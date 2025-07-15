世界女排聯賽︱中國隊美國站4戰全勝　入8強首仗即遇強敵有隱憂

今屆世界女排聯賽（VNL）已完成初賽階段，今屆賽事競爭相當激烈，除了應屆冠軍意大利12戰全勝之外，多支球隊均在最後一站力爭晉身決賽圈的最後8強資格。以青春班底應戰的中國女排，遠赴美國站作賽錄得4戰全勝，難得的是最後一戰面對東道主美國，一班小將在落後2局劣勢中，連追3局反勝。

中國女排終在初賽階段獲得第5名，首仗便需硬撼有主場之利的波蘭，主攻李盈瑩仍在養傷之下，晉級存隱憂，隨時連續4年8強止步。



世界女排聯賽︱中國女排反勝東道主美國，分站4戰全勝。（VNL）

中國女排美國站4戰全勝 第5位晉身決賽圈

今屆VNL由18支球隊作賽，初賽階段各隊均要在3個不同分站作賽，共比賽12場，排名最高的8支球隊，晉身決賽圈階段。中國女排在新帥趙勇領軍之下，起用大量新人，展現出強大活力，但面對頂級球隊往往打不出應有水準。

首站在北京主場擊敗比利時和法國，面對前列的波蘭和土耳其均敗陣，成績2勝2負；第二站在香港先後勇挫捷克、保加利亞和日本，只是負予「世一」球隊意大利，成績3勝1負；兩站後未穩奪前8一席，最後分站作客美國不容有失，結果順利勝多明尼加、加拿大，之後兩仗對德國和美國，均在落後2局逆境中，連追3局反勝，4戰全勝下以第5位晉身決賽圈。

世界女排聯賽︱中國女排是今屆參賽隊伍中最年輕一隊。（VNL）

2025世界女排聯賽（VNL）8強戲碼

7月23日 意大利 對 美國

7月23日 波蘭 對 中國

7月24日 日本 對 土耳其

7月24日 巴西 對 德國



教練趙勇總結：技術細節有待加強

中國女排主教練趙勇讚揚，「確實感覺為整個隊員，為全體運動員和教練員感到驕傲，確實非常不容易收穫大家都看到了，隊員們非常努力，展現了在困難面前永不放棄的精神，在場上一直頑強拼搏的精神。」

他同時亦再次表明，球隊技術細節仍有待加強，特別是接發球和整體攔網和防守方面，「下一階段我們要花更多功夫去解決。」

世界女排聯賽︱中國女排主攻吳夢潔在初賽階段累積230分，是所有球員中第二最高。（VNL）

速度高活力強 對強隊有隱憂

「後朱婷」年代的中國女排，趙勇以小將為骨幹，沒有選入袁心玥，而新一代主攻王牌李盈瑩持續養傷，分站全數未有上陣，肯定不會在決賽圈落場。新任隊長龔翔宇對美國一仗傷出，助教楊昊大派定心丸，指對方只是「腰摔了一下，不嚴重」。

一班中國小花頭兩站賽事心理質素不夠穩妥，例如首站曾被土耳其反勝，去到美國站再次急速成長，對德國和美國均落後2局下反勝，尤其對美國一仗隊長龔翔宇中途傷出仍能做到。中國女排沿用多變打法，陣容18隊之中最年輕，速度高，衝擊力強，22歲的莊宇珊擊敗美國一仗後稱，「姐姐不在，我們小孩就衝，有什麼大不了的」。面對強敵不再怯場，是一大進步。

中國女排即使缺少李盈瑩，攻力仍不用擔心，主攻吳夢潔在初賽階段累積230分，是所有球員中第二最高，莊宇珊以205分排第4。較令人擔心的是防守問題，8強對手是世界排名第三，而且是今屆決賽圈的主辦國波蘭，中國隊在北京站主場出戰曾以1：3敗陣，如果不想連續第4年均在8強止步，必須好好思考對策。