市民嘅心痛唔理，居然將問題分散於搭棚用咩物料引致今次事件？有無良心啊咁樣去誤導，仲要害一個行業，我知物料一定關事，但都唔好咁樣分散注意力，等應該要負責嘅人同事搵到位走啊，真係忍唔住，唔該大家心水清D！！！唔好俾人拉到個心情去一個唔關事嘅位，跟住俾注意力。發生呢一件事，大家心入面一定唔好受，好好關心身邊嘅人同自己，搵到方法幫受害嘅人，盡少少力幫幫手，唔好俾D唔關事嘅嘢去害你依家無助嘅心情，加添無謂嘅情緒，希望大埔嘅居民、消防、醫護都可以加油。」

政府卻率先把起火原因歸咎於竹棚物料，令吳林峰「嬲上加嬲」。(ig圖片)

吳林峰洩憤後再出post，他強調不想大家誤會其出發點：「懇求大家冇誤會，我唔係想衝出嚟型，或者攞啲乜嘢彩，係真係睇完個訪問我嬲到忍唔住！認真問點忍？唔講出嚟，我驚我會爆血管。」但其實都有不少網民認同吳林峰的看法及支持他。