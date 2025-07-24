世界女排聯賽中國女排2：3負波蘭　對強隊一致命傷連續4年8強止步

撰文：吳慕兒
出版：更新：

世界女排聯賽（VNL）決賽圈階段展開，5號種子中國女排8強面對有主場之利的波蘭，曾擁有局數領先2：1的優勢，可惜在對手加強攔防之下失陷，終以2：3落敗，連續4年8強止步。
回看今屆賽事，以青春班底為主的中國女排活力十足，實力亦不錯，但得分點不夠分散，而接應位置只依賴隊長龔翔宇一人，都是主教練趙勇需要拆解的難題。

世界女排聯賽︱有主場之利的波蘭8強擊敗中國。（VNL）

2025世界女排聯賽（VNL）8強戲碼
7月23日 意大利 3：0 美國
7月23日　波蘭 3：2 中國
7月24日　日本 對 土耳其
7月24日　巴西 對 德國

吳夢潔莊宇珊得分力強大

今屆VNL由18支球隊作賽，初賽階段各隊均要在3個不同分站作賽，共比賽12場，排名最高的8支球隊，晉身決賽圈階段。中國女排在新帥趙勇領軍之下，起用大量新人，展現出強大活力。首站在北京主場擊敗比利時和法國，面對前列的波蘭和土耳其均敗陣，成績2勝2負；第二站在香港先後勇挫捷克、保加利亞和日本，只是負予「世一」球隊意大利，成績3勝1負；兩站後未穩奪前8一席，最後分站作客美國不容有失，結果順利勝多明尼加、加拿大，之後兩仗對德國和美國，均在落後2局逆境中，連追3局反勝，4戰全勝下以第5位晉身決賽圈。

中國女排終在初賽階段獲得第5名，首仗便需硬撼有主場之利的波蘭，主攻李盈瑩仍在養傷，攻力仍不用擔心，主攻吳夢潔在初賽階段累積230分，是所有球員中第二最高，莊宇珊以205分排第4。今仗二人發揮皆不錯，吳夢潔得25分，與波蘭的施迪錫（Magdalena Stysiak）並列全場最高，莊宇珊亦有20分進帳。

世界女排聯賽︱中國女排青春閃耀香港　趙勇戰術到位兩位置存隱憂世界女排聯賽香港站︱中國女排挫日本攔網完勝　重奪亞洲一姐寶座
世界女排聯賽︱中國女排2：3負波蘭，連續4年8強止步。（VNL）

中國女排面對強隊的困局

今場中國女排以25：17先取一局，波蘭以25：20追平，中國再以一局25：19，領前2：1，距離勝利只差一局，中國女排在吳夢潔和莊宇珊兩位年輕主攻受制波蘭加強攔防，卻沒有第三個可靠得分點，終被得分力較平均的波蘭後來居上，25：19追平後，決勝局再贏15：12，以3：2出線。

中國隊在北京站主場出戰，已曾1：3不敵波蘭，今次戰況較緊湊，仍逃不過落敗命運，隊長龔翔宇、副攻王媛媛兩位經驗戰將未能挺身而出。朱婷受在訪問中提到，面對強隊必須最少有3個得分點，可是2016年里約奧運金牌成員之一的龔翔宇，在主力為球隊做串連工作之下，得分能力難免不及以往，而中國女排亦暫時看不到有另一位可靠接應替補人選。若王媛媛為首的主力副攻未能分擔得分重任，便可能會像今場一樣在比賽關鍵時刻遭對手控制戰局。

世界女排聯賽香港站｜伊高露董禹含網前交流被發酵　IG遭出征攻擊世界女排聯賽香港站｜趙勇滿意中國表現　王媛媛盛讚：香港是福地
世界女排聯賽︱中國女排主攻吳夢潔在初賽階段累積230分，今場亦攻入25分。（VNL）

「世一」意大利4強戰波蘭

早前已舉行的另一場8強比賽，應屆冠軍兼世界排名第一的意大利，在伊高露領軍下以25：22、25：21、28：26，以局數3：0橫掃美國出線，準決賽會跟主隊波蘭爭入決賽。

餘下兩場8強今日上演，會由上屆亞軍日本對土耳其，以及嘉比率領的巴西隊對德國。

+6
世界女排聯賽香港站｜中國力戰0：3負意大利　啟德逾萬人入場觀戰世界女排聯賽香港站｜泰國激戰負保加利亞　外流後二表情多成亮點世界女排聯賽︱中國女排青春閃耀香港　趙勇戰術到位兩位置存隱憂世界女排聯賽香港站︱捷克隊成氣氛擔當　享受是最強的團隊文化世界女排聯賽香港站｜中國小花閃亮登場　16歲張籽萱領軍挫捷克世界女排聯賽香港站｜吳夢潔回復笑臉　揭年輕隊友表現突出原因世界女排聯賽香港站︱中國女排小花逐一介紹　陣容18隊之中最年輕世界女排聯賽香港站｜泰國主帥與中國有淵源　以洛城奧運為目標世界女排聯賽香港站｜中國激戰5局險勝　吳夢潔關鍵時刻挺身而出世界女排聯賽香港站︱保加利亞新星的魅力　成長不止技術還有耐性世界女排聯賽香港站︱日本憾負意大利　和田由紀子夠膽識值得期待世界女排聯賽香港站｜吳夢潔奠勝後傷出　能否鬥意大利成未知數世界女排聯賽｜莊宇珊攻守俱佳連救險球　中國女排無名英雄世界女排聯賽香港站︱日本兩大新星　和田由紀子佐藤淑乃人氣急升世界女排聯賽香港站｜啟德首演氣氛佳正評多　球迷訴求只得一個世界女排聯賽香港站｜日本泰國激戰　東洋魔女大槌扣殺球迷驚呼世界女排聯賽香港站｜世一意大利登場　平價票場館半空球迷仍熱情世界女排聯賽香港站︱日本隊長石川真佑俘虜球迷　1.74米天才主攻世界女排聯賽香港站︱意大利傳奇教頭維拿斯高　伊高露背後守護神世界女排聯賽香港站︱意大利扣球女王伊高露　球場內外顯巨星風采
世界女排聯賽
中國女排
排球
中國運動員
波蘭